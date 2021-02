De bruker flere eksempler for å unnderbygge, at det viktigste er hva brukerne får av tjenester og ikke hvem som leverer dem.

For Høyre er det innbyggerne og brukerne av velferdstilbud som står i sentrum. Hvem som tilbyr tjenestene er mindre viktig, men det er viktig at kommunen kontrollerer at tilbudet som leveres, uavhengig av om det er en privat, ideell eller kommunen selv som leverer tjenesten, holder de kvalitetsmål som innbyggerne kan forvente med hensyn til innhold, omfang og punktlighet. Private og ideelle aktører er viktige tilskudd til vårt velferdssamfunn, og er med på å heve kvaliteten gjennom nyvinninger, innovasjon og effektivitet. SVs representanter fortsetter debatten mot Høyre om de privates rolle i å levere tjenester til det offentlige i Akersposten 6. februar. La oss kommentere noen av deres innvendinger.

Private selskaper konkurrerer om den samme arbeidskraften som kommunen, derfor er forskjellene i lønn og arbeidsvilkår minimale. SVs representanter lager falske motsetninger når de påstår det motsatte. SV sammenligner kommunens tariff med de privates minimumstariff, men svært få lønnes i det laveste nivået, konkurransen om arbeidskraft tvinger de private til å gi lokale tillegg.

Svakheten i venstresidens argumentasjon er at de ofte drar frem enkelteksempler for å belegge sitt syn på saken. Typisk anekdote er at de har funnet en barnehage-ansatt som gikk opp i lønn da kommunen overtok. Ja, det skjer, akkurat som vi kan vise frem eksempler på ansatte på sykehjem som hadde høyere lønn hos private enn det kommunen betalte.

Men la oss ta debatten opp på et høyere nivå og se hva Hagen-utvalget (Velferdstjenesteutvalget) skriver om barnehagene:

«Dataene fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at lønnsnivåene for private og offentlige barnehager i gjennomsnitt nå ligger nær hverandre. De siste årene har lønnsnivået økt mest blant ansatte i private barnehager med kommersielle selskapsformer (i hovedsak aksjeselskaper)» .

Videre går ekspertutvalget litt mer i dybden, som kan være oppklarende:

«Gjennomsnittlig lønnsnivå varierer mellom offentlige, ideelle og kommersielle barnehager, men forskjellene er små, og kan ikke alene forklare hvorfor private barnehager oppnår lønnsom drift. – Private barnehager har yngre ansatte og lavere sykefravær enn offentlige eide barnehager. I og med at tilskuddene til private tar utgangspunkt i offentlige barnehagers kostnader, styrkes lønnsomheten i private barnehager av høyere kostnader i offentlige barnehager. – Det er små forskjeller i utdanningsnivå og gjennomsnittlig månedslønn mellom offentlige og private barnehager. I 2018 var gjennomsnittlig månedslønn så vidt høyere i private barnehager enn i offentlige, mens det var motsatt tidligere.»

En studie gjennomført i bydel Nordstrand i 2017 viste at bydelens timekostnader for å drifte hjemmesykepleien var høyere enn det bydelen betalte de private selskapene, bydelen regnet ut at de kunne spare 20 millioner hvis 100% ble utført av de private. Så spørsmålet burde ikke være hvor mye de private tjener, men heller hvor mye det offentlige kan spare.

Så skal vi gi kommunen ros. Sykehjems- og Helseetaten er blitt flinke innkjøpere, de har også gode kontrollrutiner. De er blitt så flinke, eller tøffe, at flere private selskaper har gitt opp å tilby tjenester til Oslo kommune. Det har nå gått for langt i å presse de private, de er tross alt avhengig av å gå med overskudd, noe kommunen faktisk forventer.

Vi håper de aller fleste kan være med på vår oppsummering: Valgfrihet er bra!

