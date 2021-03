– Velkommen inn!

– Jeg er kjempeglad for at kafeen på Ullern kultursenter kan fortsette å holde åpent, sier kulturleder Nina Sivertsen. Leder av bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen, sier seg helt enig.

Publisert: 01.03.2021 kl 19:38

BYDEL ULLERN: Kafé Uller, som er navnet på kafeen, har vært et kjærkomment treffpunkt i denne tiden hvor det meste har vært stengt.

– Hvilke tilbakemeldinger har Kultursenteret fått?



– Bare positive, kommer det kjapt fra Sivertsen. – Folk føler seg trygge her, fortsetter kulturlederen, som er meget streng på at en må sprite hendene, holde 2 meters avstand og bruke munnbind når en beveger seg rundt. En blir også registrert, slik at det skal være enkelt for smittesporerne – hvis det skulle bli nødvendig.

– Det er en gledelig overraskelse for mange at vi har holdt åpent. Det er så bra at vi har anledning til å være et møtested for alle over 60 år, sier Nina Sivertsen og legger til en må også prøve å ta vare på den psykiske helsen.

– En må få anledning til å se andre mennesker en gang iblant – særlig for dem som ikke har andre steder å møtes.

Kohorter på 1

– Enslige eldre og uføre ser ut til å være en gruppe i denne pandemien som har fått liten oppmerksomhet, sier Pedersen. En god del i denne gruppen – aleneboende eldre og uføre – består av en kohort på 1 person – seg selv.

Det kan virke som om myndighetene tenker at hvis en har barn og barnebarn, så er en ikke alene. Det viser seg at slik er ikke virkeligheten. En god del enslige føler at hvis de ber om å få bli en del av en kohort, «tar de plassen» fra noen andre. Andre er redde for å omgås egen familie på grunn av redsel for å bli smitten. Dette gjelder særlig for dem med underliggende sykdommer. En kan heller ikke ta det for gitt at alle har anledning til å omgås familie, eller at en har noe ønske om det. I tillegg er befolkningen bedt om ikke å møtes – i alle fall i minst mulig grad.

– Dette må vi prøve å gjøre noe med og derfor er det uhyre viktig at Kafé Uller kan holde åpent, sier Pedersen. Åpningstidene er hverdager fra 11.00 til 14.00.



– Velkommen inn!

Ta kontakt!

– Nå må vi begynne å gjøre som i starten av pandemien – vi må ta kontakt med andre!

Oppfordringen fra bydelslederen er klinkende klar.

– Ring til noen du vet er alene! Du må gjerne avlegge dem et besøk, sier Pedersen, som er bekymret for den psykiske helsen til mennesker som er mye alene – uansett alder.

– Hva kan bydelen gjøre?



– Jeg oppfordrer frivillige til å begynne å ringe til dem som en vet er svært mye alene, sier Pedersen og nevner Frivilligsentralen og kirken.

– Er det bare de frivillige som skal påta seg dette?



– Selvsagt ikke. Bydelen må også ta på seg oppgaven å kontakte enslige eldre og uføre, sier bydelslederen. Han nevner også at en kan foreslå å bli turvenn.

– At vi går mot en varmere årstid kan gjøre at enkelte ønsker seg en turvenn og ikke en telefonvenn, sier Carl Oscar Pedersen og legger til at det å gå tur, er ikke for alle. Da er telefonen god å ha.