– Helsetjenestene er under stadig omlegging. Nå synes konkret flere endringer å være i anmarsj, sier bydelsoverlege Olaf Hesle i Bydel Ullern. Mandag 24. februar klokken 12 kan du møte ham på Ullern kultursenter hvor han skal snakke om de utfordringene og omlegginger samfunnet står overfor innen helsesektoren og hvordan de ulike tjenestene skal jobbe godt sammen.

Publisert: 21.02.2020 kl 11:55

LILLEAKER: – Vi blir fremover nødt til å arbeide annerledes fordi vi ønsker å kunne gi best mulig helsetjenester og sørge for at du og jeg vil kunne bo hjemme lengst mulig om vi ønsker det, fortsetter Hesle. Det er hovedbudskapet i melding om fremtidens primærhelstjenester, som mange arbeider med å rulle ut.

– Hva vil dette innebære?



– Vi må jobbe mer i team, og vi må i større grad kunne komme hjem til deg, sier Hesle, men legger til at også elektroniske hjelpemidler må benyttes i større grad enn i dag. Flere kan og bør kommunisere med fastlegen sin via for eksempel datamaskinen. Det er ingen vei utenom.

– Da kommer en raskere i kontakt med legen sin, og det er viktig.

Det å jobbe i team og på tvers av yrkesgrupper, er på full fart inn. 13. februar skrev Akersposten om eldre-FACT. 31. januar skrev vi om hvordan en skal https://akersposten.no/nyheter/vi-skal-jobbe-pa-kryss-og-tvers/19.4549

" target="_blank">jobbe på kryss og tvers i et par andre FACT-team. Dette er en del av Oslo kommunes arbeid med å skape en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. FACT vil si Flexible Assertive Community Tratment.



– Helse-Norge kommer til å se helt annerledes ut. Disse FACT-teamene – eller noe i den retning – er trolig veien å gå, sier Helse og legger til at det må bli slutt på silotenkingen. Fagfolk sitter ikke i egne båser. De er en del av en helhetlig behandling. Derfor pågår det ulike pilotprosjekt.

Primærhelseteam

– Det gjøres nå pilotprosjekt med primærhelseteam.

I Oslo er bydelene Nordstrand, Sagene og Alna med i disse forsøkene. Her skal en jobbe tverrfaglig. Dette vil trolig være et godt tiltak - eksempelvis for pasienter med kroniske sykdommer eller som har sammensatte behov.

– Vi har de ressurser vi har. Nå må vi stokke disse ressursene på en ny og bedre måte, sier Hesle. Ressursene må treffe hverandre på lavest mulig nivå.



– Da blir den enkelte bedre ivaretatt.

Det vil trolig aldri bli nok ressurser. Utviklingen går i retning av at helsevesenet kan helbrede og reparere stadig flere sykdommer og lidelser. Derfor blir det aldri nok ressurser.

– Da må vi gjøre tingene på en klokere og mer rasjonell måte for likevel å få et godt helsetilbud.

I andre land går utviklingen i denne retningen og resultatene ser ut til å være positive.

– Da må vi her i landet se om vi kan ta lærdom av hva andre land har høstet av gode erfaringer.

Ny legeplan kommer

Det arbeides også med en ny legeplan. Her skal en legge til rette for at sykehus og primærhelsetjenesten skal bli mer strømlinjeformet.

– Vi må få til bedre samarbeidsrutiner enn i dag, skal vi lykkes.

Det er ikke tvil om at i dag har sykehusene overført ulike oppgaver innen helsesektoren til kommunene. Fastleger opplever at oppgaver som før har vært utført på sykehusene, blir overført til dem uten at dette har vært avtalt med legene. Dette har opprørt dem og er en av årsakene til problemer innen fastlege-faget. Stadig mer tid går med til nye oppgaver.

– Sykehus og fastleger må samarbeide bedre.



Felles digitale plattformer vil være et stort steg i riktig retning.

– Det er ikke tvil om at digitale løsninger, vil være helt avgjørende i fremtiden.

Ressurser

Ressurser står helt sentralt i den omleggingen som kommer. Hvor mye skal helse koste, og hvor mange varme hender makter en å få inn i helsetjenestene. Det blir flere eldre her i landet og flere av dem har flere sykdommer.

– Alle skal ha tilbud om en god helsetjeneste på en måte, slik at en kan bo trygt og godt hjemme lengst mulig om man ønsker det. Det siste er viktig. Vi ønsker at færrest mulig skal måtte bo på sykehjem, sier Hesle, som legger til at grunntanken i samhandlingsreformen er at en på tvers av ulike aktører i helsevesenet, samarbeider på en god måte om å løse felles oppgaver, slik at pasienter opplever god pasientoppfølging i den andre enden.

Reformen, som trådte i kraft 1. januar i 2012, satte søkelyset på følgende tre forhold som skulle løses:



*Pasientenes behov for koordinerte tjenester

Bedre innsats for å begrense eller forebygge sykdom

Endringer i sykdomsbildet gir utfordringer, som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne

Vårt felles ansvar

Helse er et fellesansvar. Stat og kommune må samarbeide om å løse oppgavene. Innbyggerne skal sikres gode helsetjenester

– Helsevesenet ønsker også å få større grad av brukermedvirkning. Det gjelder både den som er syk, men også pårørende, sier Olaf Hesle. Det å aktivt få medvirke rundt egen sykdom er et viktig prinsipp. Alle innen helse- og omsorgstjenesten bør tenke helhetlig og forsøke å sørge for at tilbudene gis på et tidligst mulig tidspunkt – gjerne forebyggende.

– I Bydel Ullern er vi opptatt av det forebyggende. Det gir den enkelte et bedre liv.

Mandag 24. februar klokken 12 kan du møte Ullerns bydelsoverlege, Olaf Hesle, på Ullern kultursenter.