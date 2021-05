– Vi burde vunnet mer

Tuva Leschbrandt Espås (22) sto fram med to scoringer da fotballjentene til Røa Dynamite fikk en pangstart på årets 1. divisjon med 3-0-seier over Amazon Grimstad lørdag.

Publisert: 22.05.2021 kl 23:01

RØA: – Vi vinner jo og da bør man være fornøyd rett og slett. Det var veldig viktig, for vi har ekstremt troen på det vi driver med pluss at vi har trent skikkelig godt i den lange oppkjøringen som har vært igjen i år. Så det at vi får full uttelling er kjempeviktig, sier Tuva Leschbrandt Espås.

22-åringen utgjorde angrepsrekka sammen med Nadia Ryan Pinto og unge Malene Wik Alfredsen, men som en av de mest rutinerte er det Røa-jenta det hviler mest ansvar på.

– Vi har et veldig godt treningsteam som har lagt til rette hele oppkjøringen for at vi skal bli så godt trent som det vi skal bli. Vi har pushet på og det har vært tøft, men vi får uttelling for det, sier Espås.



Og der det ble bare ett eneste mål i fjor, har hun nå startet sesongen med to scoringer.

– Jeg er alltid fornøyd med å score mål. Det er ekstremt gøy, både for lagets del og personlig selvfølgelig, sier Espås.

2-0 til pause

I løpet av oppkjøringen har Røa funnet fram til en offensiv spillestil og gikk i strupen på gjestene fra Sørlandet da Tuva Espås kom til en brukbar sjanse allerede etter ett minutt, men åpningsminuttene var ellers nokså jevne på Røabanen.

22 minutter ut i matchen var 1-0 et faktum da Malene Alfredsen slo en glitrende ball inn til Espås som kom inn på løp.

– Jeg rakk akkurat å tuppe borti ballen før keeperen var ute, sier Espås.

Amazon Grimstad hang relativt greit med etter scoringen, men ble presset til å slå langt i perioder.

– De bak gjør en ekstrem god jobb og de avverger ekstremt mye, og de er tøffe i rygg. Vi får en del frispark i mot, men det må til, sier Espås.



2-0 kom etter 35 minutter da Nadia Pinto raget høyest i feltet på et frispark.

– Jeg er brukbar i lufta. Jeg kan jobbe litt mer, men jeg føler meg ganske brukbar i lufta, sier Pinto.

19-åringen kom til Røa foran sesongen fra Vålerenga - og er godt fornøyd tiden i Røa så langt.

– Geir har allerede hjulpet meg med å ta flere steg og de andre trenerne også. Jeg har troen på at hvis jeg fortsetter å jobbe og høre på trenerne, så føler jeg at jeg kommer til å utvikle meg mer, sier Pinto.

– Hva betyr det å score i åpningskampen?



– Det betyr ganske mye, for målet mitt har vært å bidra så mye jeg kan for laget siden jeg kom. Hjelpe til med å få gode resultater, og når jeg scorer så er det en ekstra bonus, sier Pinto.



Med 2-0 til pause var det ikke mye gjestene i grønt hadde å komme med etter hvilen, men da Tuva Espås gjorde 3-0 etter en forsvarstabbe åtte minutter ut i andre omgang var det definitivt game over.

– Vi har et kollektivt høyt press. Det er jo de andre som presser de til å gjøre feil. Jeg ligger jo bare på linja og venter på et eventuelt for svakt tilbakespill eller presse keeperen, sier Espås.

– Men du hadde flere muligheter til å score i dag også?

– Vi har noen flere sjanser og så får vi trene godt den uka her og sørge for å sette de allerede til neste helg, forteller Espås.

Fornøyd Nordby

Trener Geir Nordby var uansett en blid mann etter 3-0 seieren.

– Det er veldig viktig for et lag som har ambisjoner om å rykke opp at vi får en ålreit start, og det greide vi. Det er alltid litt nerver og usikkerhet inn mot en serieåpning, og sånn har det alltid vært. Vi fikk ristet de av oss og synes egentlig at vi burde vunnet mer. De skaper ingenting, så det var betryggende og fint å se. Vi fikk brukt hele troppen, så det var kjempebra, sier Nordby.

Amazon ble nummer syv i første divisjon forrige sesong, men har hentet inn flere friske forsterkninger og kan bli sterke i år.

– Amazon er av flere tippet høyt oppe i årets 1. divisjon.

De er en av favorittene de også, så de har vel ambisjoner selv om å gjøre det bra, så det var godt å få i land både tre poeng og en god seriestart mot et lag som har ambisjoner om det samme som oss, forteller Nordby.

– Det virket litt som om de knakk litt sammen da dere fikk 2-0?



– Vi har et kollektivt bra trøkk og god kontroll. Og så synes jeg vi kan jobbe mer med det offensive i forhold til presisjon og det var det som felte oss litt i dag som gjorde at vi ikke scoret flere, mener Geir Nordby.