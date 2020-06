– Vet ikke om andre som har dette spesielle konseptet

– Vi ønsker med dette å la barna få komme i kontakt med en rekke forskjellige aktiviteter som kan virke inspirerende for å drive med idrett.

Publisert: 23.06.2020 kl 08:40

ULLERN: Matti sprudler gjerne over når han først engasjerer seg i noe. Og den blide idrettsprofilen på Ullern med etternavnet Myllykoski engasjerer seg ofte. Til daglig er han sportslig leder for Ullern bandy – men selv om det ikke nettopp er bandy som preger idrettsbildet akkurat nå, ligger ikke Matti på latsiden av den grunn. Nå stiller han seg i spissen for Ullern Sommer Bandy Camp for barn fra 3. til 7.august.

Ullern Sommer Bandy Camp er et gratis tilbud til barn født i 2007, 2008 og 2009 – og her handler det om mye mer enn bare bandy. Tilbudet er ganske så unikt i hele Oslo, så vidt vi vet.



– Ja, jeg vet i et hvert fall ikke om andre som har akkurat dette spesielle konseptet, sier Matti til Akersposten. – Vi ønsker med dette å la barna få komme i kontakt med en rekke forskjellige aktiviteter som kan virke inspirerende for å drive med idrett. Kanskje man finner noe som har vært uprøvd tidligere, og som man synes er interessant å drive videre med.

– Vi vet at familier i disse tider har tøffe dager. Noen kan ha fått permitteringer og diverse utfordringer. Ullern bandy ønsker ikke å profitere på den rådende vanskelige situasjon - men gir 60 barn gratis fler-idretts-uke, sier Matti .

– Barna får daglig fem timers variert aktivitet i form av innebandy, basket, tennis, powerwalks, baseball, fotball etc. Barna møter opp på Ullern Flerbrukshall med inne og ute-klær for rådende værforhold. Våre trenere er kurset og vet hvordan de skal tilpasse trening og lek til hvert enkelt barns kunnskapsnivå. Målet er at alle skal ha det gøy sammen, sier Matti Myllykoski.

Sommercampen har støtte fra Oslo Idrettskrets, og lokale ungdommer får sommerjobb fordi det alltid vil være tre ungdommer som leder 20 barn.

Leder i Ullern bandy, Sverre Gaasrud, har stor tro på sommercamp og tilbud om en fler-idrettsuke.

– Vi vet jo at det er mange forskjellige skoler i sommerferien – men de fleste er spesialiserte. Hos oss vil man få et variert tilbud og jeg er sikker på at for mange vil det være første gang de kommer i kontakt med enkelte av aktivitetene, sier Gaasrud.



