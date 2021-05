– Velkommen hjem, Alfred!

Etter å ha reist verden rundt som profesjonell fotballspiller, er Alfred Sankoh (32) nå tilbake på Ullern, der eventyret startet.

Publisert: 26.05.2021 kl 13:42

ULLERN: En av de som er mest fornøyde med å ha Alfred Sankoh tilbake i Ullern Fotball, er trener Didrik Bjella. Han har også vært sentral i arbeidet med å få den hjemvendte spilleren til å signere, nå for hans andre gang.

– Didrik har vært viktig for meg, det må jeg si. Han har vist meg at han er motivert for å jobbe med meg, og jeg stiller meg bak hans visjon for hvordan vi skal spille. Vi hadde en god samtale, og det gjorde meg trygg på at dette var det riktige valget for meg, sier Sankoh, som nå er innrullert i Ullern-troppen og klar for innsats.

Høyt nivå

Didrik Bjella er full av lovord om sin nye spiller, etter å ha sett ham i aksjon på trening. Slik er hans beskrivelse av Sankoh som spillertype:

– Alfred kommer til oss med mye erfaring og tilfører oss definitivt mye kvalitet. Han er en sentral midtbanespiller som liker å styre spillet og sette opp medspillere i gode posisjoner lengre fremover på banen. Måten du ser at han har spilt på et høyere nivå over lang tid på er hans evne til å vinne dueller gjennom å «forutse» spillet og time presset til rett tidspunkt, mens offensivt kommer det til syne gjennom hans evne til å spille seg ut av pressede situasjoner med ro og kontroll.

Selv har Sankoh allerede spikret målsetningen for comebacket.



– Jeg vil være med å bidra til at klubben rykker opp, kommer det kontant fra nyervervelsen. Ullern spiller denne sesongen i tredjedivisjon.

Et fotballeventyr

Sankoh er høyst sannsynlig tiltenkt en plass på midtbanen, som defensivt anker foran stopperne. Det er en rolle han har solid erfaring fra. En rask titt på transfermarkt.com bekrefter den imponerende CVen hans:

Gjennom de siste 13 årene har Sankoh reist verden rundt og spilt i fem ulike land, for 10 klubber, inkludert Tyrkia, Saudi Arabia, Oman, Aserbajdsjan og Færøyene.



Han står også oppført med 14 landskamper for Sierra Leone. De som husker Sankoh fra norsk fotball, vil kunne minnes at han hadde fire sesonger i Strømsgodset, klubben han kom til da han forlot Ullern høsten 2008. Han ble også norgesmester med Godset, i 2010. Likevel er det tiden i Tyrkia han husker best. Der spilte han for klubbene Denizlispor og Balikesirspor.

– Perioden i Tyrkia er det jeg satte mest pris på. Der var nivået høyt, og fansen var bra.

Sankoh forteller hele historien om hans reise som fotballspiller, fra start til slutt. Egentlig var han tiltenkt en rolle som erstatter for John Obi Mikel, som i 2006 gikk fra Lyn til Chelsea i det som utviklet seg til bli kanskje Norges mest omtalte overgangssaga. Han prøvespilte for Lyn og var klar til å skrive kontrakt, men overgangen gikk i vasken på grunn av en alvorlig kneskade. I stedet gikk han til Strømsgodset, to år senere, hvor han spilte i fire år. Deretter gikk turen ut i fotballverden, først Tyrkia og senere videre til Asia.

– Gledelig

Trener Bjella mener Sankoh har erfaring som vil komme godt med i den kommende sesongen.

– I vårt forsøk på opprykk til PostNordligaen (2.divisjon, red.anm) er det gledelig at Alfred ønsker å komme tilbake til Ullern, klubben hvor man kan si han startet sin karriere. Han er en spiller som innehar kvaliteter og erfaring vi alle kan dra nytte av, fastslår Bjella.

Takknemlig for tiden i Ullern

Sankoh svarer utfyllende på spørsmålene våre på stødig engelsk. Formuleringene gir inntrykk av en mann som har blitt intervjuet før. En medievant fotballproff, kort og greit.

– Du har nå reist nærmest jorda rundt og spilt for klubber på høyt nivå. Hva gjorde at du ville komme tilbake til Ullern, i norsk 3. divisjon?



– Jeg er veldig takknemlig for tiden i Ullern, som ung fotballspiller. Jeg har alltid hatt et ønske om å en dag komme tilbake, til og med da jeg var i Tyrkia, tenkte jeg ofte på det og jeg snakket med lagkameratene mine om det. Det var Ullern som ga meg plattformen som jeg har bygd karrieren min på, og det setter jeg stor pris på, forteller Sankoh og tenker tilbake til da han som tenåring ikledde seg Ullern-drakta for første gang.

– For meg er dette en mulighet til å vise min takknemlighet og forhåpentligvis kunne gi noe tilbake. Jeg håper å kunne bidra med mitt talent og mine ambisjoner. Klubben ønsker å rykke opp, og jeg vil gjøre det jeg kan for at vi kan lykkes med det. Det er mye talent i stallen, det har jeg sett, så jeg er sikker på at vi har gode muligheter.

Vi spør til slutt hvordan det føles å være tilbake på Ullern, der det hele startet. Svaret kommer kontant, og blir levert med et bredt glis.

– It feels so good to be back, really really good. I am happy here!