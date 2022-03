– Vi klødde oss i hodet en periode

Harbitz Torg feirer sin to-årsdag førstkommende lørdag, og er i imponerende god form til tross for pandemien som også runder to år i mars.

Publisert: 03.03.2022 kl 12:45

HOFF: – Vi kaller det en ny, ny start, sier Cathrine Gram, eiendomssjef for Møller Eiendom og leder for Torg-foreningen som står bak utviklingen av Harbitz Torg.

Det er ganske nøyaktig to år siden torget åpnet med kaker til alle og stor stas. Så ble landet stengt ned.

- Viktig samlingspunkt

- Det var vanskelig å se hvordan nedstegningen traff leietakerne våre, uten at vi kunne gjøre annet enn å vente på gjenåpning. Men vi er veldig stolte over å ha bygget et nærsenter der det tidligere var en lukket fabrikktomt, og som har omsatt for over hundre millioner under en pandemi. Nå gleder vi oss til å feire at Harbitz Torg har greid å etablere seg som et viktig samlingspunkt i bydel Ullern!

Cathrine Gram synes det har vært ekstra moro å få være med å utvikle sitt eget oppvekstområde på Skøyen.

- Veldig stas! Jeg er jo så glad i dette området. Og fokus på jobben vår nå er – og har hele tiden vært – å finne «sjelen» til Harbitz Torg. Vi er så heldige å få være med å bygge identitet til dette nabolaget, og vi ønsker å både løfte og styrke historien som finnes her, samtidig som vi er et levende og moderne nabolag.

Eiendomsansvarlig Møller Eiendom, Cathrine Gram. Foto: Ellen Rønning

Berømmer Møller-familien

Cathrine berømmer Møller-familien og eiendomsselskapet deres for måten de tenker og jobber på når det kommer til by- og bydelsutvikling.

- De ønsker å etterlate seg en arv de kan være stolte av, noe som varer, og de har et tydelig verdisett. Det er veldig inspirerende å ha arbeidsgivere som har slik innsikt og slike holdninger.

Samhold og nytenkning

Nedstegningen kunne ingen gjøre noe med, og torget møtte stadig nye utfordringer med tanke på smittevernregler når de egentlig ønsket å nå ut til og samle flest mulig. Nå som samfunnet endelig har åpnet igjen mener Cathrine å kunne se en ny og hyggelig trend blant folk flest.

- Det virker som om flere begynte å bruke nærmiljøet sitt mer under pandemien, og har fortsatt med det. Kanskje har de oppdaget en nabolagskultur de ikke visste om. Det finnes mange historier og eksempler på hvordan man hjalp hverandre, byttet tjenester og skapte samhold i nabolagene våre. Og det er jo veldig positivt selv om prisen har vært fryktelig høy.

Flytte fokus

Harbitz Torg har vært flinke til å holde aktiviteter i gang, og dermed også beholdt både kunder og oppmerksomhet.

– Vi klødde oss i hodet en periode, men vi greide å flytte fokus fra hva vi ikke fikk gjort til det vi kunne få til. Løsningen var selvfølgelig ofte å flytte aktiviteter utendørs. I påsken 2020 da alt var stengt, gjemte vi påskeharekosedyr i vinduene på torget – noe som satte i gang en storstilt jakt blant familier på fotosafari, forteller Berg.

Hun tror vi alle har lært å tenke annerledes i forsøket på å skape gode opplevelser selv under en nedstenging.

– Det er særlig gatekunstfestivalen vår et godt eksempel på; en feiring av farger som foregikk ute, uten at du var avhengig av å møte til en bestemt tid.

Hyllest til Pushwagner

Alle som beveget seg i området rundt Harbitz Torg i høst,under gatekunstfestivalen, fikk med seg en utrolig kul og vakker installasjon av massevis av fargerike paraplyer som «svevet» over torget.

Gatekunst på Harbitz Torg. Foto: Harbitz Torg

- Et flott blikkfang! I tillegg ble fem kuber dekorert av ulike grafittimalere, det ble laget et 29 meter langt veggmaleri samt en hyllest til Terje Brofors. Han er bedre kjent som Pushwagner og bodde på Hoff den siste delen av livet sitt. Brølofonen til Klimabrølet skal heller ikke glemmes, den var en del av Skøyen Street Art Arena, forteller Cathrine Berg entusiastisk.

Naboløp og høytidsmarkeringer

I oktober gikk Harbitz-løpet av stabelen, et naboløp hvor mer enn 100 naboer løp sammen for en god sak.

- Neste år håper vi på 500 deltakere – minst! Og jeg må jo legge til at vi også hadde julegatetenning og en fantastisk 17.mai-feiring med Smestad skoles musikkorps, sier Berg.

Det er egentlig utrolig å tenke på hva folk rundt om kring har fått til ved å gå sammen, selv når vi har stått midt oppe i en ekstremsituasjon som pandemien har vært. Ja, vi tar sjansen på "har vært". Og alt dette skal vi ta med oss videre.

Urolige tider

I det vi tror vi kan ta hverdagen tilbake starter invasjonen av Ukraina. Vi kjenner på det alle sammen, og det merkes godt både hos Eivind Olsen i Coop Mega og Tran Thanh Huynh Nguyen i Apotek 1 på Harbitz Torg.

- Hamstringen begynte forholdsvis raskt, mange har utvilsomt tatt en titt på regjeringens beredskapsråd og begynt å bunkre opp hermetikk og havregryn, sier Eivind Olsen.

Tran Nguyen har også sett følgende av krigen i øst.

- Vi er helt tomme for jod-tabletter.Det unormale er visst den nye normalen akkurat nå, konstaterer hun.

Vi gleder oss alle til den "gamle" normalen er tilbake.