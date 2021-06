– Vi beklager ulempene, men regjeringen har besluttet at intervallet for dose 2 skal flyttes tilbake til 12 uker. For de innbyggere som har fått 9 ukers intervall, vil det få følger, men vi må følge helsemyndighetenes bestemmelser, sier Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab.

Publisert: 16.06.2021 kl 12:10

VESTRE AKER: – Dersom du har avtalt dose 2 med 9 ukers intervall, vil du motta en SMS med oppdatert tidspunkt for dose 2.

Det totale antallet vaksinerte innbyggere i Bydel Vestre Aker er 24.844 personer.

– Av disse har 11.516 fått første dose, mens 13.328 personer er fullvaksinert, Det vil si at nå er 60 prosent av befolkningen i bydelen over 18 år enten fullvaksinerte eller delvaksinerte, sier Thommessen.

4176 doser

– Vi får tildelt 4176 doser i neste uke, hvorav 1094 er andregangsdoser. Vi fortsetter å innkalle prioriteringsgruppe 10 – alder 18 til 24 år og alder 40 til 44 år, sier Thommessen og legger til at i neste uke – uke 25 – mottar Oslo kommune rundt 69.500 doser med koronavaksine.

De vaksinerte er innbyggere i prioriteringsgruppe 1 til 10 samt utvalgt kritisk helsepersonell bosatt i bydelen.

Logg deg inn

– Vi oppfordrer alle i prioriteringsgruppe 10 om å logge inn på helsenorge.no og sjekke at kontaktinformasjonen som er registrert på deg er riktig, sier Thommesen. Aldersgruppen 18 til 24 mottar innkalling til vaksinering i uke 24 og 25, aldersgruppen 40 til 44 mottar innkalling for uke 25 og 26. I bydelen er det rundt 4300 innbyggere i aldersgruppen 18-24 og ca. 3500 innbyggere i aldersgruppen 40 til 44.

Når det er din tur

– Når det er din tur til å få vaksine vil du få en SMS av Helseboka. SMSen inneholder en lenke, som du trygt kan trykke på. Lenken tar deg til helseboka sine sider, hvor du velger tidspunkt for vaksine-dose 1 og -dose 2. SMS-linken er kun gyldig i 24 timer, opplyser Thommessen.

Du kan lese mer om SMS-innkalling her.



– Innbyggere som ikke booker time via lenken i helseboka blir ikke glemt, forsikrer Thommessen. Dersom en ikke har åpnet linken eller fått booket time, vil vaksinesenteret forsøke å oppnå kontakt på andre måter.

– Slik sørger vi for å nå både de digitale og ikke-digitale innbyggerne i Vestre Aker med vaksinetilbud. Har du problemer med å få booket time via lenken, kan du sende en epost til koronavaksine@bva.oslo.kommune.no

Hvis du er i karantene

– Er du i karantene, skal du ikke møte opp til din time ved vaksinesenteret! Blir du satt i karantene, ring vaksinesenteret i bydelen og informer om dette. Når du er kommet ut av karantene, ta kontakt med vaksinesenteret på nytt og de vil tilby et snarlig tidspunkt for vaksinering, sier Thommessen. Har en hatt koronasmitte skal en ha en dose med vaksine, men denne skal først settes 3 måneder etter smittetilfellet.

– Det kan være du mottar SMS med mulighet for å booke time, men vi ber deg om å ikke bestille din time dersom det er gått under 3 måneder siden du var smittet.

Frivillig å ta vaksine

Det er frivillig å takke ja til tilbudet om koronavaksine, men en kan ikke velge vaksinetype selv.

– Vi tilbyr vaksiner ut fra hvilke type vaksine vi får fra uke til uke, og etter kriteriene som er satt fra folkehelseinstituttet. Det aller viktigste å vite er at alle vaksiner som er godkjent i Norge er gode vaksiner, sier Thommessen, som minner om at det ikke er mulig å flytte oppsatt time for dose 2.

Ta timen du har fått

– En må forholde seg til timen en har fått. Dette av hensyn til kapasitet og vaksineleveranser fram i tid, sier Inger Thommessen og ber innbyggere om å møte alene til sin vaksinetime, slik at en kan følge avstandsbestemmelser og ivareta godt smittevern på vaksinesenteret.

Bydelen oppfordrer til å benytte kollektivt eller ta beina/sykkelen fatt når en skal til vaksinesenteret. Det er en parkeringsplass ved Hovseter skole, men det er begrenset med kapasitet når vi er i full drift på vaksinesenteret.

Dårlig nytt for 18-åringene

Pfizer leverer 400.000 færre vaksinedoser i juli. Det betyr i beste fall en til to ukers forsinkelse for når alle over 18 år har fått tilbud om vaksine. Det ligger an til at Pfizer-leveransen til Norge i juli vil bli på 800.000, bekrefter Pfizer i Norge til VG. Det får konsekvenser for vaksinasjonsprogrammet, opplyser FHI til VG.

Leveransen er 400.000 færre vaksinedoser enn det som ligger til grunn for FHIs scenarioer – totalt hadde de beregnet at de ville få 1,2 millioner doser i juli.

– Det er sterkt beklagelig at vi får en forsinkelse. Samtidig håper vi at Pfizer vil kompensere for dette og vil fortsette å levere i henhold til avtalene og at vi kommer i havn uten at det får altfor negative konsekvenser for når folk får vaksinen, sier sjefen for vaksinasjonsprogrammet, Geir Bukholm til VG.

FHIs siste estimat har vært at alle over 18 år får tilbud i løpet av siste uken i juli. Nå kan det bli første eller andre uke i august.

Oppløftende funn

FHI-forskere er lettet over oppløftende funn som indikerer at de færreste med mild covid-19 trenger å frykte seinvirkninger. Helsedirektør Bjørn Guldvog er veldig glad. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at funnene er betryggende.

– Dette er en studie som bygger på registerdata, og jeg tenker at vi må følge med på den type ting over tid. Vi må også bruke andre typer datakilder for å være trygge på det, sier Stoltenberg til Dagbladet.

Virusvariant oppdaget i Norge

En bekymringsfull virusvariant er oppdaget i Norge. Den har veldig mange mutasjoner, noe som gjør at Folkehelseinstituttet (FHI) følger ekstra nøye med på den. Det foreløpige navnet er: C36. Den har ikke fått noe annet navn enda. Men det vil den få. For mye tyder på at vi skal høre mer om den i ukene framover.

Varianten er en dårlig nyhet, har FHI-direktør Camilla Stoltenberg uttalt til NRK. Varianten har veldig mange mutasjoner knyttet til dette pigg-proteinet, som gjør at FHI følger spesielt nøye med på den for å finne ut om den brer om seg.

Vil vaksinene virke dårligere?

Det er tre ting som FHI nå følger med på:

"Er den mer smittsom?

Gir den mer alvorlig sykdom?

Vil vaksinene vi har virke dårligere?

En smitteklynge med C36 ble oppdaget i Viken og Vestfold og Telemark i mai. Viruset har endringer sett ellers i både alfa (tidligere britisk variant) - og deltavarianten (den indiske varianten) og er for øyeblikket rangert som nummer to etter Deltavarianten som nye varianter internasjonalt. C36 har i tillegg flere andre endringer.

– Spørsmålet hvor C36 kommer fra er komplisert og sammensatt, sier Stoltenberg.

– Vi har jo sluttet å si hvor de kommer fra. Det viser seg jo at de kommer fra veldig mange steder disse variantene. Men man vet at denne varianten har vært registrert i Midtøsten, blant annet i Egypt, sier Stoltenberg.

C36 i to varianter

C36 kommer i to utgaver. En mild variant, og en med svært mange mutasjoner. Det er sistnevnte som gir grunn til bekymring. Den milde utgaven ble identifisert i flere utbrudd i Møre og Romsdal og Trøndelag i mars og april, mens den mer muterte utgaven ga en smitteklynge Trondheim i mars og april.

Utsett ferien

Ferien nærmer seg med stormskritt, og selv om de aller fleste nordmenn planlegger å tilbringe de neste ukene i eget land, velger andre å reise utenlands. Europa-avdelingen i Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer imidlertid nå om å avlyse ferier til utlandet i sommer, eventuelt å utsette den. Oppfordringen kan bety dårlig nytt for en samlet reiselivsnæring som har ligget med brukket rygg i lang tid. Likevel er WHO krystallklar på at dette ikke er tida for å ta noen sjanser.

Svært smittsomme varianter

– Kovid-viruset sprer seg fortsatt over hele den europeiske regionen, og svært smittsomme varianter er i ferd med å bli dominerende virusstammer, advarer WHO, gjengitt av Svenska Dagbladet, som først omtalte saken.

Advarselen kommer i forbindelse med en sommerkampanje, der målet er å gi praktiske råd og retningslinjer for å forhindre nye virusutbrudd. Ifølge WHO er koronavaksineringen i Europa «langt fra tilstrekkelig» for å stoppe ny smittebølge, og landene bør dermed beholde koronatiltakene fram til flere er vaksinert.