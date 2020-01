– Veldig stas for oss når vi lykkes

– Vi håper disse overgangene til høye nivåer er inspirerende også for våre yngre, og motiverer dem for stå på og yte den innsatsen som kreves om slikt skal være mulig, sier sportslig leder i Ullern Fotball, Magne Aarvik. Sist uke gikk nok en Ullern-spiller til et høyere nivå i norsk fotball.

Publisert: 13.01.2020 kl 14:35

ULLERN: Det var midtbanespiller Håkon Helland Hoseth (20) som sist uke gikk fra Ullern i 3. divisjon til Oslos nest beste lag, KFUM Oslo. Håkon har spilt 97 kamper for Ullern og scoret syv mål.

– Vi får inn enda en treningsivrig Oslo-gutt. Han er godt skolert i Ullern, som har en spillestil som minner mye om den vi har. På treninger har han vist hva han har i seg, og han fant fort relasjon til de andre i spillet, uansett hvor han spilte på trening, sier sier Jørgen Isnes i KFUM Oslo til Eurosport.



– Jeg er veldig glad for den muligheten jeg nå har fått. Jeg har jobbet hardt for det, og gleder meg veldig, sier Håkon Hoseth.

En ny Ullern-trend

Hoseth er den foreløpig siste i en serie med unge Ullern-spillere som har tatt steget opp og frem. For tre år siden ble for eksempel Felix Horn Myhre hentet til Vålerenga, og for ett år siden gikk Ullerns unge keeper, Jonas Vatne Brauti til Stabæk.

Det har lenge vært et uttalt mål for Ullern Fotball å utvikle spillere til høyere nivåer.

– Vi håper disse overgangene til høye nivåer er inspirerende også for våre yngre, og motiverer dem for stå på og yte den innsatsen som kreves om slikt skal være mulig. Forhåpentligvis vil det bare bli flere Ullern.eksporter til høye nivåer i fremtiden, sier Magne Aarvik i Ullern Fotball til Akersposten.

– Når vi de seneste par årene har sett flere unge spillere gå videre inn i Eliteserie- og OBOS-staller, mener vi det handler like mye om et arbeid som gjøres når spillerne var svært unge, som arbeidet som gjøres når spillerne har blitt del av våre A- og jr-staller. Både som barn, ungdom og A-lagsspillere har disse hatt dedikerte trenere som har investert mye tid og innsats i å hjelpe dem å utvikle seg best mulig, sier han.

Kompetanse

Aarvik sier at det det er lett for klubber å si at man ønsker legge til rette både for muligheten til å bli god og ta vare på bredden.

– Langt vanskeligere er det virkelig å gjøre alvor av å bygge et spillerutviklingsopplegg som gir en reell mulighet til å spille på toppnivå etter å ha gått hele veien i klubben. I Ullern forsøker vi å ha trenere som både har kompetanse og anledning til å legge mye tid i enkeltspillere fra fem år til senior. Dette gjør vi i en såpass stor grad at vi tror muligheten for å bli toppspiller er større i vår klubb enn å gå til en annen klubb i Norge, sier han.

– Med ressursene og innsatsen vi legger i dette, er det selvsagt veldig stas for oss når vi lykkes. Som en lokal klubb vil det være sjeldnere enn toppklubber med annet rekrutteringsgrunnlag, men vi håper å utvikle spillere til høyt nivå oftere enn man kanskje kan forvente.