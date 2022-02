Denne sesongen har en rekke klubber i Rema 1000-ligaen for kvinner blitt utsatt for koronasmitte, og håndballdamene til Aker er intet unntak. Til sammen 16 spillere på elite- og rekruttlaget har vært ute med COVID-19.

Publisert: 09.02.2022 kl 12:00

ULLERN: – Det har vært en veldig tøff periode nå, synes jeg, med skader, og så får vi et smitteutbrudd i laget, både A-laget og rekrutt. Det har vært noen tøffe uker med de utfordringene der med treningssituasjon og inn i kamper. Men vi må bare gjøre så godt vi kan, sier trener Lars Abelsen.

Han var aldri i tvil om at hjemmekampen mot Larvik måtte utsettes og mener at det hadde vært for drøyt om den hadde blitt gjennomført. Siden det også var så mye smitte i rekruttlaget, ble kampen utsatt – såvidt – hos forbundet på grunn av at det også var så mye smitte i rekruttlaget.

– De ville at vi skulle spille med rekruttspillere, men da var vi over den grensa som forbundet setter. Det blir for dumt å stille opp med spillere som knapt nok har vært i andredivisjon og skal ut i eliteserien. Det hadde ikke vært forsvarlig, men det var helt på håret at den ble utsatt. Én ting er å ha noen syke, men når du har et utbrudd og over halve laget ligger i sykesenga og du også er i rekrutt-troppen, så det var på hengende håret at vi fikk den utsatt, sier Abelsen.

Men i bortekampen mot Tertnes nylig var de aller fleste ute av isolasjon, og matchen ble tung på alle måter. Den endte til slutt 32-16 til Tertnes uten at Aker vil bruke korona som unnskyldning.

– Jeg mener at når den kampen mot Tertnes kom tre-fire dager etter at det var helt uforsvarlig at vi skulle spille den, men der ble vi bare presset inn, og ikke minst å reise til Bergen og tog hjem med folk som ikke er friske. Da mener jeg at de er friske, men dårlig, og de har akkurat vært syke. Det var helt vondt å se. Vi hadde folk som kom etter noen minutter. Jeg har nesten ikke opplevd det, men da kom det folk å byttet frivillig, sier Abelsen.

Kom ut av isolasjon tirsdag

To av de som lå hjemme i isolasjon med korona, var keeper Maren Austmo Pedersen (23) og strekspiller Marie Louise Berg (20).

Det bekrefter de selv overfor Akersposten.no.

– Må si det har vært krevende. Når forbundet også har satt en standard på åtte smittede spillere for å kunne utsette kamper, blir det fort problemer, skriver strekspilleren i en mail.

Hun har hatt forkjølelsessymptomer og var fortsatt ikke klar for kamp mot Fredrikstad.

– Blir spennende å se når jeg begynner å trene igjen, men håper på ingen store konsekvenser. Jeg har jo tross alt tre doser, skriver hun videre.

Austmo Pedersen på sin side var med både mot Tertnes og Fredrikstad.

– Jeg kom ut av isolasjon på tirsdag, så det var ganske tett opp til forrige kamp (borte mot Tertnes).

– Hvilke reaksjoner hadde du?

– Jeg har vært dårlig, som en forkjølelse, sier sisteskansen.

Men det er ikke bare-bare å spille match med en gang etter endt isolasjon og hun påpeker at endt isolasjon handler mer om smitte enn at man automatisk er frisk.

– Det er ikke sånn at du blir frisk etter seks dager i isolasjon, men det henger igjen etter at du har ligget i seks dager, sier Austmo Pedersen.

Bortekampen mot Tertnes ble som nevnt tøff også for 23-åringen, men i hjemmekampen mot Fredrikstad søndag viste hun at hun er på gang igjen.

Da ble det elleve redninger på 27 skudd.

– Jeg kjenner at det begynner å komme seg mer og mer. Jeg merker stor forskjell på en uke for eksempel, men det henger litt igjen. Det kommer det sikkert til å gjøre en liten stund til, forteller Austmo Pedersen.

Fortsetter i Aker

Gode nyheter for Aker Topphåndball er at sisteskansen har signert en ny kontrakt og det har også Henriette Jarnang.

Flere signeringer skal være på vei.

– Jeg trives veldig godt og så har jeg fått veldig mye tillit, at jeg har fått spilt så mye. Det passer bra med gjengen og forsvaret, både på og utenfor banen. De har gitt meg tillit og da synes jeg det er gøy å gi noe tilbake, sier keeperen.

Kaptein Marielle Nordvang er en av de som er glade for at keeperen har fornyet og håper flere følger etter.

– Det tror jeg gir en veldig trygghet for mange at hun går foran og sier at «jeg blir», og har troen på laget. Hun har kommet og stått veldig stabilt. Når vi står i forsvar, så redder hun og er veldig stabil bakover. Det gir så mye, sier Nordvang.