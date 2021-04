Var nær kollaps – dette er situasjonen nå

– Smitteteamet har jobbet helt på grensen av hva det har kapasitet til, ifølge assisterende bydelsoverlege i Bydel Nordre Aker, Anders Danielsen Lie.

Publisert: 02.04.2021 kl 10:10

OSLO VEST: Dagen etter at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) innledet pressekonferansen med å dele bekymring for kollaps av smittesporingen, fortalte smitteteamet i Oslo vest om en ny situasjon.

Aldri tidligere hadde de hatt en så hektisk og uoversiktlig situasjon som i midten av mars.

– Smitteteamet har den siste tiden vært under et enormt arbeidspress. Veldig mange på teamet jobber doble vakter og mye overtid, det er en svært krevende situasjon. Arbeidsmengden er veldig stor, og vi sliter nå med å komme à jour, sa assisterende bydelsoverlege i Bydel Vestre Aker, Jorunn Thaulow, til Akersposten.



Smitteteam vest er et samarbeid om smittesporing mellom de vestlige bydelene Vestre Aker, Ullern, Nordre Aker og Frogner.

Roligere

Assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker, Anders Danielsen Lie, sier til Nordre Aker Budstikke at de nå er inne i en roligere fase.

– Har dere mer kontroll nå?



– Situasjonen er litt lettere å håndtere akkurat nå. Vi har omdisponert personell i flere bydeler. Noe personell er omdisponert og opplært fra vaksinesentrene, som har litt personell til overs, svarer han.

Anders Danielsen Lie jobber i et engasjement som assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker frem til sommeren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

De er imidlertid fortsatt i beredskap for å håndtere større vaksineleveranser.

– På et tidspunkt så vi at det var hensiktsmessig å omdisponere en del av dem til smitteteamene.

Han legger ikke skjul på at det tar tid å omdisponere. Det nye personellet må læres opp til de nye arbeidsoppgavene.

Henter fra vaksinesentrene

Omdisponering er ikke det eneste grepet de vestlige Oslo-bydelene har tatt for å klare å håndtere pandemien den siste tiden.

– Man har også gjort noen strategiske omstruktureringer i smitteteamenes ledelse for å passe på at prioriteringen er rett og målsetningen mest mulig hensiktsmessig, sier Lie.



Og utdyper:

– Når smittesituasjonen og trykket var som for noen uker siden, er man nødt til å endre litt på smitteteamets målsetninger. Man er nødt til å prioritere oppfølging av smittede og finne enklere og mer smidige løsninger for oppfølging av nærkontakter og personer i ventekarantene. Ellers så bryter det sammen.

Endret strategi

For situasjonen var nær bristepunktet.

– Vi har vært i en fase av pandemien hvor det har vært vanskelig å få full kontroll. Med forsterket TISK-strategi (testing-isolering-smittesporing-karantene, journ. anm.), som ble innført da det muterte viruset begynte å bli dominerende, skapte det veldig mye ekstraarbeid for smittesporingsteamet.

Forsterkingen av strategien førte til at folk også måtte settes i ventekarantene. Det gjorde at flere enn før måtte kontaktes.

– I tillegg har vi hatt såpass mange nye smittede de siste ukene, at det har vært krevde å komme à jour fra dag til dag med å følge opp nye smittede.

– Smitteteamet har jobbet helt på grensen av hva det har kapasitet til. Situasjonen har blitt veldig mye mer krevende for smitteteamet på kort tid. Parallelt med det prøver man å bemanne opp. Det har selvfølgelig vært utfordrende.



– Hva hvis det blir en ny smittetopp?



– Det kommer litt an på smittetrykket. Jeg tror at vi har kapasitet til å håndtere en situasjon som vi hadde med den bemanningen vi har nå. Jeg tror det kan gå, men det er vanskelig.