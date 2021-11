– Vi blir ikke en gang invitert til samtaler. Jeg synes det er arrogant, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen (H) i Bydel Ullern. Han er både oppgitt og opprørt på samme tid.

Publisert: 08.11.2021 kl 12:03

BYDEL ULLERN: – Hvert år pleier vi å bli invitert inn til Helse- og sosialutvalget på Rådhuset for å snakke om kommende års budsjett. For første gang er vi ikke en gang blitt invitert til et møte med utvalget, sier en opprørt Pedersen.

Det er ikke tvil om at han synes dette er hårreisende.

– Det blir snakket så mye pent om bydelene og alt hva som gjøres i nærmiljøene – ikke minst i forbindelse med forebyggende tiltak. Er dette bare tomme ord? spør Pedersen og legger til at bydelen har fått beskjed om å kutte 20 millioner kroner på neste års budsjett.

– De gidder ikke en gang å høre på hva vi har å si!

Budsjettforslaget fra byrådet, som bydelen fikk i slutten av september, er på ca. 1,2 milliarder kroner – altså omtrent det samme kronebeløpet som i år. Lønns- og prisstigning er lagt til, men så forutsettes det en effektiviseringsgevinst.

– Det synes jeg er å gi med den ene hånden og ta med den andre. De harde realiteter et kutt på rundt 20 millioner kroner. Det smerter for en liten bydel.

Regjeringen og Rødt

Regjeringspartiene lovet før valget å styrke kommuneøkonomien.

– Nå gjenstår det å se om det kommer mer penger til Oslo.

– Forventer du mer til bydelene hvis regjeringen styrker kommunens budsjett?

– Ja, jeg gjør faktisk det, men det er helt avhengig av at byrådet velger å styrke bydelenes økonomi. Det bør de gjøre fordi det er bydelene som er førstelinjetjenesten.

Rødt, som er støtteparti til det sittende byrådet, har sagt hva de mener – mer pengene ut til bydelene.

– Nå får vi håpe at partiet klarer å få flere kroner ut til bydelene.

– Er det ikke litt underlig for en høyremann å håpe på hjelp fra Rødt?

– Det kan du si, men for meg handler det om å kunne gi det best mulige tilbudet til innbyggerne i Bydel Ullern. Jeg tar imot hjelp der jeg kan få det.

– De østre bydelene skriker etter mere penger. Trenger de det mer enn oss?

– Bydel Ullern får tildelt en mindre ramme enn andre bydeler på grunn av at den generelle befolkningen er sosioøkonomisk solid. Så store forskjeller kan det ikke være.

Pedersen mener at det er helt nødvendig å revurdere kriteriene for hvordan våre felles penger skal fordeles mellom de ulike bydelene.

Forebyggende

– Vi ønsker å bruke penger på forebyggende arbeid, sier Pedersen og legger til at det gjelder for både for den oppvoksende slekt og for dem som har lagt yrkeslivet bak seg.

– Det å hindre sykdom, ensomhet, isolasjon, det å falle utenfor og rusmisbruk er så mye bedre enn det motsatte. Derfor vil bydelsutvalget legge stor vekt på å prioritere dette, sier Pedersen og trekker fram at det å få til en mer eller mindre normal hverdag med aktiviteter, er viktig etter at landet ble stengt ned.

– Det er veldig viktig at for eksempel et sted som Stoppestedet, som huser både ungdommer og de over 60 år, kan fortsette å være et godt og viktig sted – en plass en ønsker å oppsøke.

Pedersen er ikke i tvil om at brukerne – enten det er ungdomsavdelingen eller Ullern kultursenter – har mye glede av aktivitetene stedet har å by på.

Bufferen brukt

– Vi har et aktivitetsnivå som er høyere enn den økonomiske situasjonen egentlig tilsier. Nå har vi brukt det meste av det vi hadde i bakhånd, sier Pedersen. I en kommentar til Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune om budsjettforslaget for 2022, skriver bydelen at en er bekymret for den økonomiske situasjonen for kommende år. Det pekes spesielt på tjenester til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Antall innbyggere over 67 år, øker. Spesielt aldersgruppen over 90 år, blir større.

– Hvor er de største utfordringene?

– Hjemmesykepleien. Der leverer en flere timer enn det er budsjettert, men slik er det når det er snakk om mennesker. Vi kan ikke si at nå er pengepungen tom. Dere som nå trenger hjelp, må vente på neste budsjettår. Vi kan ikke behandle mennesker på den måten.

Institusjonsplasser

I brevet til Helse- og sosialutvalget av 11. oktober i år heter det at det har vært et økende behov for sykehjemsplasser i forbindelse med koronasituasjonen. Det er også økt behov for tilbud til psykisk syke, institusjonsplasser for rusmisbrukere samt økende antall plasseringer innen barnevernet.

– Mye av dette kommer av den situasjonen som oppsto på grunn av koronaen.

Når byrådets budsjettforslag tvinger bydelen til å kutte rundt 20 millioner, pekes det gjerne på effektiviseringsgevinster. De som sitter på pengesekken i Oslo kommune tenker kanskje at økt bruk av teknologiske løsninger er veien å gå for å spare penger.

Barnevernet taper

I disse koronatider, har det kommet fram at en del barn og unge ikke har blitt sett og at flere i denne aldersgruppen trenger hjelp. I kommentarene bydelen har sendt til Helse- og sosialutvalget går det fram at slik ordningen er i dag, taper barnevernet. Særskilte tildelinger legges inn i kriteriefordelt ramme. Bydel Ullern måles ut fra en generell sosioøkonomisk befolkning. Det betyr at bydelen eksempelvis taper to millioner kroner til barnevernet.

– Det er helt klart at vi må kjempe for mere penger til vår bydel, sier Carl Oscar Pedersen, som legger til at en må si nei til kortsiktig tenkning.

Bydelsdirektøren skal legge fram budsjettforslaget 19. november.