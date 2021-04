«Vanskeligere å åpne enn å stenge»

«Unge og gamle er sultefôret på nærhet, på sosial omgang, på kulturopplevelser, på det som er viktig for akkurat deg og ditt ve og vel.»

Publisert: 12.04.2021 kl 14:19

1919 og 2019 – to år hvor pandemi startet å herje. For 100 år siden var det spanskesyken. Denne gangen er det korona-viruset. Det forårsaket nedstenging og store inngripen i din og min hverdag.

Vaksineringen er i gang, og mange ser nå håpefullt fram mot mer normale måter å omgås på. Unge og gamle er sultefôret på nærhet, på sosial omgang, på kulturopplevelser, på det som er viktig for akkurat deg og ditt ve og vel.

Næringslivet har hatt både opp- og nedturer. Noen næringer har hatt rekordomsetninger, mens for andre ligger livsverket allerede i grus. Det å få hjulene i gang, er det helt sentrale for mange bedrifter – ja, det er et spørsmål om å overleve eller dø. Pandemien dreper på mer enn én måte.

En del frykter at de økonomiske virkningene av pandemien vil bli langvarig. Professor i økonomi historie ved Norges Handelshøyskole i Bergen – Ola Grytten – lever ikke i den tro og har uttalt at etter spanskesyken reiste samfunnet seg på kort tid.

Det er ikke tvil om at mange bransjer sliter og er blitt tvunget til å permittere ansatte. Myndighetene er redde for at de som mistet jobben i forbindelse med pandemien, skal føre til at flere blir langtidsledige når det hele er over. Grytten sier at historien forteller at kriser går mye fortere over enn det en tror og frykter. Trøstens ord i disse tider hvor vi øyner lys i gjenåpningstunellen.

Skissen statsminister Erna Solberg la fram for Stortinget onsdag 7. april, har ingen datoer. Planen har fire trinn og med tre ukers mellomrom mellom trinnene – hvis alt går bra og smitten holdes nede. Hun understreket at det er følgende tre forhold som styrer gjenåpningen. Det helt essensielle er smittesituasjon og sykdomsbyrden i samfunnet, kapasiteten i helsetjenesten samt hvor langt vi er kommet med vaksineringen og hvilken effekt den har på selve smittespredningen.

Husk at det er vanskeligere å åpne enn å stenge. Vi har sett flere tilbakefall – og vi må være forberedt på at det kan komme mer av den sorten.

Bjørg Duve

journalist