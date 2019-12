«Mange kommer til å lide i mange år»

«Vi står nå foran en lang periode hvor mange mennesker kommer til å lide i mange år fordi byrådet ikke evnet å lytte til lokalbefolkningen,» skriver Camilla Wilhelmsen.

Publisert: 19.11.2019 kl 14:20

For åtte måneder siden fremmet de borgerlige partier forslag i bystyret om at administrasjonsbygg for vannanlegget ikke måtte plasseres i Husebyskogen. Senere har representanter fra AP, SV og MDG vært på banen, og byråd Hanna Marcussen (MDG) uttalte i mai at de vil ta vare på naturen og skogen.

Dette utsagnet står i skarp kontrast til det arbeidet byrådet senere har gjort, eller snarere ikke gjort, for å gi bystyret mulighet til å velge mellom flere alternativer. Byrådet visste helt siden mars at en samlet opposisjon foreslo Statnett-tomten. Allikevel ble ingenting gjort for at muligheten til å velge denne tomten skulle bli reell. Byrådet gav kun klarsignal om tilleggshøring av bygget i Husebyskogen.

I bystyrets møte henviste MDG-representanter til COWI/Multiconsult-rapporten hvor de ulike alternativene til driftsbygg ble utredet. Det ble påstått at boligbygging ikke var hovedutfordringen mot å legge administrasjonsbygget på Statnett-tomten, men tvert imot tekniske årsaker. Når det skrives i rapporten at «samlet sett vurderes B3 (Statnett-tomten) og B4 (FO-tomten) å være dårlige løsninger da driftsbygget vil bli en barriere i nye byutviklingsområder», så mener jeg at det kunne ikke vært skrevet klarere enn det.

Jeg finner ikke andre tekniske årsaker beskrevet i rapporten og oppfordrer herved MDG-representantene Eivind Trædal og Sirin Stavin om å klargjøre sine begrunnelser. Dersom det er adkomstveien gjennom boligområde som det her henvises til, så vil jeg tro at denne veien uansett må utbedres når det blir byutviklet. For meg betyr dette at byrådet heller ønsker å bygge ned et friområde for å få frigjort Statnett-tomten til å bygge boligblokker.

Jeg vil gi honnør til velforeningene som har gjort en formidabel innsats for å peke på alternativer. Forslag om masseuttak i Silurveien, samt ny tunnel for masseuttak ved Smestad gjenbruksstasjon kan vi takke velene for. Dessverre ble ikke forslagene vurdert seriøst, og vi står nå foran en lang periode hvor mange mennesker kommer til å lide i mange år fordi byrådet ikke evnet å lytte til lokalbefolkningen.

Camilla Wilhelmsen (Frp)

Bystyremedlem