Håndballjentene til Aker TH kom aldri på nivå mot Larvik og tapte 24-27, men den gode Aker-nyheten er at kaptein Marielle Daae Nordvang satser videre med klubben.

Publisert: 24.02.2022 kl 09:30

ULLERN: – Jeg har veldig troen på det som skjer i Aker, jeg synes det er mye spennende på gang, og så tror jeg det er viktig for min utvikling å fortsette å prøve å bli trygg i den rollen jeg har, sier Nordvang.

22-åringen har vært blant de aller viktigste i Ullern-laget Aker denne sesongen og har puttet 122 mål i Rema 1000-ligaen. Med det er hun også på en fjerdeplass plass på toppscorerlisten.

– Jeg har en helt annen rolle i år enn det jeg har hatt tidligere. Jeg har mye mer tillit og må ta mer ansvar, så jeg synes det er morsomt. Jeg synes jeg har mye å gå på fortsatt med å ta det ansvaret, og tørre å være tøffere. Det er mye av grunnen til at jeg synes at Aker er et fint sted for å fortsette min utvikling. Vi er en gjeng sultne jenter som ofrer mye for håndballen. Det er veldig bra sosialt og det er en viktig del for å bygge et lag, og stå på for hverandre, sier Nordvang.

Og prestasjonene har blitt lagt merke til av landslagsledelsen. I oktober ble hun tatt ut til samling med rekruttlandslaget.

– Det var veldig gøy å få kjenne litt på nivået og være med der, forklarer midtbacken.

Myrland: – Pågår dialog

Aker Topphåndball mistet halve laget foran sesongen, og de som kom inn hadde lite erfaring fra eliteserien. Likevel har nok de svartkledde overrasket de aller fleste.

Etter tjue serierunder innehar laget 6. plassen på tabellen med tjue poeng og har satt seg i en god posisjon foran sluttspurten.

– Jeg synes at det viser hvor stor bredde vi har i laget at når noen går, så må andre stå fram, og få mer ansvar. Så jeg er veldig stolt over oss som har blitt igjen og at vi har turt å stå på, og ikke legge oss bakpå fordi vi mister mange gode spillere, at det heller gir oss motivasjon til at «nå er det min tur, nå er det jeg som skal vise meg frem», forklarer Nordvang.

En av de som har imponert i serien etter at hun kom i sommer, er keeper Maren Austmo Pedersen. 23-åringen kom fra Charlottenlund i 1. divisjon.

– Det er mange gode individuelle spillere og så synes jeg vi er gode sammen, så det er et ungt lag hvor alle har lyst til å bli bedre på hver trening. Det gir inspirasjon både for meg og alle på laget, sier keeperen.

Derfor tok hun også valget om å signere ny kontrakt med klubben nylig.

– Jeg føler at alle er på trening for å hjelpe hverandre og samtidig bli god selv, så jeg vet at det er en god klubb å utvikle seg i, sier Pedersen.

Kantspiller Rikke Midtfjeld er en annen som har vært et friskt pust på høyrekanten med 48 scoringer i Rema 1000-ligaen, og er nok en spiller klubben ønsker å fornye med.

Men overfor Akersposten er hun hemmelighetsfull om fremtiden.

– Jeg har bestemt meg, men det er ingenting som skal offentliggjøres ennå, sier høyrekanten.

Styreleder Tom Erik Myrland forteller til Akersposten at det jobbes med signeringer for tiden.

– Det pågår dialoger i disse dager, så planen er å kommunisere dem ut så fort signaturen er på papiret på løpende bånd, sier Myrland.

– Hvordan ser det ut?

– Jeg både håper og tror at vi kan beholde en god del av de spillerne som er med nå. Det er jo alltid slik at noen skal videre, men hvor mange er for tidlig å si. Vi har imidlertid en bra gruppe som trives godt sammen, og jeg tror det er mange av de som har lyst til å være med videre, forklarer Myrland.

Bom, bom og bom mot Larvik

Onsdag kveld tok Aker i mot Larvik til den kampen som for noen uker siden ble utsatt grunnet smitte. På grunn av problemer med å finne plass i godkjente haller fikk Aker spille hjemme i Ullern Flerbrukshall, men Aker imponerte ikke akkurat i egen hall, og tapte 24-27.

– Det var en tung kamp, det skal jeg være ærlig på, sier trener Lars Abelsen.

Fakta Rema 1000-ligaen håndball, kvinner

Aker 24 (10)

Larvik 27 (12) Ullern flerbrukshall



Aker: Maren Austmo Pedersen, Tora Charlotte Tande-Elton – Janne Håvelsrud Eklo 4, Marthine Svendsberget 4, Henriette Jarnang 1, Anna Linnea Öhrnell 1, Marie Louise Moen Berg, Ine Erlandsen Grimsrud 1, Marielle Daae Nordvang 4, Rikke Midtfjeld 4, Mari Myrland 2, Mari Loka Øydna, Mia Kristin Syverud 1, Freja Emilie Vinther Christensen.



Målscorere Larvik: Emma Skinnehaugen 2, Tiril Günther Merg 2, Sofie Løwe 3, Guro Ramberg 8 (2), Tirill Alexandrine Solumsmoen Mørch 5, Andrea Rønning 1, Tuva Muffetangen 2, Maja Furu Sæteren 4. Tilskuere: 140



Dommere: Iselin Tøraasen og Carina Pettersen.

– Det er en stygg periode midt i andreomgangen der hvor de får ganske mange enkle mål og begynner å få den fire-fem måls ledelsen, og da skaper det en del stress. Derfra og ut blir vi bare jagende etter. Vi får aldri ro. Vi må bare erkjenne at i dag er Larvik litt bedre enn oss. Det er bare sånn det er, sier Abelsen.

Dette var en viktig kamp for Aker, men klubben er fortsatt i en god posisjon i forhold til å unngå kvalik.

– Vi har vunnet fire på rad og hatt en god periode, og gjort jobben i kampene mot lag som ligger rundt og bak oss på tabellen, sier Abelsen.

Kommende helg spiller Aker borte mot Molde før de tar i mot serieleder Vipers i Nadderud Arena 9. mars.