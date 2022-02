Vet du om noen som gjør seg fortjent til Oslos høyeste utmerkelse?

St. Hallvard-medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse. Den deles ut til personer som har gjort seg fortjent til hovedstadens spesielle heder for verdifull innsats for Oslo kommune.

Publisert: 03.02.2022 kl 16:45

OSLO: Vi vil tro at det er flere gode kandidater også i våre bydeler, men det er naturligvis fritt å foreslå kandidater, som du mener fortjener denne utmerkelsen.

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 1020 – 1048).

Medaljen har i midtfeltet i sølv, St. Hallvard og en møllestein med 3 piler. I blå emalje rundt midtfeltet har den inskripsjonen: UNANIMITER ET CONSTANTER, som kan oversettes med «enig og standhaftig». Medaljen er festet i bånd i Oslo bys farger. Medaljen følges av et diplom, hvor det fremgår for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt.

Det er mulig å foreslå kandidater på e-post: postmottak@oslobystyre.no

Fristen er 11. februar 2022.