SKØYEN: Skanska Commercial Development Norway AS har inngått avtale med Selvaag Eiendom AS om kjøp av en tomt på 1 608 kvadratmeter på Skøyen. Tomten ligger ved siden av Skanskas eksisterende utviklingseiendom i Tingstuveien 31.

Det kommer frem i en pressemelding.

Med kjøpet av Selvaag-tomten utvider Skanska sin eksisterende eiendom i Tingstuveien 31. Eiendommen, som er under regulering til næringsformål, har sentral beliggenhet på Skøyen og vil inkludere inngang til stasjonen på den nye Fornebubanen på bakkeplan.

– Utvidelsen av tomten muliggjør at vi kan utvikle et enda bedre prosjekt og utomhusarealer i hjertet av Skøyen, sier Synnøve Lyssand Sandberg, administrerende direktør i Skanska Commercial Development Norway.

– Her vil vi skape et attraktivt kontorbygg med gode og varige kvaliteter og høye miljøambisjoner. Vi har satt oss mål om at prosjektene våre skal være klimanøytrale innen 2037, og det vil gjenspeile seg i vårt fremtidsrettetde bygg i Tingstuveien 31, legger hun til.

I tillegg til prosjektet på Skøyen har Skanska Commercial Development Norway cirka 43.000 kvadratmeter under utvikling på Helsfyr og Økern. På Løren er nybygget Parallell tatt i bruk og under utleie - også dette i regi av Skanska Commercial Development Norway.

– Vi har flere spennende prosjekter i porteføljen, og er alltid på utkikk etter flere gode utviklingsmuligheter. Vi har et tydelig mandat om å vokse i Oslo-markedet og ser frem til et aktivt år videre, avslutter Lyssand Sandberg.

