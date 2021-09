«Vi er kjent med forholdene, men…»

Ullern Idrettspark er blitt et moderne og flott idrettsanlegg med allehånde fasiliteter, og driftes av en av Oslos største idrettsforeninger. Ullern IF har all grunn til å være både fornøyd og stolt over hva de har fått til. Men er det noe som virkelig trekker ned inntrykket, så er det når man ankommer anlegget med bil.

17.09.2021

ULLERNBANEN: Den avgiftsbelagte parkeringsplassen er full av hull, som blir stadig dypere. Kun el-biler og sykler har fått fine forhold. Resten av p-plassen ser ut som en slitt rallybane.

Onde tunger vil ha det til at det er bevisst. «Man skal ikke bruke penger på parkeringsplasser for fossildrevne biler». Nå tror vel ikke vi at det er noen slike baktanker tilstede i denne saken, men at parkeringsplassen, er i en elendig forfatning er hevet over tvil.

Ullern IF er også lettere fortvilet over tilstanden. Klubben har forøvrig mye pent å si om det arbeid som er gjennomført på anlegget av Bymiljøetaten, (BYM) og desto mer skuffet over at man ikke leverer på noe så enkelt som en parkeringsplass – hvor man altså i tillegg må betale for å få lov å parkere.

Akerspostens henvendelse til BYM, førte til dette svaret:



«Bymiljøetaten gjør kontinuerlig forbedringer av veier og gater, inkl. parkeringsplasser. Vi er kjent med forholdene på parkeringsplassen ved Ullern Idrettspark, men har foreløpig ikke noe konkret tidspunkt for utbedring».



Syklistene har imidlertid fått fine fasaliteter på Ullern Idrettspark. Foto: Reidar Martinsen

Man er altså klar over forholdet. Det kan jo bety at man gjør noe – før eller siden. Helst før, sier de hundrevis av brukerne av denne parkeringsplassen. Det er stor aktivitet på Ullern Idrettspark hver eneste dag, ikke minst fra tilreisende lag og tilskuere.

Og ikke alle kommer gående eller med el-bil eller sykkel.

