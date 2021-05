Endelig kan alle restaurantene og serveringsstedene på CC Vest ønske alle sine kunder velkommen til bords for et smakelig måltid.

Publisert: 28.05.2021 kl 16:50

I snart 7 måneder har restaurantene i Oslo ikke hatt lov til å ha sittende gjester i sine lokaler. Treningssentrene har også måttet holde stengt grunnet smittevern. Onsdag 26. mai åpnet både SATS CC Vest igjen og alle serveringsstedene kunne ønske kunder velkommen til bords.



– Nå er vi veldig lettet, og vi gleder oss over å kunne ønske kundene våre velkommen tilbake til en kaffepause med deilig bakst eller et smakfullt måltid hos et av våre mange spisesteder, sier senterleder Celine Waldjac.

Brasseriet Mats & Martin på CC Vest er en av de som har brukt dagene frem mot gjenåpningen til å oppgradere både restauranten og menyen.

– Nå er også uteserveringen klar til å nytes, sier Mats Bunæs, daglig leder ved Mats & Martin.

Mats Bunæs på takterrassen i strålende sol, klar til å ta mot gjester igjen.

Disse åpner for servering

Baker Hansen

Joe & The Juice

Åpent Bakeri

Mats & Martin

Niwa

Flatbread Factory

Deli CC

Oslo Raw

Steam

McDonalds



– Det er en gjeng med fantastiske kollegaer her på CC Vest som gleder seg til å ta imot gjester. Vi vil gjøre vårt ytterste for at dere skal få en etterlengtet og god opplevelse, forteller Bunæs på vegne av seg selv og sine kollegaer på CC Vest.

En bransje som trenger deg

Det har vært en krevende tid for bransjen. Etter syv måneder med nedstengning har likevel to av restaurantene på CC Vest holdt åpent. Under hele perioden har Mats & Martin og Niwa Sushi holdt åpent for take away.

Bunæs forteller at take away-tilbudet har vært populært og en redning i en tøff tid.

– Jeg og mine kollegaer på CC Vest er overveldet over hvor mange av våre faste kunder som har støttet oss gjennom denne tiden. Tusen takk for at dere har kjøpt mat hos oss hver gang dere har hatt lyst på noe ekstra godt, sier Bunæs.



Senterleder Celine Waldjac sier hun er stolt av at de to restaurantene som snudde seg rundt og organiserte nye løsninger for å kunne holde åpent. Nå oppfordrer hun både nye og gamle kunder til å spise på serveringsstedene på senteret.

– Vi har nå ti serveringssteder på CC Vest, som alle tilbyr smakfull mat og noe godt å drikke, sier Waldjac.

Minner om smittevern

Selv om gleden er stor over å kunne ønske kundene velkommen til bords, tas smittevern fortsatt på alvor.

– Alle våre serveringssteder på CC Vest overholder alle tiltak anbefalt av Oslo kommune. Vi har egne smittevernansvarlige på jobb hver dag, som sørger for at dette gjennomføres som det skal. Vi sørger for god avstand mellom bordene og kontinuerlig desinfisering av alle berøringspunkt, informerer Bunæs.



CC Vest ber om at du følger disse tiltakene når du besøker senteret:

– På vegne av alle serveringsstedene på CC Vest vil jeg si, vi gleder oss til å se deg igjen, sier Waldjac.

Nå kan du trene på SATS

Treningssenteret SATS CC Vest har også måttet holde stengt de syv siste månedene. Nå åpner treningssenteret opp for at du kan trene egentrening i deres lokaler igjen. Gruppetimer er fortsatt ikke tilgjengelig grunnet smittevern.

I likhet med resten av CC Vest tar også SATS smittevern på alvor. Du må derfor booke deg tid for egentrening i forkant av planlagte treningsøkt.



– På den måten unngår vi at man blir for mange av gangen på treningssenteret, sier Waldjac.