Publisert: 31.01.2022 kl 11:50

HUSEBYBAKKEN: Det var en tomannsbolig i Husebybakken som ble rammet før jul. Boligen ligger rett over tunnelinnslaget i Makrellbekkdalen, som er en del av arbeidet med det nye vannbehandlingsanlegget.

Føltes som kraftig jordskjelv

- Det var en sprengning som gikk galt for andre gang og som Akersposten også har skrevet om. Det første vi hørte var en spesiell susing i rørene, og det ble konstatert at det var lekkasje på ledningsnettet et eller annet sted. Vi kontaktet Ny vannforsyning Oslo (NVO), som er underlagt Vann- og avløpsetaten (VAV) og forklarte situasjonen. Det var ikke mye forståelse å hente der, selv om vi påpekte at skaden må ha skjedd i forbindelse med sprengningen, som føltes som et kraftig jordskjelv, sier beboer Mads Haaland-Paulsen.

Ingen hjelp å få

Akersposten møter ham ved byggegropa i hagen, hvor det graves for å finne eventuell skade på ledningsnettet inn til boligen.

- I stedet for at det kom representanter fra NVO for å undersøke hva som kan ha skjedd, fikk vi tilsendt krav om at vi må utbedre lekkasjen selv. Så skulle de i ettertid avgjøre om de skal dekke noe eller om rørene er så gamle at de ikke vil det. Jeg kjenner jo at jeg blir provosert når vi blir påført skade ved sprenging og så kreve at vi fikser skaden de sannsynligvis har påført oss og så muligens til slutt si at sorry, det vi ødela var så gammelt at dere får ta hele regningen selv, sier Haaland-Paulsen.

Arbeidet i hagen, fra boligen mot veien, er godt i gang uten at det er spor av lekkasje på stikkledningen mens Akersposten er til stede.

- Så ble forsikringsselskapet involvert. De har beregnet at arbeidet vil koste 20.000 kroner, men trekker fra 80 prosent på grunn av ledningenes alder. Da står det igjen 4.500 kroner, og egenandelen er på 6000 kroner. Er det meningen at vi skal bekoste dette selv og det er usikkert hva kostnadene blir? Hvorfor kommer ikke VAV og undersøker dette, i stedet for å kreve at vi skal gjøre det selv, spør Haaland Paulsen.

Ingen skade

Dagen etter kan Haaland-Paulsen informere om at det ikke er funnet noen skade på stikkledningen inn til huset.

- De har sjekket helt frem til veien. Skaden må være et annet sted, og mye tyder på at det en skade på hovedvannledningen. Da gjenstår spørsmålet, hvem skal betale for arbeidet som er pålagt oss og hva vil etaten gjøre videre? Det kan jo ikke være slik at vi skal sitte igjen med regningen, uansett om det hadde vært skade på vår ledning eller ikke. Med flere år med sprengninger foran oss og med potensielle skader på eiendommer, så er det prinsipielle sider ved dette som må avklares med kommunen.

Spørsmål til Ny vannforsyning Oslo

Etter dette har Akersposten sendt følgende spørsmål til Ny vannforsyning Oslo:

«I Husebybakken 30A og B oppsto det lekkasje et eller annet sted i vann- og kloakkledningene tilknyttet boligen, etter sprengning som gikk galt både 10. november og 20. november. Beboerne kunne sannsynliggjøre at lekkasjen skjedde i forbindelse med nevnte sprengninger. Ny vannforsyning Oslo (NVO) ble varslet om forholdet og ut fra korrespondanse mellom Ny vannforsyning Oslo og beboere ser jeg at Vann- og avløpsetaten pålegger beboerne å feilsøke og utbedre skade på ledningsnettet. Dette til tross for at det kan være en sammenheng mellom sprengninger og skade på ledningsnettet. Beboerne har fått gravet opp hele stikkledningen fra bolig og ut til det offentlig vei, uten å finne noen skade. Det betyr altså at lekkasjen som er konstatert må befinne seg et annet sted. Burde ikke Ny vannforsyning Oslo selv tatt et initiativ for å avdekke en skade, som med stor sannsynlighet skyldes at sprengninger som gikk galt? NVO skriver på facebook 10. november: «Sprengningen tidligere i dag kl.07.05 gikk dessverre ikke som planlagt. Dette medførte at mange opplevde høyere rystelser enn vanlig.» og 20. november: «Rystelsene var merkbare på et langt større område og var kraftigere enn det som er vanlig.» Er ikke NVO kjent med at høyere rystelser enn beregnet, kan føre til skader på for eksempel ledningsnettet, i stedet for å spekulere i at vannrørene på stedet er for gamle? Boligen det gjelder ligger i tillegg i det området som hvor rystelsene oppleves som kraftige, med sin nærhet til sprengningsstedet. Beboere opplevede rystelsene som et kraftig jordskjelv. Hva er årsaken til at etaten ikke selv tar et initiativ til å avdekke lekkasje, når skade kan ha oppstått i forbindelse med sprenging? Har ikke NVO beredskap som kan håndtere dette? Beboerne har etterkommet krav fra VAV om feilsøking, hvor hele strekket fra offentlig vei og inn til boligen er gravet opp og feilsøkt, uten at noen form for vannskade er konstatert på strekningen. Hvem skal dekke kostnadene i forbindelse med dette arbeidet? Det kan vel ikke være beboerne, som er uskyldig part i dette gjennom å etterkomme krav fra VAV. Vil Ny vannforsyning Oslo dekke kostnadene for arbeidet og i tillegg utbedre skadene på overflaten? Vil VAV/NVO nå ta tak i arbeidet med å finne ut hvor lekkasjen stammer fra?»

Til dette svarer kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten, Jon Sæter:

«Vann- og avløpsetaten er i dialog med naboene, og saken er for tiden under behandling. De to sprengningene som gikk galt skjedde henholdsvis cirka 900 og cirka 700 meter fra den aktuelle adressen. Sprengningen som skjedde lengst unna, ga ikke utslag på rystelsesmålere nært den aktuelle adressen, mens vibrasjonsnivåene som ble målt 20.11.2021, heller ikke ga utslag som har skadepotensiale for ledninger og stikkledninger. Det er Vann- og avløpsetatens lekkasjesøkgruppe som har gjort lekkasjesøk på stikkledningene, og pålegget er gitt fra dem. Dersom det viser seg å være en sammenheng mellom sprengninger og skade på ledningene, vil prosjekt Ny vannforsyning Oslo dekke kostnadene. Sammenhengen er ikke sannsynliggjort så langt. Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er kjent med at høyere rystelser enn beregnet kan føre til skader, og gjør tiltak om det er grunn til å tro at vi har forårsaket skade. Foruten på eiendommer nært sprengningsstedet 20.11.2021 (hvor det ble utført skadebefaringer) var ikke rystelsene av en slik styrke at det er vurdert som sannsynlig at de ville medføre skade på bygninger og infrastruktur. Vann- og avløpsetaten jobber med å finne ut hvor lekkasjen stammer fra, og Multiconsult vil også gjøre sine vurderinger i forbindelse med at rørene blir frigravd.

