Venter mer enn 50.000 kunder i de siste dagene før jul

Emil Myrvang er kjøttsjefen på Meny og smiler fra øre til øre om dagen. – Ja, her går det unna. Vi selger seks tonn ribbe i juledagene, og vi har 15-20 mann i sving med å tilrettelegge varene, sier han. I de siste dagene før forventes det mer enn 50.000 kunder til det største kjøpesenteret i Oslo vest.

Publisert: 20.12.2019 kl 14:56

LILLEAKER: CC Vest er inne i sine travleste dager. Det merkes flere steder – ikke minst på Meny og Vinmonopolet. 25 millioner legger folk igjen på Meny i løpet av fire førjulsdager før de stikker innom polet som slår inn rundt seks millioner på kassene.

Vi møter tre sentrale CC Vest personer midt i julestria. Senterleder Celine Waldjac, Meny-sjef Jon Anders Henie og avdelingssjef på polet, Asle Sæther, har hektiske dager, og alle noterer seg for store tall.



– Vi har normalt en topp på lille julaften, forteller Henie. – Vi antar at vi på den dagen har cirka 12.000 kunder innom. Totalt sett i 2019 havner vi på en omsetning på rundt 412 millioner, og er selvsagt veldig fornøyd med det. Vi holdt stengt et par uker i juli, men øker altså omsetningen til tross for det. Ombyggingen har forøvrig blitt godt mottatt av våre kunder, sier Henie.

Emil Myrvang rapporterer forøvrig om økt interesse for pinnekjøtt.

– Vi selger ca. 3,5 tonn pinnekjøtt før jul, og det er åpenbart er en pen utvikling i forhold til tidligere år. Vi selger også stadig mer nøttestek som veganerne etterspør, sier han.

Trend på polet

På Vinmonopolet ender omsetningen for 2019 på cirka 245 millioner. Når det gjelder hva som selges på polet, så kan Sæther bekrefte trenden med mer lyst drikke, altså hvitvin og «bobler».

– Særlig Riesling ser vi en økt etterspørsel, sier han. – Og Riesling kan jo brukes også til julemat, sier han.

Meny og Vinmonopolet står for cirka 32 prosent av omsetningen på CC Vest som i år havner på cirka 2,2 milliarder.

Mye folk

Celine Waldjac sier at man venter rundt 52 000 besøkende i tiden 21.-24. desember.

– Vi legger også stor vekt på en mer sømløs og enklere handel. For eksempel har vi fjernet polettene i handlevognene på Meny og vi har 3 timers gratis parkering. Det er blitt svært godt mottatt av våre kunder, sier senterlederen.



Celine Waldjac forteller at senteret – til tross for at flere butikker har vært under oppussing i 2019 og derfor stengt i perioder, kan notere seg for en pen økning i omsetningen.

– 2019 har vært et år preget av fornyelse. Resultatet viser tydelig at våre kunder har tatt dette veldig godt imot.

– Vi er opptatt av å ligge i forkant av kundenes forventninger og behov, og vi har derfor brukt 2019 til å oppgradere flere av våre eksisterende stjernebutikker. Ikke minst har det også åpnet flere nye butikker som kundene våre har etterspurt, sier hun.

Sist i rekken er Deli CC, en italiensk restaurant, som også har delikatesseutsalg.

– I tillegg til dette har vi oppgradert fellesarealene for å gjøre det enda triveligere og behagelig å være hos oss, samt at vi har gjennomført en rekke populære kampanjer, sier Waldjac.



– Fornyelsene har dermed gjort at CC Vest har skutt fart gjennom høsten, og har en sterkere utvikling enn resten av kjøpesenterbransjen. At konkurransesituasjonen er i endring er det ikke tvil om, men da må man evne å tilpasse seg. Etterspørselen er der, man må bare ha innsikten for å forstå hvordan tilfredsstille den. sier hun og legger til at CC Vest har en økning i omsetning på 2,1 prosent så langt i år. Resten av markedet vokser med 0,7% per november, avslutter Waldjac.