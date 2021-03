– Vi begynner snart med dem som er født i 1943

– Vi vaksinerer våre innbyggere etter når de er født og kun det. De eldste først, sier avdelingsdirektør i Bydel Ullern, Giske Edvardsen. Hun har det overordnede ansvaret for koordineringen av vaksineringen.

Publisert: 17.03.2021 kl 09:15

BYDEL ULLERN: – I tillegg har vi også vaksinert helsepersonell.

– Hvor langt er dere kommet i Bydel Ullern?



– I slutten av denne uken begynner vi på dem som er født i 1943.

– Hvor mange doser har Bydel Ullern fått for denne uken?



– Vi har fått 474 førstegangsdoser.

Også fra Bydel Vestre Aker opplyses det at det er 1943-årgangen man er i gang med denne uken.



Mer til Oslo

Fram til nå har vaksinefordelingen i Norge blitt gjort etter hvor mange innbyggere kommunen har over 65 år.

– Nå har myndighetene endret fordelingsnøkkelen, sier Edvardsen. Så nå kommer det vaksiner etter hvor mange over 18 år som bor i kommunene.



– Det fører til at Oslo vil få flere vaksiner fordi kommunen har en relativ ung befolkningssammensetning. Det vil si at vaksinetilførselen til hovedstaden øker fra ni til 13 prosent.

I tillegg kommer at myndighetene gikk inn for en skjevfordeling med flere vaksinedoser til steder med mye smitte.

– Bydel Ullern har mange i de øverste aldersgrupper. Blir det tatt hensyn til?



– Ja, så absolutt. Fordelingen innad i Oslo foregår etter aldersfordeling, men også at de bydelene med mest smitte får mer enn der det er lite smittetrykk, sier Edvardsen. Bydelene Nordstrand og Ullern er de bydelene med minst smitte.



Edvardsen opplyser at AstraZeneca er blitt gitt til helsepersonell under 65 år også i denne bydelen. Nå er den vaksinen satt på vent i mange land for å undersøke mulige alvorlige bivirkninger.

– Er det rapportert om AstraZeneca-bivirkninger i denne bydelen?



– Det er mange som har rapportert om forventede bivirkninger, men heldigvis ikke alvorlige bivirkninger som blodpropp.

Bosatt annet sted

– En som er bosatt i denne bydelen, er blitt vaksinert i en annen kommune hvor hun har sin fastlege. Hvordan kan det ha seg?

– Det kan jeg vanskelig svare på fordi jeg ikke kjenner saken, sier Edvardsen. Hun opplyser at når de over 75 år er vaksinert, vil innkalling skje også ut fra andre kriterier.



– Da vil vi få innspill fra fastlegene, sier Edvardsen. – Da vil alder i kombinasjon med underliggende sykdom føre til hvor i vaksinekøen en kommer.

– Hvem faller inn under begrepet helsepersonell?



– Bydelen er ansvarlig for å vaksinere helsepersonell i de kommunale helse- og omsorgstjenestene som ansatte i hjemmetjenesten, feberpoliklinikker, bo- og omsorgstilbud, vaksinesenter, fastlegekontor, helsestasjon og psykiske helsetjenester, sier Giske Edvardsen og legger til at de som har vært prioritert for vaksine, er de som er vurdert til å være kritiske for å opprettholde essensielle tjenester. Mange er utdannet innen helsesektoren, men det er også ansatte med annen faglig bakgrunn som utfører oppgaver innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Skremmende regnestykke

Det er dette regnestykket som skremmer myndighetene. Hvis en har 1000 smittede i dag, så vil en om 10 dager ha 2000 tilfeller. Så går det bare oppover. De 2000 vil ha smittet 4000 innen 20 dager, 8000 om 30 dager, 16.000 om 40 dager og så videre.

En klarer ikke å vaksinere fort nok fordi det ikke er vaksine tilgjengelig. Det er dette kappløpet vi alle deltar i – og som vi ikke må tape. Vinner viruset, kommer intensivavdelingene til raskt å bli fylt opp og sykehuskapasiteten vil bli styrt i retning av koronapasienter. Andre pasienter blir satt på vent og noen vil ikke få den nødvendige helsehjelpen tids nok.

Har 10 dager på oss

Det siste døgnet er det registrert 367 nye koronasmittede personer i Oslo. Det er 74 flere enn samme dag i forrige uke og ny rekord.

Påskeferien står for dør, og all statistikk viser at viruset har hatt god anledning til å spre seg. Med en begrenset vaksinekapasitet, må vi klarer å få smittetrykket ned i disse dagene før påske.



Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nekstad, har uttalt seg klinkende klart. Dersom ikke smitten slås raskt ned - og i tide til påskeferien – så kan vi stå overfor å måtte stenge hele samfunnet ned. For å gjenvinne kontrollen, kan nedstengingen komme til å bli både kraftig og langvarig.

Nå er det alvor

Det er det muterte britiske viruset som herjer hovedstaden. En stor studie publisert i British Medical Journal (BMJ), viser at den i verste fall kan være dobbelt så dødelig som den originale koronavarianten.

Dette er en av grunnene til at byrådsleder Raymond Johansen bruker utestemmen og maner befolkningen til å ta det helt nødvendige krafttaket som må til for ikke å stoppe smittespredningen.

– Den eneste måten å stoppe det muterte viruset på, er å stoppe mest mulig av den sosiale kontakten, uttalte byrådsleder Raymond Johansen i Akersposten i går. På pressekonferansen mandag kveld sa han klart og tydelig at nå er det alvor.



Også helsebyråd Robert Steen er bekymret. Han mener at regjeringens håp om å kunne gjenåpne landet innen sommeren, er for optimistisk. Til NTB har han sagt at hvis alt går som det skal – og det har det jo i alle fall ikke gjort til nå – så antar en at den voksne befolkningen er ferdigvaksinert til sommeren. Han er bekymret blant annet fordi AstraZeneca-vaksinen er satt på vent på grunn av mulige alvorlige bivirkninger.

ONSDAG: Klart høyeste smittetall i Oslo så langt – 32 smittet i Ullern og Vestre Aker siste døgn