Håndballdamene til Aker TH imponerte ikke veldig og tapte 23-27 da Flint Tønsberg kom på besøk til Ullern Flerbrukshall lørdag.

Publisert: 11.10.2020 kl 09:07

ULLERN: – Vi har jobbet så mye fram mot kampen og jobbet så mye med forsvaret, og så møter vi opp, og så er det dette vi viser. Det er veldig skuffende, sier Julie Granum.

20-åringen var et lite lyspunkt med sine fem scoringer og flere assist. Hun ble også kåret til Akers beste spiller, men ellers var det tynt, spesielt i bakspillerrekka.

Til sammen leverte hjemmelaget 14 tekniske feil og rundt 23 skuddbom - da vinner man sjelden kamper i eliteserien.



– Vi må stramme opp det, helt klart. Jeg synes vi har klart det i de andre kampene og hatt ganske få tekniske feil, men jeg synes vi stresser litt for mye, Vi blir stresset av at de møter oss litt høyere og er mer dynamiske enn hva vi forventer. Vi blir litt satt ut og har lyst til å løpe, men så… Jeg vet egentlig ikke hva som skjer, sier Granum.

Flint har et ungt og fremadstormende lag, men det har også Aker.

– Jeg synes Flint var veldig gode, og de kommer som forventet; fysisk, raske og gode individuelle spillere. Så jeg er mer skuffet over hva vi presterer, fordi vi visste at de kom med fart og være fysiske, forklarer Granum.

Må gi 100 prosent

Nå skal det sies at Aker var bra det første kvarteret selv om ikke alt fungerte offensivt, og de ledet 3-1 etter syv minutter.

Og bakerst leverte keeper Vilde Johansen seks redninger de første sytten minuttene.

– Vi setter egentlig et bra forsvar fra start og får løpt på de, men så bommer vi på hundreprosentsjanser og tar litt halveise skudd på et kryss som er litt halvveis hvor man egentlig må gi 100% for at det skal gå inn, sier Granum.



Da stokket det seg for hjemmelaget fra Ullern.

– Vi blir stående med større og større avstander, og da straffer Flints duellsterke bakspillere oss veldig, sier trener Henrik Wilhelmsen.

Offensivt ble det ti tekniske feil den første halvtimen, og Flint ledet derfor 14-11 til pause.

– Vi blir for sideveis og nølende angrepsmessig, sier Henriksen.

Like etter hvilen var Aker friske og kjempet seg til 14-15 ti minutter ut i omgangen, og etter hvert 19-20 ti minutter før slutt.

Så var det slutt, og Flint kontrollerte inn til 27-23.



– Vi hadde en kampplan om å slippe kantene, noe vi ikke gjør. Det blir dømt i mot oss, og vi får flere utvisninger i den delen, sier Granum.

– Det virket som dere ble spilt litt ut i forsvar?



– Det var egentlig det som var planen, fordi vi ville heller ha skudd fra kant enn at backen skulle komme igjennom. Men når vi blir sånn halvveis og hjelper litt til, så blir det veldig stygt, og vi ryker på flere utvisninger, forklarer 20-åringen.

Vil ha mer fokus på treningene

Trener Henrik Wilhelmsen var på ingen måte fornøyd med matchen.

– Prestasjonen i dag er ikke godt nok for to poeng, og sammen må vi både spillere og trenere jobbe på frem mot neste kamp for å snu dette, sier Wilhelmsen.



Etter en pangstart på sesongen med seiere mot Fana og Rælingen, har Aker de siste kampene tapt mot Molde, førstedivisjonslaget Follo i cupen og Storhamar.

Nå vil Granum ha enda mer fokus på treningene.

– Vi må komme på trening for å utvikle oss, ikke for å bli trent. Uansett hvilken rolle vi har i laget, om vi er i angrep eller står i forsvar, så må du gi hundre prosent. Det hjelper oss som lag, og du utvikler deg selv som spiller også. Min filosofi er at man må sette seg mål og bare jobbe dit man har lyst til, uansett hvilken rolle man har i laget, sier hun.

Neste match er borte mot Tertnes om halvannen uke.

– Vi har all mulighet til å vinne der og, men da kan det hende at vi blir å føle oss litt underdogs, og etter det tapet her bli enda mer sugne på å prestere og bare vise hva vi står for. For det viser vi ikke i dag i det hele tatt, forteller Julie Granum.