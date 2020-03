«Kjære ungdom, vær så snill, dropp denne festen. Du blir kanskje ikke syk, men tenk på dine medborgere. Andre kan dø om de blir smittet.» Det skriver Ungdomsavsnittet på Majorstuen i et innlegg på Facebook fredag formiddag.

OSLO VEST: Det er Ungdomsavsnittet ved Majorstuen politistasjon som fredag henstiller til ungdom om å gjøre sitt for å sørge for å bidra til mindre spredning av corona-viruset. Det nærmer seg det som skulle vært en aktiv russetid med større samlinger og festligheter. Dette blir det naturlig nok lite av i tiden fremover.

Her er hele innlegget til Ungdomsavsnittet:

«Kjære ungdom og foreldre. Koronaviruset har truffet Norge og det er satt i gang omfattende tiltak. Noen kaller det dugnad. Norge er gode på dugnad, og denne dugnaden må vi alle bidra på. Viruset er for de fleste av oss ikke farlig, men for ganske mange er det dødelig. De aller fleste av oss kjenner personer dette er farlig for, og det er noe vi bør tenke på. Det er derfor viktig at vi alle gjør det vi kan for å minske spredningen. Nå lurer nok endel på hvorfor vi skriver dette innlegget, og det skal vi svare på. Vi har fått flere henvendelser og bildehenvisninger hvor ungdom, fra ungdomsskolealder til russ er på større fester. Også planlagte aktiviteter. Fester for å feire at man har fri fra skole og slipper skoleeksamen. Dette er svært uheldig, da det er vanskelig å vite hvem som er smittet. På fest er stemningen god og beruselsesnivået får oss til å senke guarden. Vi blir mer intime og deler av vår drikke. Viruset smitter ved dråper, noe som sier at å drikke av samme flaske er svært risikofylt. Dette gjør at fester og den slags arrangement er risikoutsatt for smitte. Kjære ungdom, vær så snill, dropp denne festen. Du blir kanskje ikke syk, men tenk på dine medborgere. Andre kan dø om de blir smittet. Vær et medmenneske og hold deg vekk fra fester og ansamlinger med andre. Da kan du si at du har bidratt på dugnaden. Kjære forelder, si nei til din ungdom. Hjelp dem å ta valget om å holde seg vekk fra festene og ansamlingene de ønsker å delta på/i. Snakk med dem slik at de skjønner hvorfor det er uklokt å møte andre. Dere er kloke, og nå må dere vise deres ungdom at vi står sammen om å knekke viruset. Vi ønsker alle alt godt, og har ingen liv å miste til dette viruset. Vær så snill å ta det på alvor. Til dere som allerede er truffet av viruset, god bedring. Vi må stå sammen nå! Mvh, Ungdomsavsnittet»

