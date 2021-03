– Vær kravstore på vegne av barn og unge

− Jeg bruker mye av tiden min til å møte barn og unge fordi de er så viktige for demokratiet, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Mandag denne uken deltok hun på et møte i Vestre Aker ungdomsråd – via Teams altså.

Publisert: 18.03.2021 kl 11:50

VESTRE AKER/STORTINGET: – Barn og unge har rett til å bli hørt selv om de ikke kan stemme, sier hun.

Tidligere har stortingspresidenten reist rundt rundt i landet og møtt flere ungdomsråd, og nå var turen kommet til å bli litt mer kjent med hvordan ungdomsrådene jobber i Oslo. Valget falt altså på Vestre Akers engasjerte ungdomsrepresentanter.

Fra ungdomsrådet møtte Hannah Higraff (fri representant, leder), Harald Skare Myklebust (Ris ungdomsskole), Axel Goller (Ris ungdomsskole), Hedvig Eckhardt Andersen (Midtstuen/fri representant), Tora Drolshammer Mysterud (Hovseter ungdomsskole) og Aurora Morstøl Saanum (Hovseter ungdomsskole)



Med på møtet var også to representanter fra bydelsutvalget i Vestre Aker, Kafia Mohamud (Ap) og Kristine Meek Stokke (H) – i tillegg til Sofia Widdal, som er koordinator for rådet, og Edith Aars, som er direktør for avdeling oppvekst i bydelen.

Hva barn og unge er opptatt av

Stortingspresidenten fikk høre litt om hvordan ungdomsrådet jobber.

– Vi samler inn info om hva barn og unge trenger og hva vi bør gjøre, sa rådets leder, Hannah Higraff. Hun understreket at rådet er de unges talerør.

– Vi vil vite hva barn og unge er opptatt av. Vi er opptatt av å hjelpe og bringe saker videre til politikerne, sa hun. – Og vi elsker å få besøk på møtene våre, så det tar vi gjerne imot!



Hun fortalte at de har med seg representanter fra bydelsutvalget på møtene, og de har god kontakt med disse gjennom e-post og telefon ellers.

– Vi opplever at de hører på oss, sier Sarah. Ungdomsrådet uttaler seg om saker som berører barn og ungdom.

– Vi jobber ganske tett med BU. Vi jobber der det er mulig å bli hørt, sa hun.

Tar ofte tid

– Selv om vi føler at vi blir hørt, føler jeg at vi ofte må etterspørre hvordan det har gått med saker. Det hender at noen av tingene faller ned i et sort hull, sa hun.

– Men det nytter å engasjere seg, selv om noen ting tar litt lang tid. Det er viktig å løfte barns og unges stemme inn der det ikke sitter barn og unge, sa stortingspresidenten.

Nasjonalt råd?

Ungdomsrådene i Oslo jobber mye med lokale saker, men de snakker også sammen. I Ungdommens bystyremøte samles representanter for alle byens 15 bydeler, og da løfter de gjerne frem saker som engasjerer over hele Oslo.

Det fins også et sentralt ungdomsråd for Oslo, der Axel Goller møter for Vestre Aker. Axel ser for seg at det ikke trenger å stoppe der. Hvorfor ikke et nasjonalt ungdomsråd?



– Et nasjonalt ungdomsråd hadde vært interessant, men man må tenke på hvordan det skal settes opp. Men for en fantastisk høringsinstans det ville vært! sier Wilhelmsen Trøen.

– Det er veldig mange av de unges interesser som blir hørt, understreker hun og nevner blant annet at det fins mange organisasjoner som jobber for unge, og som blir hørt, også helt inn i Stortinget.

– Vær kravstore!

At ungdommers engasjement er viktig, påpekte stortingspresidenten flere ganger i møtet.

– Vi trenger en ung generasjon som skal ta over og bringe demokratiet videre. Vi trenger ungdommer som er talerør for de unge, folk som tar på seg det ansvaret. Dere gjør et arbeid dere kan være stolte av, sa hun.

– Kjenn på den stoltheten, og vær kravstore på vegne av barn og unge!

Påvirker saker

Hva slags effekt har det egentlig å ha et ungdomsråd i bydelen? Hva slags saker har de jobbet med i Vestre Aker ungdomsråd? Det viser seg at det er en hel del, og eksempler er at de tidlig var med og kjempet for at bydelen igjen skulle få sin egen ungdomsklubb. Den kom da også. For et par år siden var B7 på Hovseter en realitet.

Bedre opplæring om rus og rusproblemer var et annet tema som rådet tok opp, og nå har bydelen fått sin egen ruskonsulent.

Et tredje tema som rådet har hatt meninger om, er sykkelvei i Sørkedalen. Her har både ungdommene og veldig mange andre grupper fått dystre nyheter etter forrige ukes nei.



– Men mange ganger føler vi at vi blir lyttet til, og vi får tilbakemeldinger, avslutter Hannah.

Inspirert

Etter møtet med ungdommene fra Vestre Aker sier stortingspresidenten at hun syns det er inspirerende og lovende for fremtiden å se de unge jobbe for saker de tror på.

– Barn og unge har rett til å bli hørt selv om de ikke kan stemme. Vi trenger deres meninger og det er viktig at barn og unge får mulighet gi sitt syn på saker som skal besluttes av oss politikere. Særlig i saker som omhandler dem. Å møte unge er noe av det mest meningsfulle jeg gjør som stortingspresident, sier hun.



Hyggelig og viktig å møte ungdommer, mener stortingspresidenten.

