«Velfortjent pris til Kirkenær Ballettskole»

I år gikk Ullerns kulturpris til Kirkenær Ballettskole. Jeg håper at den velfortjente prisen vil inspirere givere og lånegarantister til å støtte stiftelsen Kirkenær Ballettskole slik at ballettskolen på Sørbyhaugen får reist kapital til å eie sitt eget lokale.

Publisert: 22.06.2020 kl 11:40

At Ballettskolen fortsatt eksisterer som et enestående tilbud for barn, unge og voksne i Oslo er ingen selvfølge. I dag skyldes det først og fremst en formidabel innsats fra to kvinner, som vier all sin fritid og arbeidstid til ballettskolen. Else Margrete Sveinsson og Irja Tuchel Da Graca som har overtatt driften av Kirkenær er hverdagshelter i Oslo. De to ballettpedagogene har vokst opp med skolen og har undervist ved skolen i over ti år. Da Kirkenær ballettskole sto uten eier og driver i 2017 var det heldigvis Else og Irja som tok ledelsen, og sammen med Marion Celine Rudsli, eierskapet av skolen.

Else og Irja jobber knallhardt for å videreføre skolen i Jorunn Kirkenærs ånd. Jeg kjenner den ånden godt etter at min datter har tilbragt store deler av barndommen og ungdommen der. Kirkenær-kulturen sitter i veggene. Det handler om dans, disiplin og anstrengelser, men like mye om glede, musikk, vennskap og inkludering. Når ballettskolen har overlevd i mer enn 60 år, så er det nettopp fordi den balanserer bredde og spesialisering. Enten man vil bli proff danser eller danse for gledens skyld, blir man møtt med samme varme og alvor. Det burde være et forbilde for all idrett. Her blir man ikke kastet av laget.

For få år siden risikerte vi at det hjemmekoselige blå huset på Sørbyhaugen ville bli revet og erstattet av boliger. Det kunne ha blitt slutten på en kulturinstitusjon som betyr glede og bevegelse for 3-400 barn og unge i hele Oslo. Huset er enestående og historisk. Der bodde Norges pionerer innen dans, Even og Jorunn Kirkenær. I andre etasje hadde de dansestudio med gulv spesialdesignet for ballett, hvor skolen fortsatt holder til. Men heldigvis ble det ingen riving.

Byantikvaren grep inn og vil nå bevare huset. Likevel er vi ikke i mål for å sikre ballettskolen. Husleien er høy, og håpet er at Stiftelsen Kirkenær Ballettskole klarer å reise nok kapital til å kjøpe huset. Da trengs glade givere og vennlige garantister som kan hjelpe stiftelsen til å få lån. At de hardtarbeidende hverdagsheltene Else Margrete Sveinsson og Irja Tuchel så vil gjøre opp for seg, det er det all mulig grunn til å tro. La oss håpe at den den velfortjente kulturprisen vil være en inspirasjon for alle.

Margrethe Geelmuyden (V)

Nestleder Ullern kultur- og oppvekstkomite