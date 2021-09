Verdensmesteren tok kongepokal på hjemmebane

Kasper Harlem Fosser (21) fra Heming har slitt med hamstring-skade siden VM, men rasket likevel med seg kongepokalen da han vant NM i sprintorientering på hjemmebane fredag kveld.

Publisert: 03.09.2021 kl 23:38

HOVSETERDALEN: – Det gikk akkurat i dag. Fem sekunder er små marginer selvfølgelig, men det er veldig kult å ha dem på min side i dag. Det er kjempegøy å få det til når det er hjemmeklubben som arrangerer, og det er kongepokal. Da får man være skikkelig fornøyd, sier Fosser.

21-åringen tok ledelsen helt fra start og var tre sekunder foran Bækkelagets Ralph Street etter 1,6 kilometer. 1,3 kilometer senere økte han til fem sekunder – og det ga han aldri fra seg.



Til slutt var han fem sekunder foran Lukas Liland fra Nydalens SK og 13 sekunder foran Ralph Street.

– Jeg hørte at jeg tok de fem sekundene hele veien, så jeg klarte å holde han bak meg hele løpet. Jeg er veldig fornøyd og skaden merket jeg veldig lite til underveis, så det funket bedre enn jeg fryktet. Så det er veldig oppløftende, og jeg håper at det fortsetter sånn, sier Fosser.

– Hvordan opplevde du løpet?



– Det var vanskelig å komme seg inn i løpet for min del. Jeg merket at det var lenge siden sist jeg løp et sprintløp, men jeg merket at beina funket bra. Selv om det ble noen småfeil, så var det et veldig godt løp, forteller Heming-løperen.

Vil vinne verdenscupen sammenlagt

21-åringen var spent foran løpet som gikk i Hovseterdalen i et område med lavblokker omgitt av noen få til dels kuperte gressletter og noen steder med skogflekker.

Det som gjorde det litt mer krevende, var noen kunstige sperringer.

– Det var et krevende område med mye leilighetsbebyggelse og litt skogsområde mellom, så det er veldig vekslende sprint med mye ulike terreng på samme område. Det krevde at man var veldig fokuserte og på hele veien, forklarer Fosser.



Det siste året har han for det meste vært utenlands og har deltatt i EM og VM.

Fasiten ble tre EM-bronser og to VM-sølv i sprint før han toppet det hele med VM-gull på langdistanse.

– Det har vært utrolig. Det er utrolig kult å ta steget opp på toppen av pallen og bli verdensmester. Det å bli verdensmester har vært et langsiktig mål siden jeg var guttunge og nå har jeg endelig klart det. Det er ubeskrivelig, sier Fosser.

– Hva er neste mål?



– Neste nå er å vinne verdenscupen sammenlagt. Vi har en verdenscuprunde til i Italia i slutten av september, og jeg leder etter to av tre runder. Nå håper jeg å få trent bra frem til det og virkelig få til gode løp. Og så handler det om VM i sprint i Danmark neste år, forteller 21-åringen.

Løp stafett hele natten i Finland

Ellers hadde også NTNUI-løper Ulrik Astrup Arnesen (23) fra Heming tatt turen innom gamle trakter for å få med seg NM. Han lå som nummer fem etter 1,6 kilometer, bare syv sekunder bak Fosser, men ble til slutt nummer ti.

– Jeg hadde forberedt meg ganske godt og følte at jeg kjente til mange av strekkene som vi kunne få, og da var det å jobbe på. Men så gjorde jeg en veldig stor feil etter passering, så jeg tok et dårlig veivalg, og tapte nok mye på det, sier Astrup Arnesen.

– Hva skjedde?



– Det var et godt strekk som var der, og så var det mange veivalg som så veldig lange ut, så jeg tok et som så litt kortere ut og som gikk mer rett på. Men der var det mye skog og mange busker som gjorde at jeg løp veldig sakte der, forteller 23-åringen.

Men han løp en sterk førsteetappe under Jukolastafetten i Finland for et par uker siden da han ledet ved veksling, men NTNUI ble til slutt nummer 54.

– Det var verdens største orienteringsstafett som går i Finland og jeg tror det var rundt 1200 lag som var med. Starten gikk klokken elleve på kvelden og så går stafetten gjennom hele natten. Da er det syv etapper og syv løpere på hvert lag som løper igjennom hele natten. Å løpe rundt med tusenvis av lykter i skogen er helt rått, forteller Astrup Arnesen.

Satser på langrenn

På damesiden ble Hanna Eckhardt Andersen (18) Hemings beste med en sjetteplass i 19-20 årsklassen, ett minutt og femten sekunder bak vinneren Frida Haugskott.

– Det var veldig gøy å løpe – og bra løyper, synes jeg. Passe krevende O-teknisk som en sprintløype skal være når det er NM, sier Andersen.



Men selv om hun er med i enkelte orienteringsløp, så er hun egentlig langrennsløper, forteller ungjenta.

– Jeg har vært orienteringsløper i Heming i mange år og er med når det er løp nærme hjemme og spesielt når det er Heming som arrangerer, sier Andersen.

– Hva er målet i langrenn, da?



– Der har jeg lyst til å være i norgestoppen og langsiktig kanskje få gå verdenscuprenn om noen år, avslutter Andersen.

Stort kinderegg med NM

Dette var det første norgesmesterskapet for arrangørklubb Heming hvor totalt cirka 400 løpere er med over tre løp.

– Dette er et stort løft for klubben. Dette er ikke bare et løp, men tre løp på tre forskjellige steder, så dette er et stort løft for en mellomstor klubb, sier leder av hovedkomité, Harald Eide-Fredriksen.

LES OGSÅ: Sprint-NM i tre dager i Oslo vest



– Hva betyr det for klubben?



– Det betyr mye, for et norgesmesterskap betyr at vi må ta et ekstra løft for å få oppgradert kart, det betyr samhold og man får jobbet sammen med klubbkamerater på en annen måte. Og så håper vi selvfølgelig å kunne sitte igjen med litt penger i klubbkassa når det er over, så vi sitter igjen med et kinderegg av gode ting, sier Eide-Fredriksen.

Selv var han på forhånd ikke i tvil om at de over 100 frivillige har hatt mye å si for arrangementet.



– Her har vi engasjert alt fra ungdommer ned til 13-14 år og opp til de eldste som er oppimot åtti år i klubben, sier Eide-Fredriksen.