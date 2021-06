Stopper all russefeiring i Oslo umiddelbart

58 russ i Oslo vest er bekreftet smittet med korona etter utbrudd knyttet til fem russebusser ved minst tre skoler. Det foreligger ytterligere 62 positive tester knyttet til russekullet. Nå stopper kommunen all russefeiring i Oslo i en uke fremover.

Publisert: 02.06.2021 kl 12:30

OSLO VEST: Bydelene i Oslo vest våknet onsdag til en drastisk økning i nye smittetilfeller det siste døgnet.

I bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, Ullern og Frogner er det registrert henholdsvis 45, 24, 11 og 10 smittetilfeller siste døgn. Det vil si 100 nye smittetilfeller av de 140 som er registrert i Oslo siste døgn.

Smittetrykket i Nordre Aker har over natta også gjort et byks fra 64 til 139 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene, mens Vestre Aker gikk fra 87 til 130 tilfeller per 100 000.

Onsdag ettermiddag opplyser Oslo kommune at all russefeiring i Oslo er stanset i en uke fremover:



«På grunn av rask økning i smitte blant russen, med store uoversiktlige nettverk som gjør det vanskelig å få oversikt over nærkontakter, har Oslo kommune, i samråd med FHI, laget et hastevedtak om å stoppe all russefeiring i en uke, det vil si til og med tirsdag 8. juni.»



Det betyr at all russerelatert aktivitet i Oslo kommune må stanses, og dette gjelder både Oslo-russ og tilreisende russ fra andre kommuner.

Akersposten skrev tirsdag at 13 elever ved Ullern videregående skole er smittet, og det er også smitte blant elever ved Persbråten og andre videregående skoler i Oslo vest.



– Russen blir allerede testet en gang i uken på skolen, og kan bruke drop-in på teststasjonene, sier kommuneoverlege Frode Hagen.

– De kan nå også teste seg med hurtigtester på alle fire Feberpoliklinikkene. I tillegg får alle videregående skoler i Oslo selv-test kit denne uken, slik at avgangselever, deriblant russen, kan teste seg når de ønsker, sier Hagen.

– Det er viktig at alle som har vært på fester tester seg, selv om de er russ eller ikke, sier kommuneoverlegen.

Ytterligere 62 positive tester

– Smitten er knyttet til fem russebusser, med i alt 58 registrert smittede russ fra de fire vestlige bydelene, sier assisterende bydelsoverlege i Vestre Aker, Jorunn Thaulow. Hun er talsperson for bydelene i vest i forbindelse med smitteutbruddet.

I smittesporingsteamets lister har de onsdag formiddag registrert ytterligere 62 nye smittede som ennå ikke er kartlagt. Ut fra fødselsårene anslår hun likevel at dette er personer tilhørende årets russekull, og knyttet til dette utbruddet.

Så langt er de smittede sporet til skolene Blindern, Ullern og Persbråten videregående skoler. Thaulow har ikke informasjon om at det er elever ved andre skoler i Oslo vest som er smittet onsdag formiddag. Men hun kan ikke utelukke at smittesporingsarbeidet ikke vil lede til flere skoler.

Foreløpig er det registrert 541 nærkontakter som er satt i karantene. Men også dette antallet er usikkert, og vil bli justert, opplyser hun.

– Det er mye kontakt på tvers av bydeler og skoler, slik at noen nærkontakter er overlappende. Men tallet vil nok stige, sier Thaulow.

Utfordringer på grunn av streiken

Hun sier videre at bydelene har utfordringer med informasjonsarbeidet på grunn av lærerstreiken på flere av de rammede skolene.

– Vi har en ekstra jobb med å få ut informasjon. Vi jobber med informasjon gjennom russestyrene, og bydelenes Facebook- og Instagram-sider, der det ikke kan sendes ut informasjon gjennom rektorene.

Smitteteam vest har inngått en avtale om hurtigtesting av russ ved Feberpoliklinikk Vest i Hovfaret 13 på Skøyen.

– Vi ønsker at flest mulig av russen benytter seg av det tilbudet. Der er det drop-in og bare å møte opp for russen, sier hun.

– Er smittesporingsteamet rustet for den økte smitten vi ser nå?

– Smittesporingsteamet rustet opp kraftig i vinter, og er mer robust enn noen sinne. Men så mange smittetilfeller samtidig som vi ser nå, er mer enn det vi hadde i den mest pressede perioden i vinter, sier Thaulow. Hun legger til at de bruker ressurser også fra Helseetaten og bydeler med lavere smittetrykk i sporingsarbeidet.