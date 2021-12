«Venstre vil styrke psykologtjenesten i Vestre Aker»

Torsdag 16.12.21 ble bydelens budsjett for 2021 behandlet og vedtatt i bydelsutvalget. Bydelens viktigste satsning for 2022 er å "Styrke laget rundt barna gjennom foreldreveiledning og kompetanseheving".

Publisert: 20.12.2021 kl 11:05

Vestre Aker Venstre tok initiativ til å styrke bydelens psykologtjeneste med flere ressurser enn det som ble foreslått i budsjettet. Vi ønsket enda en psykologspesialist, i tillegg til de to psykologene som allerede jobber i bydelen. Venstre vil takke for et godt tverrpolitisk samarbeid med Sv, Frp, Ap, MDG og H som bidro til enstemmighet om styrking av psykologtjenesten i vår bydel.

Et godt bemannet og solid fagmiljø er nødvendig for at bydelen skal lykkes med et reelt kvalitetsløft i tjenesten til barn og unge. Et løft vi har god mulighet til å lykkes med nå som bydelen også skal ansette en barnekoordinator. Bydelens tjenester til barn, ungdom og deres familier vil bli bedre koordinert. Slik kan vi alle lettere dra i samme retning.

Venstre mener at en styrket psykologtjeneste i bydelen, vil bidra til mer effektive tverrfaglige team og kan forhindre at familier behøver mer omfattende hjelp senere. Samarbeid mellom kompetente foreldre og tverrfaglige team i skolen vil bidra til bedre psykisk helse for barn og unge - og ruste dem bedre for fremtiden.

Venstre har tidligere kritisert bydelens styring av økonomi og kvalitet i tjenestene. Nå mener vi at bydelsdirektøren skisserer gode planer for å bedre økonomisk bærekraft, kvalitet og arbeidsmiljø. Lykkes bydel Vestre Aker med sitt målrettede forbedringsarbeid, vil vi erfare bedre tjenester og bedre økonomisk handlingsrom de neste årene. Det gir muligheter til å styrke satsingen på vår fremtid - barn og unge.

Med ønske om en god jul

Torfinn Lødøen Gaarden

Vestre Aker Venstre, Bydelsutvalget

Astrid Seeberg

Vestre Aker Venstre, nestleder Byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomiteen

Ingvill Elvestad Meltvedt

Leder Vestre Aker Venstre

Medlem Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen