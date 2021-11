– Vi er i ferd med å øke tempoet i vaksineringen

– Når smitten er på vei oppover, er det klokt å oppfordre folk til å ta hensyn til at koronaviruset fortsatt trives blant oss, sier bydelsoverlege Olaf Hesle. Mandag 6. desember kommer han til Ullern kultursenter og snakker om viruset som stoppet Norge.

BYDEL ULLERN: – Det ble en temmelig brå start for oss som driver med smittehåndtering i Bydel Ullern, fortsetter Hesle og legger til at i fjor vår visste en ikke stort om de ulike egenskapene til det helt nye koronaviruset.

Tidlig i mars 2020 ble det en rask smitteøking. Det skjedde da folk kom hjem fra vinterferie i Italia og Østerrike – noen ble syke allerede mens de var på ferie. 26. februar kom viruset med fly fra Europa. To uker etterpå ble Norge stengt ned.

Ny variant skremmer

Nå meldes det om en ny variant som er på vei – B. 1.1.529 – og som har fått navnet omikron. Den er oppdaget i flere europeiske land – blant annet i våre naboland Danmark og Sverige. Om den alt finnes i Norge, vites ikke. Den er til nå ikke registrert. Myndighetene verden over venter på Verdens helseorganisasjon (WHO) sin analyse for å fastslå hvor bekymringsfullt det er.

– Den nye muterte viruset vi fikk høre om for noen dager siden, vet vi lite om når det gjelder egenskapene, sier Hesle. Man tror at det smitter lettere, men om man blir alvorlig syk, vites ikke.

– Er vi beskyttet av den vaksinen vi har fått?

– Mange forskere arbeider på spreng for å finne svaret på det helt sentrale spørsmålet.

Den nye korona-varianten ble oppdaget i Botswana og smitten er eksplosiv. Folkehelseinstituttet er ikke bekymret per i dag, men er ekstra på vakt og som en følger ekstra nøye med på.

Flere land, deriblant Storbritannia, Nederland, Tyskland og Italia har alle innført strenge tiltak på grensene for å hindre spredning av den nye varianten. EU-kommisjonen vil også stanse flygninger fra seks land i Sør-Afrika.

Også i Norge er det økt grensekontroll. I morgen kan vi trolig regne med at regjeringen kommer med ytterligere tiltak.

Nysing blant vaksinerte

De vaksinerte blir sjeldnere smittet av delta-varianten og de smittede får mildere symptomer viser en bred britisk studie Den største forskjellen på vaksinerte og uvaksinerte er nysing. Forskerne bak den britiske studien viser at det å nyse mer enn vanlig kan være et symptom på koronasykdom – men bare blant de vaksinerte.

– Den britiske undersøkelsen viser også at hvis en som vaksinert likevel ender opp med å bli smittet – samt utvikler symptomer – vil det fortone seg som en forkjølelse, sier Hesle, som legger til at vi i dag står i en helt annen situasjon enn den dagen herr og fru Korona ankom landet. Etter den tid kom avkommet også og flere ulike mutanter vil trolig også se dagens lys.

Utfordrende

– 10. mars i 2020 sto vi ordentlig i det og situasjonen var temmelig utfordrende. Det var to hektiske uker med stadig flere covid-19-tilfeller. Nye smittetilfeller oppsto i raskt tempo, fortsetter Hesle. Det var han og smittevernsykepleier Kirsti Inderberg, som sto i fremste linje i Bydel Ullern.

I begynnelsen var det ikke digitalt smitteoppsporingsverktøy.

– Det var meget bra at slikt utstyr ble tilgjengelig.

I starten hadde bydelsoverlegen noen hektiske uker med arbeid sent og tidlig, hverdag og helger for å kunne følge opp innbyggere som var smittet. På den tiden var det ingen koronatelefon folk kunne ringe, ingen etablert ordning med hensyn til hvordan administrere alle som ble smittet og alle dem som var engstelige. Ingen smittevernteam. I starten var det mange som ikke våget å gå til fastlegene.

12. mars – en gave

– For oss var 12. mars en gave.

Nedstengningen regjeringen vedtok, førte til at smitten sank i Norge.

– At skolene måtte stenge for en periode, førte til at helsepersonell fra skolene ble tilgjengelig og kunne avlaste og styrke smitteoppsporingsarbeidet vårt, sier Hesle. Smitteoppsporingsteamet ble raskt opprustet og ble meget effektive.

– Nå er smitten på vei opp igjen. I tillegg venter vi på et mutert virus. Hva gjør vi nå?

– Fagmyndighetene arbeider med å utarbeide ulike løsninger for å håndtere den nye situasjonen, sier Hesle. Delta-varianten øker i befolkningen og omikron er trolig på vei. Det kan bli heftig.

Det er grunn til å tro at det er snakk om at både lokale og nasjonale løsninger er på vei til innbyggerne.

– Innreiseregler og endrede karantenebestemmelser, er allerede blitt skjerpet.

Det beste en kan gjøre

– Det beste en kan gjøre på egenhånd er å følge de fire enkle rådene som kom umiddelbart da koronaviruset kom.

– Og det er?

– Hold avstand, vask hendene, hold deg hjemme når du er syk og host i armkroken. Følger en disse rådene kommer vi langt. I dag er vi i den heldige situasjon at svært mange er vaksinert.

– Er det viktig å bruke munnbind?

– Når en ikke klarer å holde avstand, bruk munnbind.

På T-banen kan en nå høre byrådsleder Raymond Johansen over høyttaleren. Han oppfordrer til bruk av munnbind, men mandag var det mange som ikke fulgte oppfordringen.

– Vi er så heldig at svært mange er vaksinert – enten hel- eller delvaksinert. Det er en viktig del av strategien, sier Hesle, og legger til at en må huske å teste seg hvis en tror at en er i ferd med å utvikle symptomer på Covid-19.

– Men vaksinerte blir også smittet.

– Ja, men de fleste av dem som er vaksinert, blir ikke så syke som de uvaksinerte. Få av de fullvaksinerte blir så dårlig at de kommer på sykehus. De trenger ikke respirator.

Ikke respirator

– De som utgjør den store belastningen på intensivavdelingen i dag, er de som ikke vaksinerer seg, sier Helse og oppfordrer alle som ikke har fått stikk i armen til å oppsøke vaksinesenteret.

Blir de uvaksinerte smittet, er sannsynligheten stor for at de havner på intensivavdelingen. Smitten sprer seg også blant de unge.

– Vi er i ferd med å gi den tredje dosen til de eldste aldersgruppene – de over 65 år.

– Er det nok vaksine?

– Ja, det er det og vi er i ferd med å øke tempoet i vaksineringen, sier Olaf Hesle og legger til at den britiske undersøkelsen viser også at hvis en som vaksinert likevel ender opp med å bli smittet – samt utvikler symptomer – at det vil være som en forkjølelse.

Mandag 6. desember kl. 12 kommer han til Ullern kultursenter og snakker om viruset som stoppet Norge.