Veltede trær stoppet t-bane og trafikk på Ring 3

Flere steder i Oslo vest meldes det om at vinden natt til lørdag har satt sine spor. Det gikk også utover trafikk både på hovedveier og t-banespor.

Publisert: 26.09.2020 kl 16:09

OSLO VEST: Natt til lørdag måtte et tre gi etter for vindkastene like ved Radiumhospitalet. Politiet meldte om at treet havnet på Ring 3 i i vestgående retning.

«Ring 3 vestgående ved Radiumhospitalet. Et tre har blåst over ende og blokkerer hele veibanen. Politi og brannvesen er på vei.»



Det skrev politiet, og litt senere meldte de at kranbil måtte til for å fjerne treet fra veien.

Flere trær

På Holmen våknet Knut Ottersen av at et stort brak. Lørdag morgen kunne han konstatere at braket kom fra et stort tre som hadde veltet.

Også på t-banen mellom Holmen og Hovseter skapte et veltet tre problemer for trafikken. Det skriver NRK.



På Ullern kirkegård gikk det også for seg i vinden natt til lørdag. En Akersposten-leser har sendt oss bildet av hvordan det så ut på gangveien på kirkegården lørdag.

Ikke nød

Oslo 110-sentral minner folk på at nødnummeret ikke skal brukes til å melde fra om veltede trær. De skriver på Twitter:

«Mange ringer brannvesenet på nødnummer 110 for å melde om veltede trær. 110 kan benyttes ved akutte hendelser der liv eller helse er truet. Nødnummeret skal IKKE benyttes dersom man trenger hjelp til fjerning av vindfall på egen eiendom, da kontakter man trefeller, e.l.»