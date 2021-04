– Ved å bygge broer bryter vi ned fordommer

– Aktivitetene er morsomme og får meg til å gjøre ting jeg vanligvis ikke gjør. Det er veldig godt å være sammen med kvinner som har det hyggelig sammen, sier en av deltakerne i prosjektet Skap & Snakk på Hovseter.

HOVSETER: Tross for smittevern og mange restriksjoner har kvinner med minoritetsbakgrunn og norske frivillige fått muligheten til å møtes hver onsdag siden september.

– Prosjektet Skap & Snakk er en stor suksess, sier prosjektleder Emma Davis stolt.

– Jeg får øvelse i å snakke norsk og engelsk. Jeg treffer mange mennesker. Jeg liker veldig godt å male, tegne, strikke. Jeg er veldig fornøyd med å gjøre dette, sier deltaker Madiha Adam.



Rahimeh forteller at når hennes mors fysiske og psykiske helse tillater det, synes hun at de morsomme oppgaver fra Skap & snakk er gøy.

Rim erfarer at det det er interessant og nyttig å jobbe sammen.

Davis og andre frivillige holder til i de tidligere lokalene til Mek & Prep. Sykkelverkstedet har flyttet til lokalene ved siden av. Her har Davis og kollegaene etablert en trygg møteplass hvor de bruker kreativitet som et verktøy for å skape et inkluderende nærmiljø.

– Vårt formål er å bekjempe fordommer og skape et inkluderende samfunn. Vi ønsker å bidra til at deres livskvalitet bedres gjennom den arkitektoniske og kreative verktøykassen.

Mangfold

Norge er et flerkulturelt samfunn. Med en vid definisjon av kultur har Norge selvsagt alltid vært flerkulturelt. Barnekultur, ungdomskultur, eldrekultur og ulike yrkeskulturer er ikke noe nytt. Mangfold er kanskje et bedre uttrykk for alt dette.

Davis erfarer at mangfold gir styrke, innsikt, flere perspektiver, bredere kompetanse, større evne til å takle utfordringer og større aksept for uenighet og ulikhet.

Ildsjelene bak prosjektet tar smittevern på alvor, og når de ikke kan møtes rundt bordet, har de utviklet «take away»-prosjekter.

– Fra om med januar har ikke de frivillige vært med ukentlig, men en fast kjerne av deltakere og en roterende gruppe av frivillige har hatt nytte av «take away»-pakker. På denne måten unngår vi å sitte tett i et rom.



– Disse pakkene inneholder alt man trenger for å lage et kreativt prosjekt. Bilder av det som blir laget, eller selve kunstverket, blir levert tilbake. Dette legges ut på sosiale medier. På denne måten holder vi kontakt med hverandre.

Har utvidet nettverket

Anne-Kari Ellestad er pensjonist og Hovseter-beboer. Hun forteller at det er inspirerende og morsomt å leke med farger, både sammen med barnebarn og mennesker i nærmiljøet.

– Skap & snakk har utvidet nettverket i nabolaget mitt, og det er meningsfylt å kunne tilby «leksehjelp» til kvinnene i prosjektet og deres barn.



– Vi har hatt et godt samarbeid med NAV, og en fra Familiesenteret, gjennom hele prosjektperioden. De har vært veldig fornøyde med at en ny møteplass har kommet på plass, sier Davis.

Ut av ensomhet – skape mestring

Davis er utdannet arkitekt fra The University of Cape Town. Hun er del av Makers'Hub (MH), en frivillig organisasjon av arkitekter, designere og kunstnere som ønsker å løfte mennesker ut av ensomhet, skape mestringsfølelser og motarbeide utenforskap - gjennom det kunstneriske verktøykasse. MH ble etablert av disse i 2015, og Davis kom på banen i 2017. Frivillige som er med er i prosjektet, kommer fra nabolaget.

– Det har vært en lun og vennlig stemning hele veien. Sakte, men sikkert har vi bygget tillit til hverandre, og samtalene flyter lettere for hver uke som går.

Den kreative delen av prosjektet er en katalysator for kommunikasjon. Gode samtaler, samvær, diskusjoner, utveksling av kulturelle forskjeller og bruken av det norske språket. Aktivitetene skal være inspirerende og morsomme. De følger derfor ingen fagplaner eller kompetansemål.



– Vi tilbyr en gøyal og befriende stund sammen med kvinner. Terskelen for å være med er lav, ingen «forkunnskaper» er påkrevd.

– Ved å bygge broer, bryter vi ned fordommer. Det har aldri vært mer relevant i samfunnet, og vi ser det som en fantastisk mulighet å bidra.

Marilyn er frivillig i prosjektet. Hun åpner opp om at det å være med på Skap & Snakk gir henne anledning til å bli kjent med minoritetsetniske kvinner i nabolaget.

– Det setter jeg veldig pris på. Aktivitetene er morsomme og får meg til å gjøre ting jeg vanligvis ikke gjør. Det er veldig godt å være sammen med kvinner som har det hyggelig sammen – også med de som ikke prater så mye.

Prosjektet er utvilsomt til verdi for den lille delbydelen i Vestre Aker. Davis takker økonomiske støtte av IMDI og Velferdsetaten for muligheten. Nå håper hun at det vellykkede og viktige prosjektet får nye midler.