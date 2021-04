VAV ser etter andre erstatningsområder enn denne tomten

– Hvis de hadde ment alvor med erstatningsområde for vannbehandlingsanlegget, burde de jo vurdert denne tomten da den ble lagt ut for salg, sier gruppeleder for Høyre i bystyret, Anne Haabeth Rygg. I Vann- og avløpsetaten har de imidlertid nå ingen planer om at tomten skal brukes til friområde.

HUSEBY: Nylig skrev Akersposten om Gamle Hovsetervei 3, tomten som i fjor ble solgt til Scandinavian Development AS, Arctic Real Estate og en investorgruppe. Utbyggers plan er å bygge rundt 200 leiligheter på den nesten 13 mål store tomten rett ovenfor Hovseter t-banestasjon.

Aktuell for friområde i stedet?

Men så skrev Plan- og bygningsetaten i en prosessavklaring til oppstartsmøtet at de tar forbehold om en anbefaling av boligutvikling på eiendommen, «da eiendommen kan være aktuell som erstatningsareal for friområde i Husebyskogen, som følge av detaljregulering for Ny vannforsyning for Oslo».

Når vannbehandlingsanlegget står ferdig på Husebyjordet, skal det ta 5,2 mål av det som tidligere var friområde, og Vann- og avløpsetaten (VAV) jobber med å lage erstatningsarealer for disse målene.

Reagerer

305 millioner kroner kostet tomten for de nye eierne, som nå altså får beskjed om at Plan- og bygningsetaten vurderer den som aktuell som friområde. Det får Anne Haabeth Rygg, Høyres gruppeleder i bystyret og nestleder i Finansutvalget, til å reagere.

– Dette er rart, rundt ett år etter at tomten er solgt, at dette kommer nå. Nå har private eiere jobbet mye med disse planene. Jeg syns dette er veldig utydelig. Hvordan er det kommunisert her? Skal de nå stanse planene? Dette virker useriøst, sier Haabeth Rygg.



– Det hastet helt forferdelig med vannbehandlingsanlegget, og omtrent samtidig ble Gamle Hovsetervei 3 lagt ut for salg. Hvis de hadde ment alvor med erstatningsområde for vannbehandlingsanlegget, burde de jo vurdert denne tomten, sier hun.

Fra byrådsavdeling for byutvikling får Akersposten opplyst at tomten faktisk ble vurdert kjøpt av kommunen da den ble solgt høsten 2019. Oslo kommune la inn bud, men budet nådde ikke opp.

Likevel kan det altså bli aktuelt for kommunen å omregulere tomten til grøntareal.

VAV: – Ikke blant forslagene vi legger frem

Gro Elden, kommunikasjonsleder for prosjektet Ny vannforsyning Oslo, opplyser til Akersposten at Gamle Hovsetervei 3 ikke inngår blant forslagene Vann- og avløpsetaten legger frem for Plan- og bygningsetaten for å oppfylle krav til erstatningsareal i forbindelse med bygging av vannbehandlingsanlegget på Huseby.

I stedet nevner hun to andre områder som de nå jobbes med.

– Vi har søkt omregulering av tomten ved Gamle Hovseter renseanlegg til friområde, og her er prosessen godt i gang. Dette forslaget håper vi å kunne legge fram for politisk behandling mot slutten av året, sier Elden.



Gamle Hovseter renseanlegg er et område som er omtrent på ett mål, og dette ligger helt nederst i Hovseterdalen, rett ovenfor Sørkedalsveien.

– Det andre forslaget vi legger fram, er et areal ved Voksen kirke som i dag er regulert til grav- og urnelund. Her er reguleringsprosessen i startfasen. Disse arealene er til sammen langt større enn det området som berøres permanent som følge av utbyggingen, sier Elden.

PBE tar likevel forbehold

Plan- og bygningsetaten vil likevel ikke helt slippe Gamle Hovsetervei 3.

– Vi tar forbehold om mulig erstatningsareale på Gamle Hovsetervei 3 da vi ikke ennå har behandlet og konkludert bestilling av oppstartsmøte for Voksen kirkegård. Vi planlegger å avholde oppstartsmøte for Voksen kirkegård-saken i løpet av uke 20, sier senior kommunikasjonsrådgiver i PBE, Atle Jan Larsen, til Akersposten.



