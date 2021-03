Vaksineringen fortsetter

– Vi fortsetter vaksineringen denne uken, sier Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker. Det samme skjer i Bydel Ullern. I forrige uke var det ingen nye som ble vaksinert på grunn av dårlig tilgang på vaksinen.

Publisert: 02.03.2021 kl 20:33

VESTRE AKER/ULLERN: – Vi mottar 100 førstegangsdoser denne uken, sier Thommessen. Det er snakk om Moderna-vaksinen.

– Den går til innbyggere i alderen mellom 84 til 75, sier Thommessen og legger til at bydelen nå er kommet til dem som er født i 1939 og 1940 – rundt 500 innbyggere.

I tillegg får bydelen 100 doser AstraZenica.

– Denne vaksinen gir vi til helsepersonell.

Vestre Aker gjennomfører i tillegg 132 vaksineringer med andregangsdoser fra Pfizer.

– I alt setter vi 332 vaksinedoser denne uken, sier Thommessen, som kan fortelle at 2015 innbyggere i prioriteringsgruppe to og tre er vaksinert. 801 har mottatt første dose, mens 1214 personer nå er fullvaksinert. I tillegg er 260 helsepersonell bosatt i bydelen registrert vaksinert samt beboere på våre to sykehjem – Vinderenhjemmet og Hovseterhjemmet, sier hun.



– Tar du med helsepersonell og sykehjemsbeboere er det totale tallet vaksinerte i Vestre Aker på 2554.

Må bli ferdig i alle bydelene

Det er en stor diskusjon her i landet om fordeling av vaksiner. Til nå har de 15 bydelene i Oslo fått vaksiner ut fra en fordelingsnøkkel basert på innbyggertall for den aktuelle aldersgruppen.

– Det vil si at bydeler med mange innbyggere i alderen 84 til 75 år – slik som Vestre Aker – mottar flere doser enn dem med få innbyggere i denne alderen, forklarer Thommessen. Det innebærer at ingen bydeler kan begynne på vaksinering av neste prioriteringsgruppe før den er ferdigstilt i samtlige bydeler.



– Dette betyr at de bydeler med få innbyggere i nåværende prioriteringsgruppe, ikke vil motta vaksiner i den perioden hvor andre bydeler ferdigstiller vaksinering innenfor gruppen i sin bydel, sier Inger Thommessen.

Noe skjevfordeling

Tirsdag gikk regjeringen ut og sa at det vil bli gjort noen endringer i fordelingen av vaksiner – etter råd fra Folkehelseinstituttet. Det sendes flere vaksiner til områder med mer smitte. Det vil si at det kommer flere doser til bydelene i øst samt til østlandskommuner med høyt smittetrykk. FHI mener blant annet at flere vaksiner til Oslo vil føre til færre dødsfall nasjonalt.

De tror også at det kan bli mellom 15 og 30 prosent reduksjon i sykehusinnleggelser på nasjonalt nivå - om Oslo prioriteres.

Et dilemma

– Vi står i et dilemma som stilles oss overfor et vanskelig valg. En moderat skjevfordeling der de hardest rammede kommuner og bydeler prioriteres i en periode er riktig for å redusere den totale smittefaren.

Slik kommenterer bydelslederen i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen, denne skjevfordelingen.

– Det betyr at Bydel Ullern må avgi inntil tre prosent vaksiner. I sum vil det bety at hardt rammede områder får inntil 20 prosent flere vaksiner. Det er en dugnad for fellesskapet jeg støtter, sier Carl Oscar Pedersen.



I Bydel Ullern har 2014 personer fått den første dosen. 1102 er ferdig med to doser.

Helse- og omsorgsminister Bent Høye sa på pressekonferansen i dag at den nye fordelingen ikke vil føre til lavere smittespredning.

Færrest vaksinerte

I slutten av februar viste tallene at Rogaland og Oslo har færrest vaksinerte per innbygger. Rogaland har 4,7 prosent førstegangsvaksinerte og 2,3 prosent andregangsvaksinerte. Tallene for hovedstaden er 5,3 prosent og 3 prosent.

For øyeblikket har Ullern det laveste smittetrykket. Vestre Aker spratt for noen dager siden opp.

Utkant-Norge er redd for at vaksiner skal fratas dem. Når vi ser på smittetrykket i fylkene, så ligger alle de fylkene unntatt Oslo under det som er smittetrykket i Bydel Ullern – som har hovedstadens laveste smittetrykk.