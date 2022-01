- Helt nødvendig å gjøre noe nå

Gamle Vækerø politistasjon står fortsatt og forfaller, selv om fredningsprosessen er i gang.

Publisert: 21.01.2022 kl 18:00

VÆKERØ: Akersposten har i flere omganger pekt på det manglende vedlikeholdet av signalbygget, som er i ferd med å bli fredet for fremtiden.

Riksantikvaren går inn for fredning av Vækerø politistasjon med hage (1892) og Vækerøstuene (ca 1750) samlet. Det er ventet at det ferdige fredningsforslaget blir klart i løpet av 2022.

Kritikken av manglende vedlikehold har vært massiv med hensyn til et bygg, som også har inngått i Byantikvarens fredningsstrategi. Samtidig har Bestum vel og bydelens politikere vært aktive med forslag om fremtidig bruk av den gamle politistasjonen, kombinert med Vækerøstuene på nabotomten.

Velger å være positive

Vi møtte Eivind W. Robertsen fra Bestum vel og leder av bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen (H), som begge i flere år har kjempet for bevaring og rehabilitering av den gamle politistasjonen.

- Som du ser, så har det ikke skjedd noe med vedlikehold av bygget. Likevel velger vi å være positive og se fremover. Vi vet at Boligbygg ønsker å avhende eiendommen. Det kan komme nye eiere med en positiv innstilling til drift og vedlikehold av bygget. På grunn av beliggenheten inntil E18 og dermed i rød sone, vil det ikke kunne bli bolig i bygget. Dermed vil det være lite interessant for utbyggere. Vi håper jo at Bestum vel i likhet med Vækerøstuene, kan ha en aktiv rolle for drift av denne kultuhistoriske eiendommen, gjerne i samarbeid med andre, om det blir i form av en stiftelse eller annet, sier Robertsen.

EN BIT HER: Og en bit der. Eivind W. Robertsen tar ut en råtten bit av byggverket. Foto: Vidar Bakken

Bruk er det beste vern

Carl Oscar Pedersen hadde håp om at Vækerø politistasjon skulle bli tilgodesett da Oslo kommune fikk tilført statlige midler, som kommunen kunne benytte til vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. I den forbindelse foreslo Høyre i bystyret, at istandsetting av Vækerø politistasjon skulle bli prioritert i rammen på 21 millioner kroner.

- Det forslaget fikk ikke flertall i bystyret. Da hadde vi hatt mulighet for å starte arbeidet med rehabilitering av dette viktige bygget. Utvendig vedlikehold er nå helt nødvendig før vi når «point of no return». Dette er kommunens ansvar helt og holdent, men som vi har sagt år etter år – ingenting skjer, til tross for at de vet at dette bygget vil bli fredet av Riksantikvaren.

Robertsen viser til hva som skjedde med Villa Sorgenfri på Carl Berner.

- Bygget var vernet, men kommunen fant ikke ut hva de skulle bruke villaen til etter oppkjøpet i 2007. De lot villaen forfalle, til det ikke var noen annen utvei enn å rive det. Dermed må kommunen bygge opp villaen igjen i sin opprinnelige form. Tilsvarende kan det umulig være lønnsomt å la Vækerø politistasjon forfalle på samme måte, for så å bygge det opp igjen, undrer Robertsen, og fortsetter

- Innvendig er det lite som skal til for å ta bygget i bruk. I fjor bodde det noen kunststudenter her en periode, som betalte én krone i leie pluss strøm til kommunen. Det viser at det er liv laga og at det er mulig å ta det i bruk på kort sikt.

- Bydel Ullern har gjentatte ganger pekt på at det er flere lag, foreninger og frivillige som trenger lokaler og vi mener at bruk er det beste vern, sier Pedersen.

VELKOMMEN: Eivind W. Robertsen og Carl Oscar Pedersen skulle gjerne ønsket velkommen gjennom hoveddøren, i stedet for å stå på en trapp som snart bryter sammen. Foto: Vidar Bakken

Bare en liten gnist skal til

- Bydelen trenger et "frivillighetens hus", og 2022 er Frivillighetens år. Da hadde det vel vært på sin plass å få dette i orden, supplerer Robertsen, som også er bekymret for nye innbrudd i bygget.

- Etter at studentene flyttet ut, er ikke lemmene foran vinduene kommet på plass. Av erfaring vet vi at det gjør bygget mer tilgjengelig for innbrudd, særlig når eiendommen fremstår som ingenmannsland. Det har vært flere innbrudd her. Senest i oktober registrerte vi innbrudd i kjelleren og til og med vedsekker sto klare utenfor kjellerdøra. Flere ganger har vi truffet på personer som sitter inntil bygget og røyker hva det skal være. En liten gnist, så er dette bygget i flammer. Som Carl Oscar sier, bruk er det beste vern, slår Robertsen fast.

- Vi føler oss fremdeles maktesløse. Bydelen har ikke midler til å sette i stand noe som kan bli et praktbygg. Derimot har vi ressurser til å legge til rette for bruk av bygget. Dette har vi gitt klare signaler om til rådhuset og etatene som er involvert, sier Pedersen.

- Det er Boligbygg som har ansvaret for vedlikehold og sikring av bygget. Vi vet at Byantikvaren i lengre tid har hatt et sterkt ønske om at bygget skal sikres og rehabiliteres. Det har da Akersposten også skrevet om. Dessverre er det ikke slik at en etat kan instruere en annen etat. Da er det opp til politikerne i byrådet å ta et initiativ, men det har ikke vært tegn til det så langt, sier Robertsen.

Fornebubanen kommer

I 2027 skal Fornebubanen være i drift og det er forventet stor utbygging i området, som vil få stasjon like i nærheten.

- Med den store befolkningsøkningen som er ventet, vil det være ytterligere behov for et samlingspunkt i denne delen av bydelen, avslutter Robertsen.

