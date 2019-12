Samtidig med nyheten om at Sparebank 1-alliansen ikke forlenger sponsoravtalen med langrennslandslaget, inngår Røa IL Langrenn et samarbeid med Sparebank 1 Østlandet.

Publisert: 05.12.2019 kl 16:10

RØA: – Vi har i flere år hatt en fin dialog med Sparebank 1 Østlandet, blant annet har vi arrangert skirenn på Youngstorget sammen med dem, og vi har tjent penger til klubben ved å gjøre dugnadsjobber for dem. Nå har vi endelig kommet frem til en samarbeidsavtale for de neste tre årene. Det er veldig stort for oss, sier leder i Røa IL Langrenn, Rune Lorentzen.

Akersposten møter Lorentzen, markedssjef i Røa IL, Per-Ivar Stokkmo og Tommy Stenersen i Sparebank 1 Østlandet ved snøkanonene på Sørkedalens IFs anlegg. Her samarbeider Røa IL og Sørkedalens IF om både snøproduksjon og bruken av anlegg. Samtidig har Røa IL de siste par årene bygd opp sin egen nye vinterpark på Voksenjordet.

Det koster å legge til rette for langrenn for små og store, og det er kjærkomne kroner som de neste tre årene kommer inn fra Sparebank 1.



– Vi er stolte av denne avtalen, og vi trenger pengene sårt. Vi bruker penger på anlegg, aller mest på Voksenjordet. Vi bruker også penger på den sportslige satsingen, for eksempel på trenere. Dette kommer alle langrennsmedlemmene i Røa IL til gode. Og anleggene kommer alle i området som liker å gå på ski til nytte, påpeker Lorentzen.

Samarbeid

– Vi er en bank som tar sponsing på alvor, sier Tommy Stenersen, key account manager for Oslo sentrum, vest og Asker og Bærum i Sparebank 1 Østlandet. Han forteller at i området han jobber med, sponser de for eksempel Stabæk, Frisk Asker, Fornebuløpet og Try.

– Vi har hatt en god relasjon med Røa Langrenn over tid, og vi mente at det var fornuftig å inngå en treårsavtale nå, sier Stenersen, som påpeker at de har vært synlige i langrennssporten i flere år, aller mest gjennom de siste sesongene hvor de har vært en del av SpareBank 1-alliansens sponsoravtale med langrennslandslaget. Denne avtalen har SpareBank 1-alliansen valgt å ikke fornye når den går ut etter denne sesongen.

– Vi ønsker å være like mye en samarbeidspartner som en sponsor. Vi ønsker å hjelpe Røa IL Langrenn å bli bedre, samtidig som de kan hjelpe oss til å bli enda bedre kjent i Røa-området, sier han.