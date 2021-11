– Vi blir spilt ut og taper en haug av dueller

Etter en sterk start på sesongen gikk håndballjentene til Ullern-laget Aker på sitt tredje strake tap i Rema 1000-ligaen med 25-31 mot Romerike Ravens søndag kveld.

Publisert: 22.11.2021 kl 14:30

ULLERN/OPPSAL: – Det var vondt i dag, og den førsteomgangen må vi bare være ærlige å si at var ordentlig dårlig. Vi taper for et lag vi helst skal slå – ingen tvil om det.

– Vi har hatt mye skader og vi har trent helt annerledes. Vi har hatt en veldig tøff periode med Janne, Julie og Loka på tribunen, så det merker vi veldig. De spillerne hadde vi hatt bruk for i dag, men det er sånn det er, og vi får ikke gjort noe med det, sier trener Lars Abelsen.

Med Julie Granum (korsbånd), Janne Eklo (kne) og Marie Loka Øydna (overtråkk) på tribunen måtte Aker-treneren gjøre noen grep i lagoppstillingen.

– Vi må sette sammen noen nye konstellasjoner, og fremover i førsteomgang fungerte det veldig dårlig. Det viser hvor lite som skal til før mye av det som har fungert og vært en trygghet ikke fungerer, og så kommer det noen skader. Og vi har hatt en tøff periode i tillegg, og da butter det litt. Det er mange faktorer selvfølgelig, men det er en av dem. Og så er det spillere som skal prøve og som ikke helt får det til, sier Abelsen.

Likevel lot han seg imponere av Mari Myrland (19), som puttet syv scoringer, hvorav fem av dem kom på straffekast.

– Mari må jo ta ansvar med to andre bakspillere ute, og hun har gjort veldig mye bra, absolutt. Hun har kommet inn, justert seg litt og fått litt mer ro i spillet sitt. Hun er vesentlig bedre enn tidligere hvor det har vært mer stress på å ta de sjansene, sier Abelsen.

Blytung omgang

Selv startet ungjenta på benken, men var et av få lyspunkter offensivt i første omgang med to spillemål, to straffemål og finter det luktet svidd av.

– Det er veldig gøy med så mye spilletid og tillit til tross for en skuffende kamp av oss. Jeg føler at jeg klarer å slippe ned skuldrene og gå på mange fine satsninger. Det er deilig å kjenne på det at man lykkes med det man øver på, sier 19-åringen.

Ungjenta har hatt noen innhopp i Rema 1000-ligaen og er en spiller Aker kan få mye glede av i fremtiden.

– Jeg prøver å utnytte tiden jeg får så godt jeg kan. Jeg håper på å kunne skape mer og mer tillit fra trenerne og bli mer tålmodig og voksen i spillestilen, sier Myrland.

Men ellers var det tynt i rekkene mot Romerike Ravens den første halvtimen.

Aker fikk verst mulig start på kampen med 3-10 etter femten minutter og verre ble det. Tretten skuddbom og syv tekniske feil var fasiten offensivt, mens Maren Austmo Pedersen slet tungt bak et svakt forsvar, og trener Abelsen forteller at han nesten kløp seg i armen over det han fikk se.

– Førsteomgangen er dårlig, vond og vi treffer det berømte bunnivået. Dessverre står vi i den i 30 minutter og ikke i ti eller femten minutter. Det blir så vondt at når vi kommer så langt bak, så føler man at det er kjørt. Vi klarer ikke å treffe på noe av det vi gjør bakover eller framover. Det er for mye usikkerhet, og det er flere som er et stykke unna. Det er fælt å se på, rett og slett. Vi prøver å gjøre en del grep, men vi blir spilt ut og du ser at vi taper en haug av dueller, spesielt bakover, sier Abelsen.

Steppet opp

Med 11-20 til pause skjønte de fleste i Oppsal Arena at poengene nok ble med til Romerike og åtte minutter etter hvilen stod det 14-24.

– Jeg må bare ta med meg det som er positivt. Vi spiller i alle fall mer håndball og vi samler oss litt bakover, får flere redninger og det henger mer sammen. 2. omgangen kan vi sette godkjent på. Det er førsteomgangen som er så langt unna og som gjør at kvelden blir som den blir, sier Abelsen.

Litt etter litt fikk Austmo Pedersen plukket noen baller, mens blant andre kaptein Marielle Nordvang traff på skuddene.

– Vi er ikke med i førsteomgang i dag og det er utrolig kjedelig, men jeg synes det er bra at vi står opp sammen etter pause, og viser at vi kan bedre, sier Nordvang.

– Hva kan dere egentlig lære av en kamp som dette?

– Vi er bare nødt til å se hverandre i øynene og fokusere på hva vi gjør når vi er gode. Vi stepper opp og gjør det mye bedre i andreomgang, så vi må se på hva som er forskjellen der og ta med oss det videre, sier Nordvang.

Måned kamppause

Nå venter en måneds kamppause i Rema 1000-ligaen for kvinner mens landslaget spiller VM i Spania.

– Vi skal ha noen dager helt rolig, finne tilbake til kreftene og så skal vi jobbe godt i pausen, sier Nordvang.

9. januar venter Storhamar på andre banehalvdel i Boligpartner Arena, og da ventes det at både Janne Eklo og Marie Loka Øydna tilbake etter skader.

– Man skal ikke legge skjul på at det merkes at de er borte, og at det blir utrolig bra for laget å få de tilbake igjen. De er viktige brikker både fremover og bakover, og de er en stor trygghet i gruppa, forteller Mari Myrland.

19-åringen har hatt noen innhopp i Rema 1000-ligaen og har til tider vist seg bra frem.