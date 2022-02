«Vi deler ut en halv million (og mer) til gode formål!»

Nå trenger vi å møtes! Bydelsutvalget i Vestre Aker mener det nå gjelder å skape gode aktiviteter og sosiale tiltak som er til glede for bydelens innbyggere.

Publisert: 22.02.2022 kl 09:45

Vestre Aker bydelsutvalg vil gjerne dele ut kr. 500.000,- til gode formål som bringer oss sammen. Bydelsutvalget ønsker også spesifikt å gjøre mer for barn og unge, selv med våre sterkt begrensede bevilgninger. Vi vil derfor særlig invitere alle som har ideer og planer for barn, unge og ungdom/unge voksne til å søke.

Det finnes også en ekstra pott som gis ungdom i aldersgruppen 13-19 år, med en løpende behandling av søknadene. Dette er utenom frivilligtildelingene, og bevilges av Ungdomsrådet, så sjekk bydelens sider for nærmere informasjon.

I bydel Vestre Aker har vi så utrolig mange flinke og vennlige personer, lag, idrettsklubber, menigheter, musikkorps, venneforeninger, ideelle foreninger og andre som vil gjøre gode ting for bydelens innbyggere. Tusen takk til alle! Aktivt frivillig arbeid er selve kvalitetsstempelet på vårt demokratiske samfunn.

Er du særlig opptatt av marka og de som bor der? Det er også avsatt et beløp for tiltak som er rettet mot markabruk, og spesielt for våre innbyggere innenfor markagrensen, i praksis Sørkedalen.

Se mer på bydelens sider.

Vi takker alle som står på for å skape et varmere og mer sosialt lokalmiljø. Stå på, og bydelsutvalget håper å motta en søknad fra mange i Vestre Aker. Husk at søknadsfristen er 1. mars 2022!

Monika Furuseth Dypeng (H)

Komiteleder, helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen, bydel Vestre Aker

Yngvar A. Husebye (H)

Leder, bydelsutvalget i bydel Vestre Aker