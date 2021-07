Vet du hva det betyr?

Ord blir borte, og nye kommer til. De som vokste opp i årene like etter krigen, har mange ord i vokabularet som de unge ikke skjønner, eller i hvert fall ikke bruker. De yngre har på sin side nye ord som eldre ikke skjønner.

Publisert: 03.07.2021 kl 08:40

I denne spalten vil vi tørke støv av noen gamle, «utrydningstruede» ord og uttrykk. I dag har vi kommet til ord på D:

Dagens dont

(fast uttrykk)

Dont kommer fra tysk og betyr arbeid, gjerning. Vi bruker det bare i faste uttrykk. Som å «røkte sin dont» eller «dagens dont». På originaletiketten til «Gammel Dansk» står det at den «gør godt om morgenen, efter dagens dont, under jagten, på fisketuren eller som aperitif».

Man sagde, at frk. Schou var «missionsk». Det vil jeg set i dagens bakspejl ikke sige, men hun var præget av en kristen livsholdning, og det var min far også. Tit, når han kom ind på hans kontor om morgenen for at gjennomgå dagens dont, sagde hun til far: «Skal vi ikke lige være stille i to minutter, Mårtensson.

Merete Mortensson: Livet på teglverket (2002)

Demre/demring

(verb/substantiv)

Demre er fra tysk og betyr «å dages, å lysne». Brukt som adjektiv, demrende, betyr det noe som er i ferd med å skje: et demrende håp. Det kan også nyttes i overført betydning, slik Welhaven brukte det i Norges demring: en tid da noe nytt er i ferd med å skje.

Vi sto rett foran hverandre. En demring la seg over øynene mine, jeg ville si noe beåndet, men var lite flink. Ingen av oss var særlig flinke. Jeg så at det lå et rødt badehåndkle, en bok og en flaske appelsinsaft i kurven hennes.

Axel Jensen: Joacim (1961)

Dann og vann

(fast uttrykk)

...er fra det tyske «dann und wann) – som direkte oversatt betyr nå og da. Vi har en mengde slike uttrykk som rimer: hurten og sturten, histen og pisten, skalte og valte osv.

Hos slakter’n tar vi servelat

og biff når vi behøver

og så litt flesk til løvemat,

for det er godt for løver.

Litt oksestek kan og gå an,

og så litt pølser dann og vann;

men ellers så tar vi så lite vi kan

både Kasper og Jesper og Jonatan.

Thorbjørn Egner: Folk og røvere i Kardemomme by (1955)

Den røde tråd

(fast uttrykk)

I tidligere tider brukte den engelske marinen en rød tråd gjennom alt sitt tauverk, for å vise at dette var tau som hørte dem til. Det har deretter fått hevd i overført betydning, som noe gjennomgående, et hovedpoeng eller ledetråd.

Tess følger den røde tråden, og for hver dag som går, blir den tydeligere og mer fremtredende. Hun er nær ved å avsløre en seriemorder. En utspekulert morder som knytter den røde tråden sammen rundt Tess.

Laura Lippmann: En synlig rød tråd (2004)



Drosje

(substantiv)

Dette er et av de få ordene vi har fra russisk, drosjki som egentlig betyr en «lett vogn». Vi har brukt det i betydningen «en bil med sjåfør som man leier til personkjøring». I dag tar det engelske taxi mer og mer over.

Jeg tok drosje til skolen, det var slik mor var, lenge etter fars død, hun spanderte drosje til skolen så jeg ikke skulle komme for sent. Men jeg kom for sent likevel.

Lars Saabye Christensen: Halvbroren (2001)

Hentet fra Astri Skårs bok: Utrydningstruede ord, Messel forlag, 2004