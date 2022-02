Vellykket masserekruttering til barnehager

Bydel Vestre Aker og NAV Vestre Aker har i lang tid hatt et tett og godt samarbeid, men under pandemien har samarbeidet vært spesielt viktig. Bydelen har tidvis hatt akutt behov for bistand til rekruttering av personell til både koronarelatert arbeid og ordinære tjenester. I begynnelsen av desember fikk NAV Vestre Aker en hastebestilling av bydelen: finnes det folk som kan jobbe i barnehage, og gjerne starte veldig raskt?

Publisert: 24.02.2022 kl 15:40

Da omikronviruset kom til Bydel Vestre Aker så barnehagestyrerne i bydelen at behovet for vikarer raskt ville komme. Særlig ettersom mutasjonen kom i en periode av året hvor sykefraværet forventes å øke og da viruset spredte seg svært raskt. Da passet det bra at NAV Vestre Aker satt klar med flere aktuelle kandidater, etter nylig å ha gjennomført hurtigintervjuer blant noen av de arbeidsledige i bydelen. Da bydelen tok kontakt med NAV hadde kandidatene nylig fått innføring i å jobbe i barnehager, gjennom et samarbeid mellom bydelen og NAV-kontoret. Dette resulterte i motiverte kandidater som gladelig stilte som vikarer i bydelens kommunale barnehager.

Selv om bydelen i lang tid har samarbeidet med NAV Vestre Aker, har virksomhetene i løpet av pandemien styrket sitt rekrutteringssamarbeid:

Vi har bistått ved behov for ekstra ansatte til ulike bransjer, særlig innen helse og barnehage. Samarbeidet om disse stillingene har gitt positive ringvirkninger, slik at vi også har bistått med folk på andre områder i bydelen. Det er vinn-vinn: Kommunen er en stor arbeidsgiver i bydelen og har fått dekket sitt behov for ekstra hender raskt og godt, samtidig som arbeidsledige har fått jobb. Vi ser at det særlig har kommet unge ledige til gode, forteller Ingrid Ringhus, enhetsleder ved NAV Vestre Aker.

NAV Vestre Aker bidro også med rask og vellykket rekruttering til bydelens smittesporingsarbeid i desember, hvor syv personer var klare til å starte opp i løpet av en uke.

Godt og raskt samarbeid mellom NAV Vestre Aker og bydelen

Stein Are Sellevoll-Klubbenes, seksjonsleder for barnehage i avdeling for oppvekst i Vestre Aker, kontaktet markedskontakt hos NAV Vestre Aker, Lars Martin Vik, da behovet for vikarer til barnehagen oppstod:

Lars Martin hadde hatt en presentasjon for alle bydelens ledere der han fortalte om hvordan NAV kan hjelpe rundt rekruttering av arbeidskraft. Jeg så fort at dette kunne være et potensial for å få ned arbeidsbyrden rundt rekruttering til de kortere vikariatene, i tillegg til at vi kunne få hjelp til å opparbeide oss en vikarpool. Det ville spare oss for mye arbeid! Samtidig har vi som offentlig virksomhet et samfunnsansvar som vi får gjort noe med gjennom dette samarbeidet, sier Sellevoll-Klubbenes.

Vikarene kunne starte på kort varsel, og i alt 13 vikarer gikk inn i vikariat og enda flere ble satt opp som ringevikar.

Stein Are Sellevoll-Klubbenes, seksjonsleder for barnehage i avdeling for oppvekst i Vestre Aker, uttrykker videre at de vil fortsette det gode samarbeidet med NAV Vestre Aker:

Vi kommer definitivt til å samarbeide med NAV Vestre Aker videre, og er veldig fornøyde med hjelpen vi fikk. Vi kom i kontakt med en arbeidssøkergruppe som vi ikke alltid når ut til. Kandidatene var gode og passet med det vi trengte, og de var tilgjengelig for snar oppstart, som var akkurat det vi trengte. Og det var enkelt å gi tilbakemelding til NAV dersom noen kandidater ikke hadde riktig profil slik at vi kunne få flere kandidater. Dette var veldig tidsbesparende!

Finner matchen mellom arbeidsgiver og jobbkandidaten

Lars Martin Vik, markedskontakt hos NAV Vestre Aker, trekker frem viktigheten av å finne den ønskede og rette kandidaten:

Målet vårt er å finne riktig kandidat til riktig arbeidsgiver, og vice versa. Om kandidaten ikke passer prøver vi å finne en ny kandidat. Vi er opptatt av å forstå behovet til arbeidsgiver, hva trenger de og når?

Vik oppfordrer andre arbeidsgivere som trenger flere hender om å ta kontakt med nærmeste markedskontakt i NAV:

Hør om det er mulig at NAV har kandidater til dere, og vær åpen for at det er mye gull i NAVs porteføljer. Og om det skulle vise seg å ikke være match på første forsøk, så går det og fint! Vårt mål er å finne gode jobbmatcher mellom arbeidsgiver og arbeidssøkere, forteller Vik.