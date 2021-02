«Vi deler ut en halv million til gode formål»

Vi står i en pandemi hvor vi skal ha «sosial distansering», egentlig et grusomt begrep, og hvor mange har det tøft. Vi trenger jo sosial nærhet nå. Heldigvis har vi kreative, dyktige, snille og omtenksomme rundt oss som kan gjøre hverdagen litt bedre.

Publisert: 11.02.2021 kl 12:02

I bydel Vestre Aker har vi så utrolig mange flinke og vennlige personer, lag, idrettsklubber, menigheter, musikkorps, ideelle foreninger og andre som vil gjøre gode ting for bydelens innbyggere. Nå er det tid for å sjekke om du kan få et økonomisk bidrag til nettopp ditt tiltak! Bydelsutvalget i Vestre Aker har bevilget kr. 500.000 til utdeling, og søknadsfristen er allerede 1. mars, så kom igjen. Søk, gode og vennlige frivillighet!

Hvem kan søke: Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydel Vestre Aker (Ullern har egen pott), kan søke.

Kriterier for å søke: Tiltak som du søker midler til, må oppfylle et av kriteriene:

Støtte til større arrangement eller gjennomføring av enkelttiltak som går utover organisasjonens løpende aktiviteter.

Støtte til dugnadsinitiativer for utbedring og forskjønnelse av nærmiljøet.

Støtte til gjennomføring av spesielle oppgaver som øker trivselen i nærmiljøet, og ikke prioriteres høyt nok til å bli utført innenfor ordinær kommunal drift. Eksempelvis planting av trær, rydding av områder, nabohjelp, opptredener og konserter.

Støtte til gjennomføring av samarbeidstiltak. Det kan gis støtte til tiltak som utvikler samarbeid for å løse felles oppgaver og etablere sosial kontakt.

Tiltaket må gjennomføres i bydel Vestre Aker og være åpen for bydelens befolkning. Midlene kan ikke brukes til drift.

I fjor (2020) fikk disse et økonomisk bidrag:



1. Vestre Aker Ungdomskorps (VAUK), tiltak korpskonsert, fikk kr. 15.000.

2. Røa Allianseidrettslag, tiltak familie- og aktivitetsdag, fikk kr. 15.000.

3. Røa Allianseidrettslag, tiltak utendørsskap til hjertestarter, fikk kr. 15.000.

4. Røa Allianseidrettslag, tiltak Mærradalen opp, fikk kr. 10.000.

5. Hovseterhjemmets venner, tiltak Glede og trivsel, fikk kr. 10.000.

6. Åsen Blåsens tiltak Veterankorpskonsert, fikk kr. 10.000.

7. Lions Oslo VBUs tiltak Aktivitetstilbud barn og unge, fikk kr. 70.000.

8. Røa seniorsenter, tiltak Arrangement for frivillige fikk kr. 15.000.

9. Marit Solberg Røste, tiltak Skaterampe Husebygrenda fikk kr. 20.000.

10. BYOK Kollektiv, tiltak Kollektiv kajakkbygging fikk kr. 15.000.

11. Heming Orienterings tiltak Stolpejakten i Vestre Aker fikk kr. 40.000.

12. Vestre Aker strykeorkester, tiltak Trommekurs for barne- og unge fikk kr. 15.000.

13. Røa Sokn, tiltak Røa Musikkfestuker 2020 fikk kr. 15.000.

14. Heming IL, tiltak Aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede fikk kr. 20.000.

15. Oslo Sanitetsforenings tiltak Onsdagstreffen fikk kr. 10.000

16. Oslo Sanitetsforenings tiltak Kreative Venner fikk kr. 5.000.

17. Ready IL, tiltak Overtakelse av Oslo ParaAlpint fikk kr. 20.000.

18. FAU Voksen skole, tiltak Nye Hovseter aktivitetspark fikk kr. 25.000.

19. Titan Fekteklubb, tiltak Juleverksted for barn og unge fikk kr. 10.000.

20. Vestre Aker Frivilligsentrals tiltak Spis med meg fikk kr. 85.000.

21. Røa vels tiltak Opprusting av grønn lunge og lekeplass fikk kr. 15.000.

22. Vestre Aker skiklubbs tiltak Fotballcup for alle fikk kr. 10.000.

23. Voksenenga Nærmiljøhages tiltak Koordinert og åpent fikk kr. 20.000.

Flere av tiltakene er dessverre ikke blitt gjennomført i fjor på grunn av pandemien, men beløpene kan overføres til i år. Vi får håpe det åpner seg flere muligheter for gode frivillige tiltak i år.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her (husk fristen 1. mars 2021)



Kom igjen, være kreative, og tusen, tusen takk for at du og dere ønsker å gjøre hverdagen litt bedre for bydelens innbyggere. Vi er veldig takknemlige.

Yngvar A. Husebye

Leder (H), bydelsutvalget Vestre Aker