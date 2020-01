Aker Topphåndball ble et par nummer for små da medaljejagende Storhamar enkelt vant 33-21 i Bygdøhus Flerbrukshall onsdag kveld.

Publisert: 23.01.2020 kl 10:15

BYGDØY/ULLERN: – Vi møter et veldig godt håndballag, så all ære til Storhamar. Jeg synes egentlig aldri at vi kommer opp på det nivået vi ønsker, sier trener Henrik Wilhelmsen.

For all del, Storhamar er et godt lag som kjemper om sølvmedaljene i Rema 1000-ligaen, men da bør det også steppes opp noen hakk.

– Bakover blir det for store avstander, for lite dynamikk, vi henger ikke helt sammen. Vi har en del fine angrep, og vi kommer oss til gode muligheter, men vi brenner alt for mye, sier Wilhelmsen.



For med 27 skuddbom blir det nytteløst.

– Vi brenner inni hampen mye, så vi må bare hjem og trene skudd, sier Wilhelmsen.

Fulgte til 6-6

Nå startet Aker med et par bomskudd i åpningsminuttene også, men de klamret seg likevel fast, og Karoline Borg utlignet blant annet til 6-6 etter elleve minutter.

Så røk de på noen feil, og da tok det ikke lang tid før Storhamar gikk opp til 9-6.

– Jeg føler likevel ikke at vi er helt på i første omgang heller. Jeg føler at vi har mye mer å gå på og det får vi ikke ut i dag i det hele tatt, sier Marielle Nordvang.



Likevel klarte Aker å henge sånn noenlunde med de første tredve minuttene, og til pause stod det 15-11 til Storhamar.

– Det som i utgangspunktet skiller oss fra at det er helt jevnt i første omgang, er at vi brenner ni gode muligheter. Hadde vi satt en tre-fire til av dem, så hadde det vært helt jevnt. Samtidig blir vi litt for defensive, litt for lave i midtsektor, og da møter vi et godt spillende håndballag. Da får vi ikke den kroppskontakten og lagd nok brudd som vi trenger, sier Wilhelmsen.

Bedre ble det ikke da Aker startet andreomgangen med ytterligere fem bomskudd.

– Det er egentlig ganske gode muligheter også. Så får vi baklengs andre veien, og da er vi plutselig fem bak, forklarer treneren.

Da gikk det meste galt for hjemmelaget, og Storhamar ledet en periode med tretten mål.

– Det sitter ikke for oss i det hele tatt i dag, verken fremover eller bakover. I forsvar blir det veldig store rom, så det blir mye én og én, og da er det vanskelig. Fordi Storhamar er flinke når de får holdt i gang ballen og kjørt sitt spill, sier Nordvang.

Finner ikke den gode følelsen

– Hva går galt?



– Det er vanskelig å si hva som egentlig går galt, men vi finner aldri den gode følelsen vi vil ha. Vi har ofte fokus på at vi må sette forsvaret og løpe etter. Og det får vi ikke til i dag, forklarer Nordvang.

Selv var hun et lite lyspunkt med fire scoringer på fem skudd og ble kåret til hjemmelagets beste spiller.

– Veldig gøy i andre omgang hvor hun har nesen mot mål og melder seg ordentlig på. Hun har et potensiale, hun må bare ikke være så beskjeden, sier Wilhelmsen.

Starten på 2020 har vært tøft for Aker med Vipers Kristiansand, Molde, Byåsen og nå Storhamar.

– Vi slår jo Molde borte og vi er veldig nære Byåsen, så det er vel ikke så halvgærent. Det er i utgangspunktet fire lag som før sesongen var tippet topp fire, sier Wilhelmsen.



Om en uke venter Fredrikstad før Sola tar turen neste søndag, og da bør det være muligheter for poeng.

– Absolutt. Nå har vi spilt mot fire av de beste og vi får bare jobbe på, avslutter Henrik Wilhelmsen.