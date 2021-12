– Vi er livsnytere som er veldig opptatt av smak

– Vi ville finne på noe gøy sammen, sier Thomas Patay. Sammen med Marianne Tyldum Friis, Ivan Abrahamsen og Rune Laugen startet han opp det han kaller «et lite eventyr» for drøyt to år siden. Nå kommer resultatene!

Publisert: 21.12.2021 kl 11:02

RØA: Ved en bardisk i det ganske så nye glasshuset på Røa møter vi Marianne Tyldum Friis og Thomas Patay. De bor begge fra strøket, på hver sin side av Ullernåsen.

Alle de fire gründerne i firmaet Rebel Group har solid og mangeårig bakgrunn fra vin og det som er sterkere. Thomas Patay har for eksempel blant annet 12 år bak seg som konserndirektør i Arcus, landets største leverandør av vin og brennevin.

In i tiden

Det ble noe så norsk som akevitt som ble det store satsingsområdet til de fire i Rebel Group, og akevitten fikk navnet Meir.

– Hvorfor ble det akevitt?

– Vi ser at akevitt begynner å få et fotfeste også andre steder, ikke bare her i landet. Den oppsto jo i Norge, men vi ser nå at det lages akevitt i USA, Australia, egentlig overalt i verden, sier Patay.

– De norske akevittene er tradisjonelt veldig karvebaserte. Vi har lagd en rosa og en blank akevitt, som gjerne kan brukes i drinker. Det gjør vi for at også for å tiltrekke de litt yngre, sier han.

– Så akevitt i drinker er det nye store?

– Ja, nå ser vi at barer i både London og New York begynner å leke seg med akevitt. Og med akevitt er det også litt lettere for oss å få plass i hyllene enn det for eksempel er hvis vi skulle kommet med en ny gin, sier han.

Marianne Tyldum Friis vokste opp flere steder, blant annet i Frankrike. Utdannelsen har hun fra hotellfagskole i Sveits.

– Hva er ditt forhold til akevitt fra før?

– Jobben min har alltid handlet om gode smaker. En god opplevelse og god smak er veldig viktig. Så er jo akevitt en viktig del av den norske kulturen, og god smak gir gode følelser, sier Tyldum Friis.

– Vi fire er egentlig en gjeng med livsnytere som alle er veldig opptatt av smak. Vi er en kreativ gjeng som er gode kollegaer og venner. Jeg syns vi har fått satt i sammen et veldig bra team. Rebel er en lystbetont arbeidsplass, sier hun.

– Akevitt og vin er blitt en livsstil. Det er mer enn en jobb, men det er også krevende.

Juleakevitt som vinner tester

For mange nordmenn forbindes akevitt med julemat, og en ekte juleakevitt har de naturligvis også i Meir-sortimentet.

Akevitt-elskere har kanskje allerede lagt merke til at «lille» Meir juleakevitt gikk helt topps med terningkast 6 i akevitt-testen til VG i slutten av november.

VG skrev blant annet: «Juryens nåløye var trangt og i år, og bare ett produkt fikk toppscore og terningkast 6. Meir Jul Aquavit. Rund og fin, god fylde. Fin gylden farge, god lukt. Balansert. Holder det den lover med farge og lukt!»

Her kan du lese hele testen i VG (+sak)

For akevitt-grúnderne i Rebel var dette naturligvis strålende nyheter og en god hjelp på veien til å vokse seg større.

– Det å vinne VGs store årlige test av juleakevitter var både veldig hyggelig og en stor anerkjennelse - spesielt siden Meir Jul var den eneste som fikk terningkast 6, sier Thomas Patay. – Denne testen anses i vår bransje som den aller viktigste av alle juleakevitt-tester, og det at vi allerede i vår andre sesong stakk av gårde med seieren tillater vi oss å være litt stolte av.

De to håper at slik oppmerksomhet er med på å øke interessen.

– I år lander vi på rundt 20.000 flasker akevitt. Vi er fremdeles ganske små, sier han.