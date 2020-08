«Velkommen til skammelig forfall»

Det er et trist syn å se signalbygget med sitt karakteristiske tårn ved E18, som det kommunale foretaket Boligbygg har det hele og fulle ansvar for.

Porten står oppe og ønsker oss velkommen. Tilstanden for gamle Vækerø politistasjon, bygget i 1892, har i flere omganger versert i Akerspostens spalter. Byantikvaren, Bestum vel, bydelsleder med bydelsutvalg og privatpersoner har gang på gang oppfordret Boligbygg til å gjøre noe med eiendommen som er regulert til bevaring, men som også er fredningsverdig. Byggene inngår i Byantikvarens fredningsstrategi.

Da Akersposten begir seg inn i villniset rundt bygget er det bare å konstatere at ingenting har skjedd siden vi fulgte saken i 2017 og 2018, bortsett fra at forfallet øker. Hovedbygg og det mindre bygget med fengselscelle er sikret gjennom at alle vinduer er dekker over og gjenspikret, samt at dører er sikret med små hengelåser. Det har gjennomårene vært flere innbrudd med ubudne gjester, både før og etter sikring, noe som har medført innvendige skader.

Representanter for Bestum Vel har tatt vare på og vedlikeholdt de gamle Vækerøstuene på tomten ved siden av. Samtidig har de holdt øye med Vækerø politistasjon og gjort Boligbygg oppmerksom på innbrudd med åpen kjellerdør og åpne vinduer før sikringen. Etter sikringen var det på nytt innbrudd, som viste at det bodde flere uvedkommende i huset og det var fyrt på peisen og kjøkkenet var tatt i bruk – med store vannskader. En brann utløst gjennom peisen ville for eksempel vært katastrofal. Velforeningen har også stilt spørsmål ved om dette er et villet forfall. Blir tilstanden ille nok og bygget ikke kan reddes, da kan den attraktive eiendommen selges eller få annen utnytttelse.

GJESTER: I 2018 hadde ikke sikringen av bygget stoppet uvelkomne gjester, som brukte huset i lengre tid. Foto: privat

Bestum Vel har i mange år hatt en drøm om å kunne slå sammen de to tomtene med Vækerøstuene og politistasjonen for å skape aktivitet og et kulturelt sentrum i bydelen. Dette synet er støttet av bydelens politikere.

I hovedbygget med det karakteristiske tårnet bodde og virket polititjenestemennene. I tårnet hadde de god utsikt, hvor de kunne følge med på hva som skjedde i nærområdet. I det lave bygget ved siden av lå stasjonssjefens kontor og cellene. Her er det fremdeles en fullt intakt celle med tresprinkler og det hele. Bestum vel har vært i kontakt med politiets museumsavdeling, som er interessert i samarbeid, i og med at eksteriør og deler av interiør er intakt.

ROTTEREIR: Her er bygget med celle og kontor. Nå er det andre som huserer her. Foto: Vidar Bakken

I 2016 understreket Byantikvaren viktigheten av eiendommen og sa seg villig til å bistå Boligbygg i ivaretakelsen av eiendommen. Samme år ville Oslo kommune selge eiendommen, men ble stoppet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, mens man ventet på en avklaring for Fornebubanen.

I 2017 stilte byantikvar Janne Wilberg opp i Akersposten.

– Jeg synes det er utrolig trist at dette flotte bygget står og forfaller. Dette bygget representerer en viktig del av norsk politihistorie og lokal historie. Vækerø politistasjon ble oppført i 1892 av den kjente arkitekten Niels K. Bay og med det synlige tårnet har den siden vært et landemerke og signalbygg i denne delen av byen. Dette er et bygg som mange har et forhold til, sa hun blant annet i intervjuet den gangen.

Boligbygg har sagt klart fra at de ikke vil sette av midler til å rehabilitere bygningene. De sier rett ut: Da den ikke er egnet for Boligbyggs formål, er det vanskelig for oss å prioritere bygningen.

Men, hvem skal da ta ansvar for at et bevaringsverdig kulturminne blir holdt i hevd. Det er det store spørsmålet som stilles igjen og igjen, mens råten står i veggene. Det er jo en skam at ingen vil ta ansvar for disse historiske byggene, som er de eneste av sitt slag som er bevart i byen vår. Imens ligger alt til rette for at dette kulturminnet vil bli tatt i bruk om noen tar ansvaret. Politikerne i rådhuset sitter for eksempel helt stille, selv om de vet hva som skjer.

Akersposten har en intervjuavtale med Byantikvaren i neste uke, hvor Vækerø politistasjon blir fulgt opp.

Vidar Bakken

Redaksjonssjef Akersposten

