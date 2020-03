Vårrengjøringen av Oslos gater starter nå

Også i år blir det vårvask av Oslos gater. På tross av korona-utbruddet har Bymiljøetaten vurdert at det er viktig å gjennomføre vaskingen, for å minimere svevestøv og sørge for at mye søppel etter vinteren blir fjernet.

Publisert: 20.03.2020 kl 16:10

OSLO: Det skriver Bymiljøetaten i en pressemelding fredag.

De spesielle omstendighetene vil påvirke gjennomføringen, blant annet vil arbeidet i år ta lenger tid enn normalt og det blir hyppige endringer i planene. Det er derfor ekstra viktig at alle bileiere sjekker etter skilt i gaten én gang i døgnet, eller får noen til å sjekke for seg.

– Nå som snøen er borte ser vi at gatene sårt trenger en vårvask for å bli kvitt all grusen. Derfor er det veldig bra at vi klarer å gjennomføre vårrengjøringen til tross for omstendighetene. Jeg vil også oppfordre folk til å hjelpe hverandre med å flytte biler slik at feiebilene kommer frem, sier Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel.

– Inntauing av biler er noe vi absolutt ønsker å unngå, sier Joakim Hjertum, seksjonssjef for veidrift i Bymiljøetaten. For vår del er feilparkerte biler noe som skaper store forsinkelser i rengjøringsarbeidet. For de som må hente bilen sin på inntauingstomta er det kostbart og mye bryderi. Det er derfor veldig viktig at de som parkerer bilen sin langs kommunal vei følger ekstra godt med nå. Husk å sjekke for nye skilter i gata minst én gang i døgnet, oppfordrer Hjertum.

Spesielle forhold i forbindelse med korona-utbruddet

Vi har forståelse for at det kan være utfordrende for en del som nå er isolert eller syke å følge med på skilting og få flyttet bilen. Vi vil derfor oppfordre naboer til å hjelpe hverandre med å følge med på skiltene, og eventuelt få hjelp til å flytte bilen hvis man ikke selv kan gå ut av huset.

– Følg med på retningslinjene fra helsemyndighetene, og ta nødvendige forholdsregler. Vi forsøker alltid å komme i kontakt med bileier på telefon før vi tauer inn bilen, men vi klarer aldri å få kontakt med alle, sier Hjertum.

Følg med på skilter i gatene

Det aller viktigste er å følge med på skiltene i gatene. Vi setter opp skilter i gatene som skal rengjøres minimum 24 timer før vi starter rengjøringen.

– Intensjonen når vi setter opp skiltene er at vi skal klare å rengjøre gaten innenfor det tidsrommet som er satt opp. Dessverre opplever vi hvert eneste år at det blir forsinkelser, og at vi ikke rekker alle de gatene vi hadde planlagt. Det skyldes som oftest mange feilparkerte biler.

Da vil skiltene tas ned, og settes opp igjen på et senere tidspunkt. Det er mye logistikk under vårrengjøringen, men alle gater vil bli rengjort før maskinene parkeres, sier Hjertum.

Planene legges ut på Oslo kommune nettsider, men disse listene er veiledende og oppdateres jevnlig. Som regel vil det skje endringer underveis, enten på grunn av været eller andre uforutsette hendelser.



Alle bydeler og gater legges ut på nett etter hvert som planene er klare.

Starter mandag 23. mars

Område sør/øst, vest og sentrum vil starte mandag 23. mars kl 07.00.

Bydeler: Østensjø (unntatt nord og øst for Trasop skole), Nordstrand og Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker, Sentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner.

Område nord starter opp mandag 30. mars kl 07.00.

Bydeler: Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Østensjø (nord og øst for Trasop skole).

Gater med parkering vil skiltes minimum 24 timer før oppstart. Veier uten parkering, fortau, gang- og sykkelveier tas fortløpende.

– Vi pleier å bli ferdig før 17. mai, men det blir vi ikke i år. Årsaken er at bemanningen er lavere i år, grunnet korona. Vi vet ikke nå når vi blir ferdig med alle gater, men alle gater skal tas, sier Hjertum.



