Forebygging av corona-smitten har medført at landets skoler og barnehager nå er midlertidig stengt. I tillegg er fritidstilbud og aktiviteter for barn og unge midlertidig opphørt, og sosial kontakt med jevnaldrende begrenset. Dette innebærer en svært annerledes tid fremover for barn og unge i bydelen, og dette kan by på nye utfordringer. Vi som jobber med tilbud for barn og unge i Vestre Aker har derfor en viktig beskjed til dere: Vi er her!

Publisert: 17.03.2020 kl 13:45

Oslo kommune har som kjent, stengt alle skoler, barnehager, fritidstilbud og idrettsanlegg en stund fremover. I en tid hvor vi er mer begrenset til hjemmene våre vil bydelen at barn, unge og foreldre skal ha en lav terskel for å ta kontakt med oss på telefon og epost. Alt fra stort til smått, ta kontakt. Her er oversikt over bydelens tilbud og kontaktpunkter i tiden fremover.



Tilbud til foreldre

*Oslohjelpa: et tilbud for foreldre til barn i alderen 0-6 år. Oslohjelpa er et lavterskeltilbud til foreldre hvor du kan få hjelp når hverdagen med barn byr på utfordringer. Vi kan bistå med hjelp, uansett problemstilling.

Kontaktpunkt: Vibeke Vetland. Telefon: 908 21 005

Epost: oslohjelpa@bva.oslo.kommune.no

*SaLTo koordinator: Tilbud til tenåringsforeldre 12-22 år som trenger noen å snakke med. Om du er bekymret for din ungdom, rundt rus eller kriminalitet eller bare ønsker å drøfte med noen.

Kontaktpunkt: Isabel Mühleisen Ojo. Telefon: 951 50 020

Epost: isabel.ojo@bva.oslo.kommune.no

*Foreldreveiledning barn 6-18 år: Vi tilbyr også foreldreveiledning til foreldre av barn mellom 6 og 18 år.

Kontaktpunkt: Isabel Mühleisen Ojo. Telefon: 951 50 020.

Epost: isabel.ojo@bva.oslo.kommune.no

*Helsestasjonen: I tråd med Helsedirektoratets retningslinjer, har helsestasjonen måttet gjøre noen endringer i tilbudet til familier i en periode fremover. Helsestasjonen prioriterer konsultasjoner til gravide, nyfødte og de minste spedbarna. I tillegg vil alle få satt vaksiner i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet. Det er svært viktig å få gjennomført vaksinering, for å unngå oppblomstring av andre smittsomme sykdommer som kikhoste og meslinger, i etterkant av koronapandemien. Bydelen ber i disse tider om at alle som kommer til helsestasjonen, avtaler dette med oss på forhånd og at man utsetter timen ved symptomer på luftveisinfeksjoner eller feber. Dersom annet ikke er avtalt ønsker vi at søsken ikke følger med på konsultasjonene, og at kun en forelder følger. Vi ber om forståelse for dette, ut i fra et smittevernhensyn.

Kontaktpunkt: Ring helsestasjonen på 23 47 62 20 ved behov for råd og veiledning, eller om du har bekymringer og utfordringer du ønsker å snakke med oss om.

Helsesykepleiere, jordmødre og fysioterapeut vil være ekstra tilgjengelige for konsultasjoner på telefon i tiden fremover, for alle spørsmål knyttet til barnets utvikling samt ernæring, søvn, samspill og livet i familien. Vi har også psykolog tilknyttet tjenesten. Du kan også følge helsestasjonen på facebooksiden «Vestre Aker helsestasjon 0-5 år» for oppdateringer og aktuell informasjon for gravide og småbarnsforelde.

Tilbud til barn og unge

*B7 ungdomshus på Hovseter: Ungdomshuset er midlertidig stengt, men de ansatte er ute i nærområdet på Hovseter. Vi er ute i nærområdet og ønsker at barn og unge mellom 10 og 20 år som trenger noen å snakke med, uansett om det er hjemmesituasjon eller venner, behov for å sortere tanker og følelser eller spørsmål rundt bekymringer og frykt tar kontakt med oss.

Kontaktpunkt: Petter på B7 kan kontaktes på telefonnummer 477 90 291 mandag til fredag mellom kl. 09.00 – 15.00.

Han er ikke er helsearbeider, og kan derfor ikke gi medisinske råd.

*Ruskonsulent: Simen er vanligvis å se rundt om kring på skolene i bydelen. Selv om han ikke er å se der i tiden fremover, så kan barn og unge i alderen 12-22 år fortsatt ta kontakt med han for spørsmål, råd, oppfølging vedørende rus. Foreldre kan også ta kontakt for veiledning, drøfte bekymringer eller behov for oppfølging.

Kontaktpunkt: Simen er i permisjon frem til 30. mars. I mellomtiden kan du kontakte Isabel på telefon: 951 50 020

eller på epost: isabel.ojo@bva.oslo.kommune.no.

Etter 30. mars kan du kontakte Simen direkte på telefon: 476 345 66

eller epost: simen.sandvig@bva.oslo.kommune.no eller på snapchat @snap.simen.

*Vestre Aker barneverntjeneste: Vi er her for å hjelpe barn og ungdom som har det vanskelig hjemme. Det er bare å ta kontakt med oss!

Kontaktpunkt: Telefon 21802180

eller epost: barnevern@bva.oslo.kommune.no

*Ung Arena Oslo Vest: Ung Arena er et samtaletilbud til deg fra alderen 12-25 år. Selv om kontorene våre er fysisk stengt for besøk inntil videre, kan du fortsatt ta kontakt med oss på telefon og epost.

Kontaktpunkt: Ring eller send oss SMS på 90987842

eller send en epost til ungarenav@bfr.oslo.kommune.no

Andre hjelpelinjer og tilbud for barn og unge

*Barnevernvakten i Oslo

Karantene, isolasjon og manglende dagtilbud kan føre til at barn som opplever skadelige hjemmesituasjoner er enda mer sårbare enn vanlig. Det er derfor viktig at barn og voksne kontakter Barnevernvakten når de blir bekymret for om et barn er i behov av akutt hjelp, også i den situasjonen som er nå.

Telefon: 404 27 777 mail: barnevernvakten@bfe.oslo.kommune.no

*Alarmtelefonen for barn og unge

Mange barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn. Derfor har vi nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe. Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

*Røde Kors

Hos Røde Kors kan barn under 18 år snakke med voksne enten på telefon: 800 33 21 eller på kors på halsen sine nettsider.

*Mental helses hjelpetelefon

Du kan når som helst ta kontakt på telefon 116123. Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Mental Helse sine tjenester er for alle som trenger noen å snakke med eller skrive til: https://mentalhelse.no

