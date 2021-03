Varsler store endringer for traseen til 32-bussen

«Nå må alle i vår bydel som benytter 32-bussen våkne opp og protestere!» skriver Aud Ragnhild Lysheim på Facebook. Den varslede endringen på traseen til 32-bussen. Det er to alternativer til ny trasé, og ingen av dem likner på dagens trasé.

Publisert: 19.03.2021 kl 09:15

OSLO VEST: «Det er utredet to ulike forslag for mulige endringer for 32-bussen,» skriver Ruter og fortsetter: «Målet har vært å utarbeide løsningsforslag der bussen vil unngå å stå i kø i Oslo sentrum, og med utgangspunkt i prinsippet om at kundene mates inn til sentrale knutepunkter med høye antall avganger og god fremkommelighet.»

Kort fortalt er det ene forslaget at 32-bussen kjører Voksen Skog-Lysaker-Fornebu. Det andre forslaget er Voksen Skog-Lysaker-Vika/Tjuvholmen.



Dette betyr altså at de som i dag benytter seg av 32-bussen til å reise fra vest og inn mot sentrum lenger enn til Vika, må bytte buss - eventuelt allerede på Lysaker.

Reaksjoner

Nå er det mulig å komme med innspill på forslagene, og på sosiale medier har det allerede kommet reaksjoner. På Facebook-siden «Røa – et av Oslos beste boområder» skriver for eksempel Aud Ragnhild Lysheim:

«Ruter forsøker å kutte bussrutens endestasjon til «avkroken» Fornebu (hvor ofte har Røafolk behov for å reise dit??) eller evt. Tjuvholmen. Dvs. vi vil med førstnevnte forslag, endestasjon Fornebu, miste direktebuss fra Voksen skog til sentrale stoppesteder på fjordsiden som Vækerø, Maritim, Skøyen, deretter Nat.th., Oslo S, Bjørvika etc. Med sistnevnte forslag, endestasjon Tjuvholmen, mister vi direktebuss fra Voksen skog til Nat.th, og hele stripen nedover mot Bjørvika. La ikke dette skje! (…) Tror de fleste vil beholde 32-bussen som den er i dag!»



Noen er enige med Lysheim, som Mariann Nichole Velasco, som blant annet skriver: «Uff det var ganske trist. (…) Synes dette helt idiotisk. Jeg er med i protesten. Håper ikke det skjer.»

Mens andre ser positive sider ved forslaget om endring:



Nils Carl Aspenberg skriver blant annet: «Fordi den går fra Kværner er regulariteten dårlig. Det er ikke uvanlig at det kommer to busser i følge. For alle som kommer med banen til Røa og tar buss videre vil en avkorting faktisk være en fordel.» Silje Nordbø skriver blant annet: «Hvis 32 bussen går til/fra Fornebu vil det minimere forsinkelsene betraktelig da den slipper å stå i kø gjennom sentrum, og det er også eneste alternativ som gir flere rushtidsavganger! Denne bussen er alltid full og alltid forsinket, og dette alternativet gir betydelig mer fleksibilitet enn dagens rute.» Johannes Kaasa skriver blant annet: «Ruter ber om innspill på enten Fornebu eller Tjuvholmen som endestasjon. Jeg synes vi skal foreslå Tjuvholmen, da beholdes alle stoppestedene vest for Nationaltheateret (med unntak av Dokkveien). Skal man til sentrum/Bjørvika er det mye raskere å ta banen fra Røa, selv om man må skifte fra buss der. Jeg synes dette er et godt forslag, som vil redusere forsinkelsene på 32-bussen.»



