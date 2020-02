Venstre: – Jeg brenner for Bestumkilen

– Vi må skape byer hvor det er godt å leve for mennesker. Gravlundene kan ikke bli de eneste grønne lungene igjen i byen, sier venstres Margrethe Geelmuyden i Bydel Ullern. – Vi trenger steder der vi kan finne fred i sjelen også mens vi er i live.

Publisert: 19.02.2020 kl 12:25

Margrethe Geelmuyden, Venstre, Ullern bydelsutvalg:



BYDEL ULLERN: – Det viktigste i det året vi nå har begynt på, er utbyggingen på Skøyen. Her må vi kjempe, sier Geelmuyden, som er opptatt av at mennesker må ha områder hvor en kan bevege seg og nyte naturen omkring seg.

– Jeg brenner for Bestumkilen. Sjøtomten er den siste mulighet Oslo har til å utvikle et nytt strandområde for folk flest. Området er tilgjengelig for hele Oslo, bare fem minutter fra Skøyen stasjon. Det må bli en oase for natur, idrett og rekreasjon, og ikke ennå en forblåst og kald ansamling av høyhus. De som mener ansamlinger av høyhus gir «liv til byen», kan ta seg en tur i Bjørvika etter arbeidstid. Det er stein dødt.

Hun blir ivrig i stemmen. Hun er frustrert over hvordan bydelen blir oversett og tilsidesatt i byutviklingssaker.

– Gode nabolag med natur og kultur skaper grunnlaget for å vokse som mennesker, sier venstrepolitikeren, som sitter i Kultur- og oppvekstkomiteen i Bydel Ullern i denne perioden.

Forbruke mindre

Geelmuyden er ikke i tvil om at vi beveger oss inn i et tiår hvor vi må forbruke mindre. Derfor vil omgivelsene bli av enda større betydning.

– Klimakrisen er noe som vil prege det tiåret vi nå begynner på. Vi kan ikke forbruke på samme måte som tidligere. Ressursene må fordeles og brukes annerledes, sier Geelmuyden. Hun er ikke i tvil om at vi går inn i et tøft omstillings-tiår.

– Derfor blir kultur enda viktigere i årene som kommer. Glede og kreativitet er viktig i livet, også i arbeidslivet– og byen må skape rom for det, sier Geelmuyden og legger til at hun ikke tror at forbruk vil ha samme status som i dag.

– Vi må legge om stilen og jeg tror at det kommer dramatiske endringer. Derfor blir det ekstra viktig at vi skaper en by og en bydel hvor det er plass til kultur, samvær og glede.

Må bli flinkere

– I årene som kommer må vi bli enda bedre på beredskap. Flom, brann og tørke vil også ramme oss som resultat av klimaendringer, sier Geelmuyden og mener at vi må tenke nytt for å møte de problemene som allerede har begynt å vise seg. Dette må blant annet føre til at vi må øve på å samarbeide godt samt at vi må være innstilt på hjelpe hverandre. Vi må være bedre forberedt på krise.

– Er det andre områder hvor vi også bør bli flinkere?

– Ja. Vi beveger oss inn i en tid med mer konflikter. Populismen er på fremmarsj.

– Noe spesielt du har i tankene?



– Motsetningene mellom by og land blir større. Utenforskap og elite trekkes i motsatte retninger. Vi blir mer polarisert, som i USA. De har Trump.

– Vi har Trygve Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug.

Nesten ikke innflytelse

Som bydelspolitiker opplever Geelmuyden at hun har for liten makt.

– Sittende byråd fremstår ikke særlig opptatt av å lytte til bydelsutvalgene på Vestkanten.

Det bor bortimot 35.000 innbyggere i Bydel Ullern med et eget bydelsutvalg.

– Men makta sitter i Rådhuset og de bryr seg ikke nok.

– Sammenslåing er populært. Bør det bli færre bydeler?



– Nei, men vi må få mer innflytelse hvis beslutningene skal gi gode lokalsamfunn..

Geelmuyden mener at polariseringen mellom øst og vest her i byen, må avta.

– En hører tåpelige klisjeer om Oslo Vest. Det eneste ingen sier høyt om Oslo Vest er at innbyggerne her bidrar med flest skattekroner i kommunekassen.

Det som provoserer henne mest, er at det nærmest er politisk korrekt å snakke dritt om vestkantungdommen. Jeg kjenner mange ungdommer i våre bydeler. Det er ansvarlige, flotte mennesker som jobber hardt og som ønsker å bidra til samfunnet når de blir voksne.

En varslet katastrofe

– Ungdommen som vokser opp nå er oppriktig bekymret for klimakrisen. De er også bekymret for om det vil være jobber til dem når der ferdig med utdannelsen.

De mange årene ungdommen går på skole, er viktige.

– Jeg tror at skolen i dag er for ensidig teoretisk. I framtiden må vi få flere praktiske fag inn i opplæringen og det må også gis mer rom til kulturfag i skolen.

Geelmuyden ber også om en bedre fordeling av ressursene til skolene her i byen.

– Skolene i vår bydel sliter med underskudd og lærermangel. Det må det rettes opp i. Ja, vi skal selvsagt prioritere skoler på Østkanten som har flere fremmedspråklige elever og større sosiale utfordringer. Men det gir ingen mening å ta økonomisk strupetak på for eksempel Smestad skole når skoler i andre bydeler går med millionoverskudd.

– Skolesituasjonen i Ullern er en varslet katastrofe. Utbyggerne styrer utviklingen.

Geelmuyden påpeker at det bygges tusenvis av nye boliger, uten at det kommer nye skoler, mens skolene allerede er overfylt.

– Dette kommer til å gå skikkelig galt hvis ingen tar grep. En god løsning kan være å bruke tomten på Statnett til ungdomsskole, sier Margrethe Geelmuyden og fyrer av en kraftsalve.

– I dag er vi ikke lenger en bydel for barn, men for eldre. Vi må tilrettelegge mer for barn og ungdom. Vi må ha mer skole, mer lek og moro og bedre muligheter til å være ute.

