«Våre helter i en krisetid»

Bydel Vestre Aker er ganske hardt rammet av koronasmitte, og har vært det i noen uker, skriver leder for bydelsutvalget i Vestre Aker, Yngvar A. Husebye (H).

Publisert: 31.03.2020 kl 16:05

Mange av våre eldste i bydelen husker krigens redsler, og lyden av flyalarmen over Oslo. Noen har mareritt om dette den dag i dag. Nå er vi inne i en annerledes krigslignende situasjon overfor en usynlig fiende, et lite virus som smitter så lett. Det er nesten ikke til å tro. Farligst er det for våre eldste, eller personer med svekkende sykdom.



Det som for noen få uker siden var hverdagslig, som fulle T-banevogner, glade barn i barnehagene og travle skoler er nå som i en annen tidsdimensjon. Tomme skolegårder skriker av stillhet. Vi er alle hjemme. Vi forsøker å jobbe, gjøre lekser, holde dagen i gang. Og mange bare venter, venter på at dette skal gå raskt over.

Det er i krisetider samhold og lojalitet til hverandre er aller viktigst. Vi må gjøre så godt vi kan, og hjelpe hverandre med stort og smått. Bydel Vestre Aker er ganske hardt rammet av koronasmitte, og har vært det i noen uker. Det har nok sammenheng med at vi hadde mange skiglade innbyggere på vinterferietur i Alpene. Smitten er over hele byen, og over hele landet. Og smitten vil fortsette å spre seg en tid, sier ekspertene. Vår felles jobb er å holde oss i ro, og ha begrenset fysisk kontakt med andre. Da vil vi komme over epidemien på en tryggere måte.

Oslo kommune satte raskt krisestab, og alle bydelene det samme. Beredskapsarbeidet betyr kraftige innstramninger og prioriteringer. Men behovene er jo like store som før. Det pågår nå et enormt arbeid i bydelene med å holde omsorgstilbudet i gang. Arbeidsmoralen i bydel Vestre Aker er enestående. Alle ansatte og ledere gjør det de kan for å hjelpe til i en krisesituasjon. Nå har vi barnehageansatte som skolerer seg for å kunne bistå i hjemmehjelpstjenesten. Ledere går selv inn i turnus. Private omsorgsbedrifter gjør det samme, nå trår alle til. Det er også opprettet en feberklinikk for bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker etter avtale med kommunen.

Det het en gang by og land, hand i hand. Nå kan vi kanskje ikke ha så mye håndkontakt, men tiden har vist oss at vi trenger varme hender mer enn noen gang før. Det er inspirerende å se så mange innen helse- og omsorgsfeltet som står på dag og natt. De er virkelig våre helter. Tusen takk!

Yngvar A. Husebye (H)

Bydelsleder, bydel Vestre Aker

Bydel Vestre Aker har opprettet en Seniortelefon, hvor man kan ringe med spørsmål og behov. Telefonnummeret er: 23 68 82 20



