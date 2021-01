– Jeg synes ikke at jeg skal vaksineres før helsepersonell i utsatte posisjoner, sier Anne Marie Torgersen. Hun var den første i Bydel Ullern som fikk vaksine mot Covid-19.

Publisert: 09.01.2021 kl 19:25

BYDEL ULLERN: – Jeg synes det er flott at vaksineringen er i gang, fortsetter den tidligere sosionomen.

– Selvsagt er jeg glad for at jeg vaksineres i dag, sier 94-åringen, som bor i Omsorg + i Skøyen terrasse 1. Hun smiler og legger til: – Vaksinen er jo et eventyr!

Du blir kontaktet

- Du blir kontaktet. Alle som skal få tilbud om vaksine, blir kontaktet etter hvert som turen kommer til deg, sier avdelingsdirektør i Bydel Ullern, Giske Edvardsen. Hun har det overordnede ansvaret for koordineringen av vaksineringen.

– Hvordan vil dere kontakte innbyggerne?



– I begynnelsen ringer vi for å gjøre avtaler. Etter hvert vil vi også ta i bruk SMS, sier Edvardsen. Hun legger til at det arbeides med å utvikle digitale løsninger som skal forenkle dette arbeidet.



De første dosene kom til Norge 26. desember i fjor. Sykehjemsetaten satte de første vaksinene allerede dagen etter. Bydel Ullern, som har fått et begrenset antall doser i første omgang, har ikke fått vaksinen før nå.

– Men nå er en i gang.

400 i januar

– Vi planlegger å vaksinere 400 eldre i januar. Det kan fort endre seg, sier Edvardsen.

Tilgang på flere vaksiner eller forandringer i prioriteringslisten fra nasjonale myndigheter er usikkerhetsmomenter.

– Vi håper at det raskt kommer mer vaksine til Norge, sier Edvardsen. Hun sier at det er viktig at innbyggerne vaksinerer seg. Det er en del av dugnaden vi aller er en del av og hvor vi må bidra.



– Vi ønsker jo at samfunnet kan åpne igjen, slik at vi kan lever normale liv og ha sosial kontakt. Da må vi vaksinere oss, sier Edvardsen som legger til at vaksinen er gratis.

Bydelen startere med dem over 65 år og har nesten 7000 innbyggere i det øvre skiktet. I tillegg er det personer med risikofaktorer i aldersgruppen 18 til 64 år som skal prioriteres. Vaksinasjon av andre prioriterte grupper planlegges fra torsdag 14. januar. Det skal skje i Hoffsveien 48.

Har meldt seg

Bydelen har rekruttert 12 sykepleiere, leger og annet helsepersonell og merkantilt personell som skal gjennomføre selve vaksineringen. De som har meldt seg, har henvendt seg fordi de ønsker å bidra. Noen har nylig gått av med pensjon og ønsker å bruke tiden i dette arbeidet.

– Det er både morsomt og krevende å lede dette arbeidet, sier Edvardsen. Det er ikke få detaljer som skal på plass.

– Det dukker opp nye problemstillinger og de må løses fortløpende. Det er ikke alt en kan planlegge i alle detaljer. Blant det vi ikke vet, er hvor mange doser vi får og til hvilket tidspunkt. Vi må være fleksible og løsningsorientert, sier Giske Edvardsen, som først og fremst er glad for at vaksinen er her.



I bydelen er det seks ansatte som har jobbet fulltid for å forberede selve vaksineringen. Blant de som var med på å ordne med hvem som skulle vaksineres lørdag formiddag da de første vaksinene ble satt, var avdelingsdirektør Bente Nodland Otto, farmasøyt Shahab Sarifzadeh og helsefagarbeider Sumaya Liban Abdallau.